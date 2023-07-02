Про кризис среднего возраста я впервые услышала в юности от родителей, когда они обсуждали уход их друга из благополучной семьи к молоденькой девушке. Они были в шоке и резюмировали – что же, кризис среднего возраста!

Кризис среднего возраста

Когда вы были школьником, ну, или студентом, чему вы учились?

Скорее всего, как и где добывать новые знания, отличать нужное от ненужного, завязывать новые знакомства, получать опыт, как в работе, так и личной жизни. Так, по крайней мере, было у меня.

Я была уверена, что работаю над «заделом» на будущее. Полученное образование, крепкая семья, хорошая работа и надежные друзья будут со мной навсегда, и после 40ка мне не о чем не нужно будет беспокоиться. Вот тогда-то можно будет расслабиться и получать от жизни удовольствие. Если оно мне еще тогда будет нужно.

Про кризис среднего возраста я впервые услышала в юности от родителей, когда они обсуждали уход их друга из благополучной семьи к молоденькой девушке. Они были в шоке и резюмировали – что же, кризис среднего возраста! Остальных приятелей родителей этот вопрос не затронул, не считая того, что одна их подруга спилась, а некоторые из друзей, потеряв работу, опустили руки. Но к кризису это не имело никакого отношения, объяснялось все слабой волей пострадавших.

Когда же я перешагнула 40-летний рубеж и залегла в кризисе, как сморщенный крокодил в грязной луже бедного зоопарка, на пару лет, то многое пришлось узнать, и еще больше - переосмыслить.

Оказывается, самым сложным оказалось, не преодолеть кризис среднего возраста с упорством муравья, а:

1. Не бояться выражать свои эмоции.

2. Делать, что нравится, а не то, что нужно.

3. Доверять людям, а не только рассчитывать на себя.

4. Уйти от установки, что все дается тяжелым трудом. Да, конечно трудом, но он не кажется тяжелым, если делаешь с удовольствием.

5. Упорство – не залог успеха. Другое дело – дисциплина.

6. Оказывается, слово «надо» можно заменить на «хочу».

7. Все полученное ранее может оказаться не только не нужным, но и непригодным. Поэтому лучше будет найти для себя новое занятие или увлечение. И начать все заново, как 18 лет.

8. Научиться принимать. Это гораздо сложнее, чем отдавать. Не просто получать. А еще не чувствовать себя при этом нищебродом и быть благодарным за вручённый дар.

9. Перестать довольствоваться малым. Я достойна большего, лучшего. Не во вред окружающим. Зачем проявлять ненужную скромность.

10. Определить то, чем ты можешь быть полезен.

Хорошие новости про кризис среднего возраста состоят в том, что он рано или поздно заканчивается. Как переходный возраст в детстве.

Если прежние установки удастся поменять, то жизнь может стать другой. Так случилось у меня. Жить с новыми установками мне гораздо больше нравится.

Да, и я больше не боюсь казаться смешной и не соответствовать чьим-то ожиданиям.

Теперь мне предстоит еще одна важная работа – размять тело. Чтобы сбросить сморщенную шкуру крокодила и почувствовать себя гибкой ланью, что бодро скачет навстречу новым приключениям!опубликовано econet

Автор: Елена Клименкова

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