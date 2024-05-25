Без паники! 80% детей в возрасте до 10 лет хотя бы один раз воровали

У ребенка полно игрушек, но вы не раз и не два ловили его на воровстве. И конечно, с ужасом пытаетесь понять, как же так вышло?

Без паники! 80% детей в возрасте до 10 лет хотя бы один раз воровали

Причины детского воровства

Ребенок пришел с прогулки и постарался достать незаметно для вас из своего кармана нового робота. Конечно, вы это увидели и сразу спросили, откуда игрушка у ребенка. А в ответ неуверенная смазанная попытка ответить или четкое "Мне Стас подарил".

А Стас не мог подарить робота, о котором мечтал последние несколько недель, и вы это понимаете. Единственное вы не понимаете, почему ваш ребенок украл этого робота у мальчика, ведь у него самого полно игрушек.

Прежде чем отучать ребенка от воровства, нужно выяснить, почему он совершил "кражу".

А причин может быть несколько.

1. Недостаток развития воли и нравственных представлений, когда ребенок очень сильно хочет заполучить чужую вещь, ворует ее и даже не думает о сути и последствиях поступка. Это свойственно всем детям, ведь они еще не умеют оценивать последствия. Это очень хороший повод объяснить малышу, что сиюминутное "хочу" не руководство к действию.

2. Серьезная психологическая неудовлетворенность. В этом случае чаще всего ребенок ворует деньги у своих родителей, родственников или близких людей. Обычно подобные кражи совершают подростки или младшие школьники.

В семьях таких детей царит не совсем здоровая атмосфера — родители чаще всего эмоционально холодны друг к другу, может, даже и к детям. Ребенок не встречает поддержки ни в семье, ни в школе. В этом случае он ворует не для того, чтобы обогатиться, а просто из мести и обиды.

3. Сильное желание владеть понравившейся вещью, против голоса совести. Ребенок понимает, на что идет, насколько это плохо, что это навредит другому человеку, но остановиться не может. Чаще всего об этом воровстве никто не знает, так как ребенок продумывает все заранее, и пока сам не раскается в содеянном, так и останется загадкой, куда пропала ручка из Франции соседской Наташи.

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