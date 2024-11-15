Положите по половине объема следующих трех салатов на та­релку и добавьте кусочки огурца и моркови...

3 восхитительных салата для гурманов

Вкуснейшие веганские салаты — идеальные рецепты для постящихся!

Салат таббулех с хумусом

Хумус

Ингредиенты:

230 г вареного нута;

сок одного лимона;

четверть чайной ложки соли;

четверть чайной ложки толченого тмина;

головка чеснока;

2 столовые ложки кунжутного масла;

морская соль по вкусу;

паприка.

Положите компоненты в кухонный комбайн и обрабатывайте в те­чении 2 минут. Добавьте 50 мл воды или больше, если нужно. При­правьте красным острым перцем по вкусу. Выложите на тарелку и сверху положите паприку.

Таббулех

Ингредиенты:

400 г вареной киноа;

60 г смородины;

60 г рубленого сырого миндаля;

100 г нарезанной моркови;

60 г рубленой мяты;

60 г лука-шалота, нарезанного тонкими ломтиками по диа­гонали;

60 г рубленой петрушки;

60 мл сока лайма или лимона;

1 чайная ложка натурального меда;

половина чайной ложки толченого тмина;

1 чайная ложка морской соли;

100 г оливкового масла.

Можете использовать только часть ингредиентов, которые есть в вашем холодильнике. Смешайте все продукты в миске и дайте салату отстояться в течение 20 минут, после чего добавьте приправы.

Маринованная капуста с редисом и кедровыми орехами

Ингредиенты:

400 г нарезанной капусты;

4 редиса, разрезанных на четыре части;

2 столовые ложки кедровых орехов;

оливковое масло;

сок половины лимона;

морская соль.

Смешайте все компоненты в миске и промаринуйте.

Салат из чечевицы

Ингредиенты:

· 230 г чечевицы;

· половина чайной ложки тмина;

· четверть чайной ложки куркумы;

· 1 столовая ложка тертого имбиря;

· 1 головка толченого чеснока;

· сок 1 лайма;

· 60 г измельченного ананаса;

· 50 мл оливкового масла;

· половина чайной ложки морской соли;

· 230 г измельченного цукини;

· 230 г измельченного огурца;

· 180 г нарезанной моркови;

· 60 г рубленых листьев кориандра;

· 60 г лука-шалота;

· 400 г промытой и высушенной зелени по вкусу.

Приготовление:

1. Положите чечевицу в кастрюлю, залейте 600 мл воды, на­кройте кастрюлю крышкой и кипятите в течение 30 минут.

2. Когда чечевица станет мягкой, снимите кастрюлю с огня и слейте воду.

3. Дайте чечевице остыть.

4. Чтобы приготовить соус, смешайте тмин, куркуму, имбирь, чеснок, сок лайма, оливковое масло и морскую соль в сте­клянном кувшине с крышкой и энергично встряхните его. Или же положите компоненты, за исключением ананаса, в кухонный комбайн и обрабатывайте до тех пор, пока смесь не приобретет пастообразную консистенцию. Ананас добавляйте в последнюю очередь, чтобы соус стал комковатым.

5. Выложите чечевицу и все овощи, за исключением зелени, в миску.

6. Добавьте соус, хорошо перемешайте и дайте блюду выстоять­ся в течение 5 минут, чтобы смешались ароматы.

7. Сверху положите зелень.

В этом рецепте необязательно использовать все ингредиенты, вы можете добавлять в блюдо только те, которые у вас уже есть или которые вам нравятся, тогда для расчета порции просто сложите общее количество ингредиентов.

Готовьте с любовью! econet.ru

© Юнгер А., из книги «Clean. Революционная диета омоложения»

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