Вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастлив. Есть несколько ловушек, в которые легко попасть, искренне желая счастья своим детям.

О мамах и границах

- Моя мама продолжает владеть моей жизнью. Меня это возмущает! Что мне делать?

- Сколько Вам лет?

- 26.

- Вы живете вместе с мамой?

- Нет, она купила нам с мужем квартиру.

- На кого оформили?

- На нее...она боится, что мы разойдемся и он заберет половину.

- Вы финансово независимы от мамы?

- .... не совсем. Я сейчас не работаю... у меня ребенку почти три года, а с садиками проблемы. И вообще, я считаю, что женщина должна быть с ребенком, создавать уют дома!

- Ага, понятно... А мама еще как-то помогает?

- ....Ну... она берет внучку, когда мне нужно сходить куда-то или отдохнуть. Дарит подарки. Еще мы ездили на Кипр на мое день рожденья, а дочку оставляли с ней. Еду иногда вкусную покупает, в поликлинику вместе ходим, я очень переживаю, сейчас такие врачи, ужас!

- Угу... А что Вас возмущает?

- Она спрашивает, сколько получает муж и почему он отказался перейти в ту фирму, что мамин знакомый предложил. Там ему платили бы на 15 тысяч больше. Но он бы тогда дома мало был бы! – растерянно, возмущенно.

- А когда мама об этом спрашивает? То есть ... вот просто с порога, или за обедом, или... как?

- ... Когда я денег прошу, нам не хватает. А она дает, но постоянно меня воспитывает, говорит что мне делать, и к мужу со своими советами лезет! Да не нужны мне ее деньги! И помощь ее тоже!!!!

- Это действительно так?

- ....................

- То есть, Вы бы хотели, чтобы мама Вам и Вашей семье давала деньги, сидела с ребенком, помогала по хозяйству, и при этом была тихой, вежливой, незаметной?

- ... – улыбается. Молча кивает головой. Щеки слегка краснеют.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Для мам

Вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастлив. Есть несколько ловушек, в которые легко попасть, искренне желая счастья своим детям.

1. Делать ЗА них то, что дети могут уже делать сами

2. Требовать от них то, что они еще пока НЕ могут

Две крайности, которые приводят к одинаковому результату – ребенок не взрослеет. Он привыкает быть беспомощным пассивным потребителем.

В первом случае, потому что ему так выгодно. Во втором, потому что в его опыте от него требовали чего-то непосильного, и он выучил, что он неудачник.

Сколько бы лет не было сейчас вашему ребенку, как только вы задумались о том, не нарушаете ли вы границы личности и границы его возможностей, притормозите, и определите ясно:

Что вы хотите?

Что и какая помощь будет полезна для вашего ребенка?

Что приведет к тому, что тот останется парниковым цветком-инфантилом?

И дальше, мягко и последовательно следуйте своему решению.

Я знаю как трудно остановиться активным и социально успешным родителям, которые искренне, от всей души хотят «как лучше» и уже очень давно. Ездят как танки по территории жизни своих детей. Одновременно оказывая им, а иногда и впихивая, «гуманитарную» помощь.

Найти тут грань между «я же люблю своего ребенка, это все для него» и «мой ребенок –взрослый, самостоятельный, я люблю его и горжусь тем, что он сильный и свободный» часто очень сложно.

Если своевременно не научить своего детеныша быть самостоятельным, быть отдельным, если продолжать активно нарушать его границы, то:

или он оторвется однажды, возможно через острый конфликт,

или останется таким ... придатком к родительской системе, так и не прожив свою собственную жизнь.

Для детей

Есть два основных варианта нарушения границ дети-родители.

Когда ресурсы детей используются для родителей, и те разными манипуляциями их тянут:

ой, если ты выйдешь замуж за него, у меня будет инфаркт!

ай, если ты на ней женишься, я помру вотпрямщаз!

И их более мягкими и тонкими вариациями.

За ними стоит желание контролировать детей и использовать их ресурсы для себя.

В этом случае психологическая сепарация – это жизненная необходимость для ребенка, который «сидит» на мощнейшем крючке из чувства вины и долга, который ему прививался много лет.

Обратная сторона – это когда взрослые дети удобно едут на шеях родителей по жизни, и их претензии к родителями – «не так везут», «мало дают», «сами виноваты, что не научили, не воспитали» и т.д.

О границах

При патологическом слиянии – застревании в созависимых отношениях, границы сильно размываются, и люди перестают отличать где и чьи интересы, территория, зона ответственности.

Основная причина, по которой родители и дети позволяют нарушать свои границы – это вторичная выгода.

Может быть – материальная, может быть – психологическая.

При отстаивании своих границ есть достаточно высокий риск конфликта, и есть риск того, что столь близких, пусть и болезненных отношений, больше не будет.

На чем имеет смысл сосредоточиться, если вы сейчас находитесь в отношениях, в которых ваши границы сильно нарушаются?

В первую очередь – это на внутренней и внешней независимости. Все свое время и внимание вы можете направить на создание для себя условий, в которых вы можете сказать спокойное «НЕТ» там и тогда, где и когда Вы этого хотите.

Если вы отчетливо и ясно понимаете, что тратить свои силы на развитие себя, на работу по созданию своей независимости вы не хотите или не можете, то тогда перед вами стоит совершенно другая задача:

Каким образом научиться взаимодействовать с «донором-агрессором» в лице родителя или кого-то еще так, чтобы вам было максимально комфортно.

Что означает развитие коммуникативных навыков в сторону «ласковое теля двух мамок сосет» или иных хитрых способов получать ресурсы и избегать внешнего контроля.

Любое развитие приводит к тому, что вы меняетесь.

В первом варианте через несколько лет вы можете стать уверенным в себе, свободным, сильным, открытым и искренним человеком, который сам обеспечивает свои потребности и умеет строить отношения с людьми на взаимовыгодной основе, сотрудничать.

Во втором варианте вы, возможно, достигнете уровня искусства Макиавели и Карнеги в одном флаконе, фактически способами хитрой межличностной дипломатии обеспечивая свои интересы.

Так или иначе, но вопрос уважения к чужим границам решается за счет того, что оба партнера являются равноценными участниками контакта и начинать его решать можно ровно в той точке, где вы есть сейчас с ответа на простые вопросы:

Кто я?

Что у меня есть сейчас?

Чего я хочу достичь в будущем?

Что я готов отдавать в отношениях?

Что я хочу получать, в чем нуждаюсь?

Какие качества мне нужно в себе выработать и развить, чтобы получить желаемое?

Что конкретно я могу сделать сейчас для того, чтобы продвинуться к своей цели?опубликовано econet

Автор: Александра Павловская