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Нежный гратен из цветной капусты и брокколи

Источник: kurkuma.ru 24 сентября 2022 5786
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Гратен из цветной капусты и брокколи, это, по-русски говоря, овощная запеканка. Очень нежное и вкусное блюдо.

Нежный гратен из цветной капусты и брокколи

Замечательный гратен из цветной капусты и брокколи, а по-русски говоря, овощная запеканка.  Причем,  очень нежная и вкусная.

Овощная запеканка

Ингредиенты: 

  • цветная капуста 400 гр.
  • брокколи 400 гр.
  • сливки 10% 250 мл.
  • твердый сыр 100-120 гр.
  • соль 1+1/4 чайной ложки
  • асафетида, черный перец, мускатный орех, кориандр (по щепотке)

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Приготовление:

1. Промываем и делим на соцветия брокколи и цветную капусту. Можно пока не мельчить. Отвариваем в воде без соли почти до готовности (если используете замороженные брокколи и цветную капусту, можно их не отваривать).

2. Сливаем овощной бульон, но не выливаем его в раковину! Он нам пригодится в приготовлении сливочного супа из баклажанов или его можно использовать для других супов, чтобы придать им более насыщенный вкус. Храните в холодильнике 3-5 дней.

3. Даем капустам немного остыть и измельчаем ножом.

4. В миске перемешиваем все остальные ингредиенты (сливки, натертый на крупной терке сыр, соль и специи).

5. В форму выкладываем капусту ровным слоем, заливаем соусом и ставим в духовку.

6. Запекаем в духовке на 180 градусах минут 20-30 до золотистой корочки.

Нежный гратен из цветной капусты и брокколи

7. Подаем с рисом (или любым другим гарниром) или без. Вкуснейшая нежнейшая запеканочка готова. Приятного аппетита. Готовьте с любовью! econet.ru

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Источник: https://econet.ua/

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