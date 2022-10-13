Дети могут быть мной недовольны, обижаться и злиться на меня. Я могу ошибаться, "срываться" и признавать это, извиняться.

Мой личный список "достаточно хорошей матери" состоит почти из одних "не"

Что я НЕ делаю. Точнее из того, что я когда-то делала, а теперь перестала или хотя бы делаю это гораздо меньше.

Например, я раньше так делала (потому что тогда по другому не могла), а сейчас уже могу (хвала психотерапии!)

1. Не использовать своих детей для того, чтобы справиться со своей тревогой или стыдом (со стыдом получается хуже, но прогресс огромный). Мне всегда будет за них тревожно и иногда будет стыдно, но это не значит, что надо как-то на них воздействовать, исправлять их и контролировать. Мои чувства, мне и справляться с ними.

2. Не торопить детей с развитием, доверять их индивидуальному темпу, не сравнивая с другими детьми или с какими-то "нормативами".

3. Не пытаться изменить чувства детей. Не делать так, чтобы они быстрее прекращали грустить, злиться, бояться и т.д. Сейчас я могу верить их чувствам и поддерживать детей в них.

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4. Не закидывать детей своими идеями, чем им заняться. Это касается состояний, когда им скучно, и всяких идей про "кружки". Это касается и идей про то, чем я считаю им лучше бы было заняться вместо той "фигни", которой они занимаются. Здесь я просто держу своё мнение при себе.

5. Не бояться потерять свой авторитет, быть "плохой мамой" в их глазах. Дети могут быть мной недовольны, обижаться и злиться на меня. Я могу ошибаться, "срываться" и признавать это, извиняться.

6. Не стараться быть идеальной и дать детям все. Я провожу с ними столько времени, сколько мне хочется и сколько по силам. Я не буду играть с ними, если не хочу. Я не буду слушать их, когда я не в состоянии. Очень эгоистичная мать. При этом, мой старший сын говорит, что у меня всегда есть на детей время. Видимо, просто в это время (совсем немного, иногда несколько часов в неделю) я действительно с ними, и этого достаточно для ощущения "мама со мной".

7. Не бояться родительской власти, запретов, отказов и любых "нет". Потому что не боюсь быть "плохой мамой" и не боюсь чувств детей.

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8. Не следовать чужим идеям о материнстве. Я прочитала достаточно книг и статей, и когда-то я травилась виной и стыдом от того, что не могу как в книжках, а сейчас я беру только то, что мне теперешней подходит. А остальное "выплевываю".

9. Не стремиться знать все о своих детях, влезть во все их дела и отношения. Я не читаю переписку старшего сына, и не слежу, чем он занимается в интернете. Верю, что наши отношения позволят детям самим обратиться ко мне, когда им будет нужно.

10. Не делать их смыслом своей жизни. Материнство сейчас далеко не на первом месте в моих интересах. Также я не делаю детей теми, кто должен прожить лучшее детство и лучшую жизнь за меня. Для этого у меня есть психотерапия. И моя собственная жизнь.

Если вам показалось, читая этот список, что я идеальная мама - вам показалось. Кроме вышеперечисленных "не" я ещё сейчас мало читаю детям, не люблю играть (машинки - это мой персональный ад), не заморачиваюсь, чем их кормить (макароны и пельмени - наше все!), не интересуюсь учебой, я могу поругаться и покричать, часто не скучаю по ним в отъезде... "Грехов" хватает. Но если вам показалось, что я плохая мама и моим детям плохо (как иногда кажется некоторым комментаторам моих постов) - вам тоже показалось.

Для меня этот список - это действительно предмет гордости. Это мои усилия, моя работа, мой вклад в отношения с детьми. И я вижу как от того, что я "не делаю", наши отношения становятся гораздо живее, спокойнее, радостнее, безопаснее, интереснее, теплее...

А кроме "неделания" я практически ничего и не делаю. Разве что смеюсь от души вместе с ними над их шутками (в общем, это приятно мальчикам всех возрастов, как я заметила). И просто радуюсь им, обнимаю их и говорю о том, как я их люблю. А разве нужно что-то ещё от мамы? опубликовано econet.ru

Автор: Екатерина Бойдек

Фото: Ален Лабуаль

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