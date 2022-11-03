Давайте, даже если наши родители и совершали ошибки, были не правы, жестоки, не читали книжек по психологии, были сами не очень ресурсными

ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ЗАБИРАТЬ У СВОЕГО ДЕТСТВА КАПЕЛЬ И СОЧНЫЕ ЯБЛОКИ!

Как человек, изучающий психологию уже 20 лет, и как психолог с десятилетним стажем (не очень много, но и не очень мало) я в полной мере осознаю несомненное влияние родителей и детства на личность.

Определенно, фундамент (крепкий или хилый, ровный или перекошенный) закладывается в первые годы жизни, и что то, какими были наши родители, были ли они, действительно, взрослыми или «как бы взрослыми» несомненно оказывает влияние на дальнейшую самооценку ребенка (маленького и выросшего), его представление о себе и мире, его доверии к миру, и, вероятно, многом другом, что на самом деле часто является и спекуляцией, потому как научных эмпирических исследований, грамотных с точки зрения методологии, на данную практически не существует.

Помнится трезво отмечала Петрановская, что как это работает наверняка – никто не знает. «Чтобы подобные утверждения были достоверными, нужны исследования, которые провести просто невозможно. Мы же не можем взять одного и того же ребенка и сделать так, чтоб он сначала прожил всю жизнь с мамой, которая раздражалась и орала, а потом вернуть его в младенчество и дать ему другую маму». Так что мы точно не знаем, почему иногда человек становится сильным и живет подлинно, вопреки адскому «там и тогда», а иногда ломается и рассыпается, имев когда-то в общем-то твердую и «обильную удобрениями почву» под своими детскими ногами. Но я хочу сказать о другом.

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Какими бы не были наши родители, детство не сводится только к ним. Детство шире, мощнее, разнообразнее. И когда в статьях (а сегодня много популярных и хороших, и важных, потому что нужно повышать информированность и осознанность) пишут, о том, что ребенок, которому пришлось взять на себя роль родителя (слишком рано повзрослеть, стать «как бы взрослым» на неокрепших ногах) лишен детства – я все же считаю это спекуляцией.

Давайте, даже если наши родители и совершали ошибки, были не правы, жестоки, не читали книжек по психологии, были сами не очень ресурсными (эмоционально холодными, недолюбленными и пр.), не будем обкрадывать себя, забирать у себя удивительное ощущение выпуклости жизни, которое бывает в детстве...

...обнаженности запахов, острого восприятия чуда текущего момента, капели, шлепанья башмаков по первым лужам, сочности яблок из чужого сада, каких по вкусу во взрослом возрасте почти никогда не бывает, проказ, секретов и секретиков (помните, закопанных стеклышек), «денег» собираемых с зеленых кустов, божьих коровок, отпускаемых с ладони вместе с желаниями, спичек, пускаемых по ручьям, сладости бесцельного сидения на дереве и сока, высасываемого из клевера...

И знаете, когда я порой прошу клиентов рассказать о своих ранних воспоминаниях, то часто они полнятся именно такими мозаичными очень живыми фрагментами, и родителей в таких воспоминаниях зачастую вовсе нет. И не потому, что родителей хочется вовсе вытеснить из памяти, нет. А потому, что детство – это не только наши родители – это еще и особый мир вокруг нас, особая чуткость восприятия и звонкость бытия. И я не знаю, в какой степени человека формируют и они…опубликовано econet.ru

Автор Евгения Карлин

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