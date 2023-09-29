Пытаясь развить в себе самоуважение, многие люди раздувают самомнение

Пытаясь развить в себе самоуважение, многие люди раздувают самомнение.



Самомнение - это нечто противоположное самоуважению. И то, что многие путают две эти противоположные вещи, говорит об их больших проблемах с границами.



Самомнение - это стремление навязывать другим высокое мнение о себе. Самоуважение - это убежденность в собственной ценности для самого себя.

Посмотрите, пожалуйста.

Мнение - это заявление, высказанная точка зрения. Самомнение - стремление немедленно убедить других в своей высокой значимости, чтобы получить согласие и утвердиться.

Самоуважение основано на спокойной уверенности в собственной важности для себя. Для себя! Не для других. У других есть право самим решать - важны вы им или нет.

Самомнение - агрессивная трансляция, в этом его суть. Самомнение всегда задевает чужие границы, а самоуважение - ни в коем случае. \Некоторые никак не могут отловить эту разницу в практическом общении, поскольку привыкли к слиянию границ.

Привычка к слиянию границ превращает любого, с кем человек взаимодействует, в его собственную часть. Важную часть, часто центральную часть. Мнение этого любого влияет на состояние человека, управляет его самооценкой, и он вынужден бороться с плохим мнением о себе, иначе его самооценка падает. Поэтому он так старается доказать, донести, навязать, что он лучше, умнее и важнее, чем кажется второму. Он демонстрирует высокое самомнение. И обнаруживает этим полное отсутствие самоуважения.

Самоуважение - это разделение границ, привычка опираться на себя, независимая самооценка, и отсюда спокойное отношение к мнению о себе других. Это позволяет конструктивно решать конфликты или дистанцироваться в случае ненужного или нерешаемого конфликта.

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Люди, привыкшие к слиянию границ, не могут нащупать это свое слияние, поскольку оно для них привычно, иного состояния они за собой не знают. Слияние можно обнаружить как раз по тому, что у вас есть привычка к самомнению или к самоуничижению.

По большому счету то и другое - одно и то же. Самоуничижением вы хотите заслужить сострадание и жалость людей, самомнением их уважение и признание, но вам все время позарез надо получить мнение о себе от других, их оценку, вы хотите транслировать им свое мнение о себе и получать подтверждение, убеждаться, что ваша внешняя мама вас жалеет или хвалит, в общем поддерживает вас. Внутренней мамы у вас нет, самость и опора на самого себя отсутствуют. Поэтому нет самоуважения. Кому вас само-уважать, если самого себя внутри нет? Вы все время как сиротка, которая ищет на стороне одобрения, чья самооценка все время вне ее собственных границ, в чужих руках.

Самоуважение позволяет человеку ощущать свою целостность, завершенность и автономность, а значит ничего не выпрашивать и не выбивать ни из кого.

Многие спрашивают, а как не пытаться влезать в голову тому, кто нравится, как не воображать себе его чувства, не сливать с ним границы? Никак, если ваша самооценка зависит от него. Если самоуважения, то есть собственной, независимой, любящей самооценки у вас нет, если опираться на себя вы не привыкли, если вы ищете одобрения родительской фигуры и нуждаетесь в оценках значимых фигур, вы обязательно будете сливать границы и смотреть на себя глазами другого человека, точнее глазами его фигуры, поскольку проникнуть в человека вы не можете, вы можете только представить себя им, вообразить, что вот вы - это он и вы без ума от себя, без ума. И перемещая локус и самооценку в другую фигуру, вы еще больше увеличиваете слияние и свою зависимость.

Почему происходит перемещение? Почему вы не можете сами себя любить и уважать, а вам нужно все время представлять себя кем-то другим и уважать себя его глазами? А это вызывает вашу липкость, поскольку фигура в поле все-таки связана с реальным человеком и когда он ведет себя равнодушно, очень сложно сохранять иллюзии его одобрения, приходится вызванивать его, приходить к нему на работу, просить на разговор, то есть пытаясь поднять свою значимость для человека, с которым у вас слияние, вы совершаете в реале очень много телодвижений, в том числе унижающих вас. И вы можете говорить с ним свысока и милостиво, но это не лишает вас липкости, а делает вашу липкость еще противней.

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Откуда слияние?

Единственная причина слияния - это смещение локуса контроля. Я повторяла это много раз и опять повторю: поправьте локус и все остальные проблемы решатся. Даже корона сама снимется. Поправить локус не так уж сложно, для этого надо всего лишь отказаться от того, что люди называют "халява". Отказаться по-честному, до конца.

Заканчивается стремление к халяве и локус встает на место. А когда локус встает на место, границы больше не сливаются с другими людьми, и самооценка становится независимой. Контроль внутри!

Пока же стремление к халяве сохраняется, локус чуть что смещается, границы сливаются, а жадный ротик младенца ищет материнскую грудь. И младенец не хочет взрослеть, потому что тогда закончится халява.

Понимаете, почему люди застревают в инфантилизме? Чужую опеку боятся утратить. Став взрослым, придется все зарабатывать самому, не ждать опеки. Поэтому лучше оставаться ребенком и чуть что отдавать локус контроля другому.

"Мудрые" женщины это прямолинейно заявляют "не хочу быть сильной, придется все тащить самой". Уж лучше клянчить и крошки под чужим столом собирать, да. Чужая опека предполагает чужую власть и собственную зависимость.

Хочешь быть независимым и свободным, бери на себя всю свою опеку полностью, и материальную, и эмоциональную. Что любопытно, с момента независимости все вокруг начинают предлагать тебе намного больше, чем пока ты ждал и клянчил. Но как только ты решаешь пересесть на чужой корм (физический и эмоциональный), ты тут же ослабляешь свои опоры (теряешь самоуважение), благодать исчезает и вскоре тебе опять никто ничего не хочет давать. Только инфантилам такой порядок кажется несправедливым, нет ничего справедливей, чем положительное подкрепление личной силы, особенно силы духа.

Но вернусь к самомнению.

Если самоуничижение позволяет клянчить чужую опеку и тянуть ее щипцами, самомнение помогает выбивать опеку скалками. "Я заставлю его уважать себя!" - говорят скалочницы, кидаясь в рукопашную на всякого, кто их где-то не уважил. Они читают лекции о том, как с ними надо себя вести. Или грубо огрызаются, чтобы дать понять, что с ними так нельзя.

Простой совет - дистанцироваться от того, кто их не уважает, отвернуться и отстать совсем, выключить его из поля своего внимания, кажется им невероятно сложным. Ну как так - отстать? Хочется ведь уважение получить и даже любовь. Ну да, не дают. Ну так надо значит выбить скалкой! Если не получится скалкой, можно стать жалкой, беспомощной и попробовать щипцами. Надоест щипцами, опять скалку достать и научить-таки себя уважать.

Мысль о том, что старается заставить себя уважать лишь тот, кто сам себя не уважает, кажется таким людям парадоксальной. Им кажется, что наоборот, они-то себя уважают и поэтому хотят заставить других. Но если бы они себя уважали, они не были бы в такой зависимости от других и не приходилось бы домогаться к ним с щипцами и скалками.

Высокомерно себя ведут те, кто чувствуют сильный голод по уважению. Не будь голода, человек был бы независим и оттого прост и скромен, не пытался бы ничего доказывать про себя, он бы сближался с теми, кто воспринимает его с уважением, дистанцировался бы, если уважения мало, ни с кем не сливался бы, он был бы свободен и мобилен, как хороший работник на работе, у которого есть накопления, нет кредитов, и много потенциальных предложений на рынке труда. Он ничего никому не доказывает, верно?

Не трясется, не цепляется, не унижается, но и не кидается убеждать всех в своей важности. Он просто работает, а если уважение к нему и зарплата покажутся ему недостаточными, спокойно уйдет (спокойно, поскольку подозревает, что работодатель потеряет больше, чем он). И у такого работника куда больше шансов на хорошую зарплату и уважение, верно? Так и везде. Вот что значит самоуважение. Это уверенность в собственной ценности, которая не нуждается в доказательствах.

Без самоуважения у человека в опорах - огромная дыра, и человек вынужден то прикрываться самомнением, то побираться самоуничижением.

Получается отслеживать слияние границ из-за недостатка самоуважения? Слияние - это не обязательно близость, люди без самоуважения сливаются с каждым, с кем вступают в диалог и не отличают других от своих проекций. опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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