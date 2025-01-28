Домашний хлеб — это вкусно очень-очень! Готовить несложно! Вам непременно понравится этот рецепт
Вкусно очень-очень! Готовить несложно!
Ингредиенты для свекольного хлебушка:
Как приготовить:
1. В небольшой миске смешайте муку и соль. Это будет сухая смесь.
2. Натрите на средней терке свеклу.
3. В большой миске смешайте закваску с водой и оливковым маслом. Это будет влажная смесь.
4. Соедините сухую и влажную смеси, добавьте свеклу и хорошенько вымесите.
5. Накройте полотенцем и дайте постоять 10 минут.
6. Снимите полотенце и вымесите тесто.
7. Накройте полотенцем и поставьте еще на 10 минут.
8. Снимите полотенце и снова вымесите тесто.
9. Накройте полотенцем и поставьте на 1 час в теплое место.
10. Присыпьте мукой рабочую поверхность.
11. Достаньте тесто из миски и выложите на присыпанную мукой поверхность.
12. Сформируйте из теста 1 большой шар или 2 небольших. Ориентируйтесь по формам ваших корзинок для расстойки.
13. Присыпьте ваши корзинки мукой. Переложите в них тесто.
14. Накройте влажным полотенцем и поставьте на расстойку от 3 до 6 часов. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое.
15. Разогрейте духовку до 240 градусов. На верхний уровень духовки установите противень, чтобы его разогреть. Наполните небольшой стакан или чашку водой.
16. Достаньте хлеб из корзинок и переложите на теплый противень. Рядом поставьте стакан воды и снизьте температуру до 210 градусов.
17. Выпекайте хлеб 30-35 минут.
18. Готовность хлеба можно определить по звуку, который он издает, если постучать по его нижней стороне. Если он издает глухой звук, хлеб готов.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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