Обычный отварной рис может нам наскучить. Попробуем альтернативные рецепты с разными вкусовыми...
Обычный отварной рис может наскучить. Попробуем альтернативные рецепты с разными вкусовыми и ароматическими добавками. Это - один из таких вариантов.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Положите тыкву в пароварку или кастрюлю с решеткой, располагающейся над кипящей водой, и варите 3 минуты.
2. Положите в пароварку остальные овощи и варите их около 3 минут.
3. Разложите на тарелке бобы, рис или киноа, овощи и куски тыквы, направленные в четыре стороны.
4. Сверху положите водоросли и свежие листья кинзы для цвета.
5. Для того чтобы приготовить гарнир, смешайте в кухонном комбайне имбирь, чеснок, мисо, лимонный сок, оливковое масло и мед, или агаву, если вы ее используете. При желании для достижения более жидкой консистенции можно добавить немного воды.6. Положите гарнир сбоку на тарелку.
Водоросли, мисо и киноа можно найти в азиатском отделе супермаркета, на азиатском рынке или в магазине
здорового питания.
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Из книги Юнгер А. Clean. Революционная диета омоложения
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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