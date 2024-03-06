Грех покорности

Постепенно наш внутренний стержень становится «обкусанным», хрупким, совсем ненадежным. Мы перестаем доверять самим себе, своей интуиции, идем поперек себя.

Следуйте за мечтой!

Каждый родитель хочет, чтобы жизнь ребенка была как можно лучше или чтобы эффективность сотрудников на предприятии все время увеличивалась. Но стоит начать предпринимать реальные, конкретные действия в желаемом направлении, как происходит сбой намеченного.

И мы в очередной раз в отчаянии восклицаем: «Ну, опять все не как у людей! И верно, что благими намерениями выстлана дорога в ад!»

Мы стремимся посвятить себя творчеству – рисовать, петь, танцевать. Мы хотим всерьез заняться спортом, мы хотим выращивать цветы или выучить японский язык.

Но вместо того, чтобы следовать своим же желаниям, мы чувствуем себя связанными по рукам и ногам требованиями социума, родителей, учителей, которые постоянно твердят о том, как, с их точки зрения, мне надо жить! Они почему-то лучше знают, как!?

И мы, вместо того, чтобы заниматься любимыми делами, следуем мудрым указаниям извне. Это приводит к печальным последствиям в виде синдрома эмоционального выгорания или хронической усталости. Отношения разваливаются, самооценка падает.

С раннего детства нам навязывался круг действий, которые мы должны совершать, независимо от личных желаний и потребностей.

Речь идет о режиме дня: вовремя обедать, причем здоровой едой, а не чипсами, спать ложиться не позднее 22 часов, постоянно учить уроки, уважать старших, слушаться родителей, не грубить Марьиванне. Сами по себе эти требования никак нельзя назвать абсурдными, очень даже наоборот.

Но дело в том, что нас приучают делать то, что мы не хотим делать в данный момент, например, садиться ужинать, не испытывая голод или спать в десять часов, когда совсем не хочется спать. Или стремиться получить отличные оценки по предмету, в котором папа был разгильдяем, и очень хочет, чтобы сын наверстал упущенное им в той же математике.

Зачем-то родителям хочется заткнуть дыры прошлого за счет своих детей.

На все то, что делать надо, но совсем не хочется в данный конкретный момент (я есть захочу, но попозже), уходит много сил. Постепенно наш внутренний стержень становится «обкусанным», хрупким, совсем ненадежным. Мы перестаем доверять самим себе, своей интуиции, идем поперек себя.

Если что-то внутри нас говорит «О! Это здорово! Я хочу это сделать!» - мы уже сами себя начинаем останавливать: «Да, может это и правда здорово, только мои родители считают иначе». Так говорят дети, чьи родители молоды и полны сил. Так говорят взрослые, умудренные жизнью тети и дяди, поскольку привычка так говорить устойчива и отработана годами.

Сейчас мы не будем говорить о поступках, которые можно назвать асоциальными или аморальными. Не об этом.

Такой пример: ребенок с детства рисует, получает массу удовольствия от этого процесса, родители и прочие родственники его хвалят. Но вот наступает момент выбора профессии. Ребенок стремится выразиться через рисование. На что родители резко высказываются, типа: «Твоей мазней денег на жизнь не заработаешь».

Поэтому, казалось бы, желая своему чаду только добра, они внушают ему необходимость получения серьезной профессии, например, юриста. Я ничего против профессии юриста не имею. Но данный конкретный ребенок ну никак не видит себя юристом. Таким образом, ценность увлечений ребенка принижается. Юное дарование начинает себя ощущать неполноценным: «Я всегда считал, что рисовать – это здорово, а на самом деле – это ерунда. Родители лучше знают – они старше и умнее меня. Мне надо подчиниться их авторитету».

И ребенок начинает ломать себя через колено, подчиняясь авторитету взрослого. Отказ от собственных интересов в пользу чужих в том числе, и родительских, психологи называют «грехом покорности» Истинный смысл слова «грех» - это упущение. А что может быть хуже «упущения» собственных интересов ради сохранения мира в семье?

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Есть родители, которые будут утверждать, что дети должны их слушаться! Да, это так, но не на 100%. Родители должны прислушиваться к желаниям детей. Если ребенок к чему-либо стремится, не надо сразу запрещать ему это.

Я часто наблюдаю такую картину: мама гуляет с мальчиком 5-6 лет, который, увидев дворника или большую мусороуборочную машину, восклицает: «Я буду дворником!» Мама в ужасе!!!! Она срочно начинает атаку на ребенка с целью на корню предотвратить такое бестолковое желание: у мамы находится миллион аргументов против этой профессии и против участия сына в ней.

Мамочки, расслабьтесь! Важно поддерживать ребенка в этом желании, разрешая ему проживать восторги, связанные с этим.

Задавайте вопросы, которые прояснят степень увлеченности ребенка этим желанием, проясните, что он будет делать сейчас, чтобы быть классным дворником, когда вырастет. Стимулируйте ребенка брать на себя ответственность за достижения цели. Не удивляйтесь, если через день, увидев пожарную машину, ваш сын захочет стать пожарным, а потом стоматологом, а еще пилотом Формулы 1, президентом. Список можно продолжить.

Когда ребенку не запрещают мечтать и стимулируют его ответственность за «сбычу мечт», то к 17-18 годам, т.е. к окончанию школы, ребенок, как правило, знает, куда пойдет учиться и чем будет заниматься в жизни. Это дорогого стоит.

Часто на консультациях появляются клиенты с одним и тем же запросом: надоела прежняя работа, хочу поменять, но в каком направлении двигаться, не знаю. Чаще всего у таких клиентов отсутствует привычка «прислушиваться к себе» или «доверять себе». Но есть привычка «следовать чужому мнению» или «так надо». Это тоже Грех покорности.

Вопрос: «Лечится ли это?». Да, в любом возрасте можно вернуться к себе настоящему, раскопать свои сильные стороны. Многие даже не знают своей ценности или существенно принижают ее – так привычнее. В любом возрасте можно поменять профессию – я могу привести массу примеров своих клиентов и свой собственный. Главное – поставить цель и следовать ей. Следуйте за мечтой! опубликовано econet

Автор: Ольга Фролова

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