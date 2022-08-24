Почему вы приглашаете в свою жизнь мужчин, которые сделают вам больно

Тело не врёт, чувства – врут 50 на 50, мысли врут! Наше тело всегда помнит наши травмы, как и наша психика.

К чему ведет травма насилия в детстве

Следствие этой травмы - сценарий "Я ПРИГЛАШАЮ В СВОЮ ЖИЗНЬ МУЖЧИН, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ МНЕ БОЛЬНО"

Если у человека в жизни было насилие - он видит его во всём, в любом движении, сделанном без спроса по отношению к нему видится «опять насилие».

Иногда бывает так, что, когда мама проявляла насилие, то мы это запомнили. А когда добро – восприняли это за норму.

Тело не врёт, чувства – врут 50 на 50, мысли врут.

Наше тело всегда помнит наши травмы, как и наша психика.

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Как складывается жизнь женщины, когда её били в детстве, особенно, когда это делал папа?

Её мужчина будет делать ей больно, при этом она может годами оставаться рядом с ними, объясняя это любовью.

У тех, у кого было в детстве насилие, насилие продолжает восприниматься за норму, причём не обязательно физическое, у него много вариаций, в т.ч. вербальное, моральное.

Как сложилось такое восприятие?

По сути папа - тоже двойственен: с одной стороны, от него было боль, с другой - я его всё равно люблю, т.к. это мой папа, и тогда для меня любовь и боль переплетены, и тогда всех остальных людей я приглашаю в эту парадигму "любовь - боль" и одно идёт рядом с другим.



Подсознательно "любовь и боль" едины, т.к. с папой выработалось "люблю тебя даже тогда, когда ты делаешь мне больно".

Работа в данном случае заключается в том, чтобы осознать, что есть другие вариации любви, любовь может существовать без боли, и как раз-таки это нормально, как и то, что, когда в отношениях есть насилие, из них нужно выходить.

Но всё это становится очевидным тогда, когда становится естественным, когда человек больше не попадает в свои переплетения «любовь – боль», и когда по отношению к себе самому начинает проявлять только любовь без боли (к вопросу о внутренних интроектах мужского и женского).

До этого момента мужской интроект, впитавший отношение папы (маскулинности) к дочери (феминности), и если папа относился к маме подобным образом, к дочери – хорошо, этот интроект действует по тому же принципу, постоянно таранит женскую часть (феминность). Сначала это разъединяется внутри себя и «собирается» по новому принципу "я могу дать себе только любовь, без боли", потом – снаружи. опубликовано econet.ru

Автор Инна Макаренко

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