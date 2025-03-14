Восхитительное вегетарианское блюдо, допускающее десятки вариаций!

Так вы свеклу еще не ели!

Великолепное, универсальное блюдо из свеклы, которое может быть как гарниром, так и закуской. Конечно чтобы приготовить это чудо придется немного повозиться, но вкус этого яства того стоит! Итак, представляем вам рецепт печеной свеклы с начинкой из чечевицы и бургура.

Вегетарианское блюдо, допускающее десятки вариаций.

Ингредиенты:

4 средние свеклы

Для маринада:

1/8 стакана сахара

1/8 стакана уксуса

2 ст. л. оливкового масла

1/4 ч. л. соли

1/4 ч. л. свежемолотого черного перца

Для начинки:

1/3 стакана мелкого бургура

2/3 стакана красной чечевицы

4 ст. л. нарезанной петрушки

стебель зеленого лука, мелко нарезать

оливковое масло и лимонный сок

соль, свежемолотый черный перец по вкусу

очищенные каленые фисташки или тыквенные семечки





Как приготовить:

1. Свеклу очистить от ботвы, тщательно вымыть и поскрести щеточкой (кожицу не трогать). В баночку с герметичной крышкой поместить все компоненты маринада и встряхивать, чтобы смесь стала однородной. Свеклу смазать частью маринада и положить в форму. Плотно накрыть фольгой и выпекать в духовке, нагретой до 190 градусов, примерно полтора часа или до готовности. Вынуть из духовки и остудить.

2. Снять со свеклы кожицу, каждую свеклу разрезать пополам и вырезать мякоть парижской ложкой или другим подручным средством. Сбрызнуть свекольные половинки оставшимся маринадом.

3. Промыть булгул и отварить в подсоленной воде. Откинуть на сито и обсушить. (Бургул - это пшеничная крупа, бывает крупного и более мелкого помола. У меня была крупная.)

4. Чечевицу тщательно промыть и отварить до готовности в большом количестве воды. Откинуть на сито. Красную чечевицу можно заменить коричневой, но она требует предварительного замачивания в воде.

5. Перемешать булгул с чечевицей, добавить зелень, лук, заправить растительным маслом и лимонным соком, посолить и поперчить. Пусть все это настаивается полчаса. Теперь можно добавить немного фисташек или семечек и наполнить начинкой половинки свеклы. Украсить полосками свежей лимонной цедры (кстати, при желании можно добавить немного мелко натертой цедры в начинку).

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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