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Печеная свекла с начинкой из чечевицы и булгура

Источник: i-lara.dreamwidth.org 14 марта 2025 6404
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Восхитительное вегетарианское блюдо, допускающее десятки вариаций!

Печеная свекла с начинкой из чечевицы и булгура

Так вы свеклу еще не ели!

Великолепное, универсальное блюдо из свеклы, которое может быть как гарниром, так и закуской. Конечно чтобы приготовить это чудо придется немного повозиться, но вкус этого яства того стоит! Итак, представляем вам рецепт печеной свеклы с начинкой из чечевицы и бургура. 

Вегетарианское блюдо, допускающее десятки вариаций.

Ингредиенты:

  • 4 средние свеклы

Для маринада:

  • 1/8 стакана сахара
  • 1/8 стакана уксуса
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца

Для начинки:

  • 1/3 стакана мелкого бургура
  • 2/3 стакана красной чечевицы 
  • 4 ст. л. нарезанной петрушки
  • стебель зеленого лука, мелко нарезать
  • оливковое масло и лимонный сок 
  • соль, свежемолотый черный перец по вкусу
  • очищенные каленые фисташки или тыквенные семечки


Печеная свекла с начинкой из чечевицы и булгура

Как приготовить: 

1. Свеклу очистить от ботвы, тщательно вымыть и поскрести щеточкой (кожицу не трогать). В баночку с герметичной крышкой поместить все компоненты маринада и встряхивать, чтобы смесь стала однородной. Свеклу смазать частью маринада и положить в форму. Плотно накрыть фольгой и выпекать в духовке, нагретой до 190 градусов, примерно полтора часа или до готовности. Вынуть из духовки и остудить. 

2. Снять со свеклы кожицу, каждую свеклу разрезать пополам и вырезать мякоть парижской ложкой или другим подручным средством. Сбрызнуть свекольные половинки оставшимся маринадом. 

3. Промыть булгул и отварить в подсоленной воде. Откинуть на сито и обсушить. (Бургул - это пшеничная крупа, бывает крупного и более мелкого помола. У меня была крупная.)

4. Чечевицу тщательно промыть и отварить до готовности в большом количестве воды. Откинуть на сито. Красную чечевицу можно заменить коричневой, но она требует предварительного замачивания в воде. 

5. Перемешать булгул с чечевицей, добавить зелень, лук, заправить растительным маслом и лимонным соком, посолить и поперчить. Пусть все это настаивается полчаса. Теперь можно добавить немного фисташек или семечек и наполнить начинкой половинки свеклы. Украсить полосками свежей лимонной цедры (кстати, при желании можно добавить немного мелко натертой цедры в начинку).

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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