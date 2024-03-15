Родители своих родителей

Часто родителями становятся люди, которые сами в свое время не получили достаточное количество родительской заботы...

Благодарные дети или что-то другое?

Никто не виноват, но так иногда складывается, что родителями становятся люди, которые сами в свое время не получили достаточное количество родительской заботы.

Что там происходило в их детстве, какие события? Да всякие. У кого-то родителей отняла война, судьба или вахтенная работа и пришлось расти в интернате. Кто-то взрослел в круглосуточном детском саду, а потом в школе с продленкой, и видел родителей только ругающимися по выходным. И, вроде, мама есть, иногда и папа, а по ощущениям - сирота-сиротой.

Тысячи тысяч бывает разных историй. Но есть что-то, что объединяет их. Мысль о том, что ребенок - это обуза для взрослых. Все, что в тебе есть детского - живость и непосредственность, от которой летят мячи, разбивая окна, говорятся нелепости, смущая взрослых - все это плохо, уродливо, утомительно для взрослых, которых ты не радуешь.

- И когда ты уже вырастешь?! - говорили с досадой эти взрослые вслух. (И слезешь с моей шеи - добавляли они про себя).

И вот у таких родителей выросли дети. Наконец-то стали самостоятельными. Выпустились из интернатов. Слезли с шеи. И даже родили своих детей. И поклялись себе, что их дети не будут ходить в круглосуточный сад. И в школу на продленку. Потому что помнят, как им самим было плохо и одиноко среди сверстников.

И все могло бы стать замечательно, но такие родители сталкиваются с двумя огромными трудностями.

Трудность номер один - они не знают, что делать с ребенком дома. Ведь сами они росли в "режимном учреждении". Никаких несанкционированных радостей. Счастье положено изображать только на утренниках. Плакать не положено. При этом максимально рано прививать ребенку самостоятельность. Если у самих родителей не было опыта доверия, ласки, спонтанной игры, удовольствия со своими родителями, им крайне трудно представить себе, что такое можно позволить своему ребенку. Конечно, в семье будут случаться все эти приятности, но рядом с ними будет и родительская тревога: а не слишком ли балую я свое дитя? Меня-то не баловали и хорошим человеком вырастили!

Трудность номер два - у таких взрослых внутри так и осталась тоска по "идеальному взрослому" - родителю, который был бы рядом, помогал, утешал и принимал тебя, когда ты раздражающий ребенок и верил, что ты все равно растешь хорошим человеком.

Дети таких родителей, с одной стороны, конечно получают больше родительского внимания, чем сами родители в своем детстве. А с другой стороны, это внимание все равно с привкусом горечи. Так и ощущается это "ты еще не человек, вот вырастешь - будешь человек, а что с тобой делать сейчас, я совершенно не представляю, так что расти поскорее".

И вот еще одно поколение детей стало по паспорту взрослыми. И часто мы замечаем, что эти дети вовсе не спешат обзаводиться своими детьми. А иногда и спешат, да что-то им мешает. Вроде, и со здоровьем все в порядке. И партнер здоров. Но не выходит или все обстоятельства какие-то не такие.

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И при этом такие взрослые дети находятся в каких-то тесных взаимоотношениях со своими родителями. То ремонт им делают. То по врачам возят. Вроде, и родители не старые еще совсем. А в помощи нуждаются чуть ли не каждый день. Иногда возникает ощущение, что родителями стали дети.

А сами дети говорят об этом так:

- Когда я была ребенком, мама часто меня не понимала, мы ссорились, но зато теперь, когда я выросла, у нас замечательные отношения. Мама звонит мне каждый день и рассказывает о своих делах, а я ей советую, как быть.

- Я очень мечтал поскорее вырасти. Это невыносимо быть ребенком, у которого нет никаких прав. Зато теперь я сам все решаю. Только не могу переехать в другую страну, потому что мама хочет остаться здесь и не вынесет, если я уеду.

- Мой отец всегда говорил мне "будь мужиком" и ругал меня, если я плакал. Сейчас мой отец вышел на пенсию и переживает, я поддерживаю его, как могу. Устроил его работать ночным сторожем в нашей фирме.

И нет ничего лучше благодарных детей, если бы не одно но. Кроме того, что у некоторых таких детей не всегда складывается с собственными детьми, их родители тоже отчего-то все время несчастны. Как правило, у них нет партнера по браку и отсутствуют друзья среди сверстников.

И у меня есть одна гипотеза, почему так произошло. Детский коллектив, возглавляемый безразличным взрослым - страшная, калечащая вещь для растущей личности. Дети, предоставленные практически сами себе, могут жестоко конкурировать за внимание взрослого, за ресурсы, у них еще отсутствует понимание привязанности и не развиты отделы мозга, позволяющие альтруистическое поведение. Опыт, который выносит ребенок, растущий в таком бездушно организованном детском коллективе - сверстники опасны. А взрослые - безразличны. И вот почему, совершенно не осознавая того, без злого умысла, просто так сложилось, они стремятся вырастить себе "идеального взрослого" - собственного ребенка, который вырастет и, наконец-то станет тем, кто поймет, приласкает, утешит и будет безопасным и приятным.

И все было бы прекрасно, если бы у выросших детей не было своей задачи - быть "идеальным взрослым" для самих себя, своих партнеров и собственных детей. И кому-то хватает энергии на две семьи - родительскую и свою собственную. А у кого-то меньше ресурса. И тогда приходится выбирать, кому его отдать. Пока не появились свои дети - еще есть возможность распределять силы на себя и родителей. А когда появляются собственные дети, большинство начинает забирать ресурс у себя. Не на детях же экономить!

Эта история печальна, но не трагична. Если жизнь достаточно длинна, а слишком большого дефицита ресурсов не наблюдается, семейная история, сделав круг, может продолжиться довольно оптимистично. Взрослые дети однажды могут решить, что уже достаточно уделили внимания своим родителям, и ничего страшного не случится, если теперь родители попытаются найти себе круг общения среди других людей. И помочь родителям именно с этим, переключая их внимание от себя на других. Потому что при всем желании детей "напитать" родителей, это невозможно.

Ведь на самом деле родителям намного полезнее иметь много разных отношений, а не имитировать все возможные отношения с собственными детьми. Хорошо, когда у взрослых людей целая сеть разнообразных связей - рабочие, дружеские, приятельские, свояческие. Отношения со взрослыми детьми по итогу должны составлять не самую значительную часть всего этого великолепия. А когда практически все связи пытаются упаковать в детско-родительские отношения, это никогда не удовлетворит родителей и всегда истощит психологические ресурсы даже самых лучших детей.

Что делать, если вы обнаружили себя в какой-то из этих ролей?

Признать это. И пока ничего не делать. Продолжайте наблюдать, как меняются ваши отношения, когда вы обозначили свое место в них. И ситуация уже не будет прежней.

Ну а когда ситуация будет всесторонне изучена и вы будете понимать, как вы хотите ее изменить - действуйте. Или оставьте все, как есть, ведь иногда цена изменений бывает пугающей. И тогда надо изучать свой страх и то, что его вызывает.

В общем, творческая и увлекательная работа детектива. Куда там Шерлоку Холмсу!опубликовано econet

Автор: Светлана Панина

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