Самокритика: Перестаньте ранить себя!

Когда мысль вроде «я тупая/ничтожество/толстая» и т.п. приходит в голову просто отметить её: «О, а вот и опять сорняки из-под забора полезли».

Вредна ли самокритика?

За последнее время попалось несколько интересных исследований о вреде самокритики.

Представьте себе, что вы приходите на встречу с друзьями и говорите: «Ой, я чувствую себя сегодня такой красивой!» Что будет? Просто представьте. Почему так никто не делает, в то время как сказать «ой, я чувствую себя такой жирной» это уже чуть ли ожидаемое после «привет как дела?»

Современная культура разрешает (если не настаивает) на том, чтобы женщины себя ругали, но едва ли позволяет себя хвалить. В одном американском исследовании , в котором участвовали девушки, учащиеся колледжа, обнаружилось, что бОльшую симпатию вызвали женщины, которые позитивно говорят о своем теле, чем те, кто себя критикует, хотя в этом же исследовании говорится, что большинство ожидали обратного эффекта – что симпатию вызовут те, кто себя критикует.

Самокритика – одна из форм хронического стресса (и один из путей к депрессии), интересно, что биохимические последствия были доказаны в очень интересном исследовании – в двух словах: да, самокритика конечно же меняет работу нашего мозга и делает нас более уязвимыми для стресса.

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Обычный стресс – это активация ресурса для борьбы с опасностью. Волк на горизонте – бежим/деремся. Но когда мы говорим «я тупая/толстая/отвратительная», то для нашего мозга то звучит как «я и есть опасность - бежим/деремся». Тело реагирует на самокритику так, как будто вы в опасности. Волк всегда рядом.

Не удивительно, что многие исследования показывают, что самокритика связана с ухудшением здоровья – как физического, так и психического и большей вероятностью одиночества.

Почему же несмотря на это так трудно отказаться от самокритики?

Потому что она дает иллюзию мотивации. Иллюзию. Она «делает стресс» - а стресс как мы знаем – временную активизацию. Но только в этом аспекте это не работает. Стресс хорош, чтобы быстро что-то сделать - убежать от волка. Но для задач на долгой дистанции он не работает, он не для того был придуман и в тело встроен. Однако, мы упорно верим в то, что пытки для самих себя сделают нас лучше, ну хотя бы немного.

Самый частый аргумент: «Если я перестану себя критиковать за свои недостатки, это как признаться миру и самой себе, что я никогда не стану идеальной, что я так и останусь «неправильной». Мне нужна самокритика, чтобы поддерживать надежду и мотивировать себя стать лучше!»

Когда мы говорим: «Я не могу перестать себя критиковать или я навсегда останусь неудачницей» это как сказать «я не могу бежать/сражаться с волком, иначе он съест меня». Это именно то, чему учит нас наша культура и многие этому охотно верят. Это настолько встроено в окружающую среду, что звучит весьма рационально. А вот что если нет никакого волка, а это всего лишь наша тень?

А что если задуматься, что же на самом деле произойдет, если вы перестанете убегать от себя и сражаться с собой?

Что будет, если вы опустите кнут, которым били себя много лет подряд?

Что будет, если вы перестанете ранить себя снова и снова? Что случится?

Быть может… раны начнут заживать?

Идея постоянной самокритики она как сорняк в саду, который назвали ценным цветком и предлагают нам ухаживать за ним и выращивать с любовью.

Можно попробовать начать с простого - когда мысль вроде «я тупая/ничтожество/толстая» и т.п. приходит в голову просто отметить её: «О, а вот и опять сорняки из-под забора полезли».

Можно попробовать сеять и культивировать семена доброго к себе отношения, заменяя стрессовую самокритику на более адекватное - «Со мной все в порядке», «Да, мне сейчас трудно, но я справлюсь», «Я не всегда бываю права и не все у меня получается, но я просто человек и могу ошибаться».

Да, помощь и сочувствие к себе, это то, чему многих из нас не учили, да, это то, что не поддерживается многими вокруг (поэтому так важно найти поддерживающую среду и держаться подальше от мест, где разбрасывают налево и направо семена ненависти к себе), но при этом самокритика не решает ни одну из проблем, для которых она якобы существует. Более того, она отнимает столько времени, сил и энергии, что на реальные шаги их уже не остается.опубликовано econet.ru

Автор Юлия Лапина

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