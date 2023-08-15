Есть такое особое отношение одного человека к другому, когда один не принимает всерьёз другого.

Всерьёз

Есть такое особое отношение одного человека к другому, когда один не принимает всерьёз другого. Обычно не принимают всерьёз слова детей и психов.

Например, если человек говорит, что под его кроватью живут невидимые змеи - то он псих, или фантазёр, или ребёнок.

Мне очень хочется передать степень разрушения личности человека, слова которого никто не принимает всерьёз, но это очень сложно сделать в кратком формате.

Есть термин "обесценивание", но он обычно относится к сиюминутной ситуации, а не к личности в целом.

Значимые другие могут говорить человеку, что он сам, целиком, не является ценным и сколько-нибудь значимым.

Его собственная психическая реальность - страхи, фантазии, мечты, идеи - выставляется смешной, нелепой, неценной, чем-то, что нужно скрывать от всех вокруг.

Реальная личность оказывается нежеланной и даже отвратительной.



При таком отношении личность никогда не отражается в глазах близких людей как в ровном чистом зеркале, как оно, по идее, должно быть.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Личность реальная в искажённом зеркале отражается искривленно - реальное "я" выставляется ужасным, нелепым, чудовищным, карикатурным.

Зато вместо зеркала подсовывается обложка с журнала мод. В этом сезоне модно быть отличником, весело мыть полы по воскресеньям, любить овсянку и не иметь никаких проблем.

А если ты троечник, уныло моешь полы по вторникам, любишь мясо и тебя тревожит, что знакомый в школе сидит на героине, - то ты монстр с рогами и копытами, которого надо немедленно уничтожить.



Такой человек, которого не принимали всерьёз, приучается хитрить и угождать.

Он уверен, что его не примут всерьёз, что если он будет искренним и простым - над ним станут потешаться окружающие, как это происходило в детстве. Нельзя говорить, что ты моешь полы по вторникам. "Все нормальные люди моют полы по воскресеньям".

Он искренне считает, что он ненормальный, он привык притворяться, что моет полы по воскресеньям.

Это состояние постепенно приводит человека к депрессии и истощению, потому что постоянно притворяться - выматывает, лишает сил и душевного здоровья, да ещё и развивает паранойю: "А не облажался ли я? А вдруг кто-то заметил, с каким аппетитом я ем шашлык?"



Отношение "не всерьёз" разрушает и взрослых и детей.

Но для детей это гораздо обычнее и гораздо сильнее - часто взрослые просто отмахиваются от детского мнения, считая ребёнка чем-то сродни интернетному рекламному боту: тупое и не к месту. Разбираться некогда, надо банить.

Честно, я хотела здесь привести в пример шизофреника, но не стала этого делать. Потому что я верю, что шизофреник - это такой ребёнок, психическая реальность которого отрицалась наиболее жестоким образом.



В общем, люди, относитесь друг к другу всерьёз.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet