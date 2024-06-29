Здоровый человек должен реалистически смотреть на жизнь, не обманывая себя, не убегая в мир грез и не меняя реальность с помощью алкоголя и других веществ

Попробуем рассмотреть подробнее в каких аспектах поведения проявляется невроз и кто такой здоровый человек.

Признаки невроза, которые не стоит игнорировать

Каждый человек в своем развитии сталкивается с кризисными возрастными ситуациями, социальными сложностями и проблемами в самореализации, что может привести к возникновению проблем в отношениях с миром и событиями. Именно из этих проблем складывается образ «невротика нашего времени». Но кризис может случиться с каждым человеком, а вот невротиком становится только тот, чье болезненное начало побеждает и начинает преобладать в поведении и в жизни в целом.

Проанализировав мнения западных ученых и психотерапевтов, мы можем перечислить те признаки, которые нам могут сказать о необходимости лечения человека у психотерапевта:

1. Абсолютное отсутствие уверенности в себе, скрываемая и проявляемая тревожность и страх относительно людей и всего мира, отсутствие доверия к людям, неспособность радоваться жизни. Эта неспособность приводит к тому, что человек пытается получить удовольствие от негативных эмоций людей.

2. Самоотчуждение – человек либо не принимает себя таким, каков он есть, либо наоборот – возвеличивает свой образ и мнит себя идеалом. Соответственно, в непринимающих себя процветает самоедство, в возвеличивающих – нарциссизм.

3. Неспособность любить и создавать здоровые отношения, постоянная тяга к обладанию и подчинению партнера себе. Человек либо надолго и мучительно привязывается к кому-либо, либо постоянно рушит все отношения в самом начале. Также сюда относится маниакальное преследование человека, где бы он ни был, мания измен, постоянные обиды, страх привязанности и т.д.

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4. В поведении невротика нет гибкости и вариативности, он часто повторяет одни и те же ситуации и реакции, не пытаясь ничего изменить. Следовательно, из-за этого неприятные и травмирующие его ситуации повторяются бесконечное количество раз, что и приводит к ощущению разочарованности, депрессии и тоски. Всё это Берн назвал «невротическим сценарием», из которого невротику сложно и почти невозможно выбраться. Одни невротики постоянно вступают в конфликт с руководством, другие выбирают партнера-алкоголика, третьи всегда играют роль «козла отпущения» и т.д.

Возможно невротик может в определенный момент осознать безвыходность своего положения и попытаться что-то изменить. Но в большинстве случаев, выбранная им новая стратегия будет противоречить с уже существующей и доминирующей, и это противостояние будет доставлять ещё больше неприятных эмоций.

Когда невротик будет пытаться применять новую стратегию, его будет мучить ощущение измены себе, тогда он резко будет возвращаться к прежнему поведению, потом опять стараться что-то исправить. Например, сегодня человек будет вежливым, галантным, любить и заботиться, завтра без особых поводов впадать в агрессию, грубить и ненавидеть.

Будьте осторожны, ведь невротическое поведение – штука не только неприятная, но ещё и заразная. Если так получилось, что вы оказались в отношениях с невротиком или просто рядом с ним, то его поведение будет влиять и на ваши реакции. Если это тяжелый невротик, которого постоянно мотает от одной стратегии к другой, то через время и вы начнете вливаться в и отчасти понимать такую «логику». В итоге, чтобы уберечь себя от травм, вы будете сооружать стены вокруг себя. И как бы хорошо вы не относились к этому человеку, скорее всего вы лишитесь покоя, а ваше поведение потеряет открытость, отзывчивость и доброту. Такая волна невроза накрывает отношения между людьми, которые могут объединять как двух человек, так и целую группу.

Ещё одна особенность невротиков – их непомерная гордыня. Они идеализируют образ своего «я», считают себя практически совершенством и поэтому их реальная жизнь вызывает у них ненависть, так как она не соответствует идеалу.

5. Отсутствие радости и смысла жизни. Эту проблему В 20 веке подробно изучал Франкл, он первый обратил внимание на неврозы вполне успешных людей, у которых в жизни всё в порядке и в достатке. Такие люди также подвержены нервным расстройствам, потере смысла существования, ощущению бессмысленности жизни, и в совокупности это всё может привести к глубокой депрессии и самоубийству.

Конечно, человек психологически здоровый тоже не всегда может находиться в приподнятом настроении. Но здоровая личность, пережив неприятность, обдумав и успокоившись, вновь возвращается к радостному и энергичному настрою, к стремлению развиваться и творить. В отличие от невротика, которого одна неприятность может надолго вывести из равновесия и погрузить в тяжелые раздумья, депрессивные состояния. Выйти из подобной ситуации ему может помочь только специалист, он найдет нужную ниточку, за которую можно ухватиться.

Теперь давайте попробуем разобраться как обычный человек, как я или вы, может стать невротиком третьей группы, какие события и причины могут подтолкнуть к тому, что отношения с миром начнут вызывать только мучения.

Прежде всего, вспомним о базовых потребностях по Маслоу, без удовлетворения которых индивид не может гармонично развиваться и жить. Эти потребности нам хорошо известны:

физиологические,

потребность в безопасности,

в любви,

в принадлежности,

в признании,

в самоактуализации.

В основе существования лежат физические и витальные потребности, без удовлетворения которых невозможно перейти к осуществлению остальных. Поэтому самореализация и творчество стоит после, выше базовых потребностей.

Сложности в удовлетворении любого вида потребностей могут привести к неврозу – сложности в общении, одиночество, нехватка средств и голод, неудовлетворительное положение в компании, проблемы в самоактуализации. Если у человека есть какие-то физиологические проблемы в удовлетворении базовых потребностей – это также может привести к неврозу, так как естественные потребности человек подавляет, а их импульсы остаются в организме и приводят к различным неполадкам и сбоям.

Таким образом,

неудовлетворенная потребность в любви и близости может проявляться как фанатичная религиозная любовь;

нереализованная потребность в самореализации может превратиться в жажду власти и повелевания другими людьми;

при наличии проблем в отношениях с людьми и дружбе, человек может пытаться заместить человеческие отношения чем-то материальным – огромным количеством покупаемых вещей, едой и прочим.

Все эти действия замещения приводят к образованию невротических потребностей, которые начинают помыкать человеком и заставлять его вести себя по определенным схемам.

При этом человек может жаждать унижать или унижаться, властвовать, бежать от реальности и т.д.

К сожалению, многие люди не осознают, что их потребности ненормальны, что они говорят о неврозе. Человек продолжает терзаться, раздражаться, ссориться с друзьями и родными, менять работы, расставаться с мужьями и женами, обвиняя во всех бедах весь этот мир.

Зачастую и к психотерапевту человек обращается не за тем, чтобы изменить себя и свои установки, а для того, чтобы ему подсказали, как управлять людьми для собственных целей, как справиться со сложными конфликтами и ситуациями. А задача психотерапевта – суметь помочь пациенту понять себя и захотеть изменить.

Мы разобрались с невротическим поведением и определились, кому же нужна помощь. Теперь надо понять - кто же такой здоровый человек.

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Здоровый человек, конечно, ничего не боится, его не парализуют страхи и тени прошлых обид, он открыт миру и людям, не бежит от реальности. Такой человек стремится к саморазвитию и к познанию самого себя, не боится перемен, старается строить гармоничные и доброжелательные отношения с людьми.

Здоровый человек не испытывает жажды власти и унижений, он не желает мучить себя и людей. При проблемных ситуациях он ищет оптимальное решение, меняет тактики и действует активно.

В здоровом человеке находятся в балансе все элементы, а в частности:

- самосохранение и развитие. Для человека нормально испытывать страх за свою жизнь, тревогу – благодаря этим чувствам человек начинает действовать, чтобы спасти и оградить от бед свою жизнь. Но, в то же время, если есть нарушения с удовлетворением потребности в безопасности, то человек всё свое время и энергию тратит на оборону и перестает уделять внимание своему развитию. Развиваемся мы только побеждая трудности, проявляя при этом смелость. Поэтому человек здоровый должен стремиться к развитию и безопасности.

- в здоровом человеке должен быть баланс между приспособлением к этому миру и самореализацией. Мы понимаем, что для того, чтобы гармонично существовать и взаимодействовать с людьми, нам нужно уметь приспосабливаться к ситуациям и обстоятельствам. Это не значит слепо подчиняться, это значит – оптимально комфортно существовать, считаться с моральными и социальными нормами, быть приспособленным к общественной жизни. И при этом, очень важно не забывать о своих индивидуальных потребностях и качествах, реализовывать их, заниматься своим развитием и творчеством. Самоактуализированный человек оригинален, он не стесняется быть собой, творить и выстраивать с миром свои комфортные отношения.

Здоровый человек должен реалистически смотреть на жизнь, не обманывая себя, не убегая в мир грез и не меняя реальность с помощью алкоголя и других веществ. Он должен уметь воспринимать реальность и жить в ней. Но в то же время, не терять творческий взгляд на жизнь, ведь он дает человеку новые цели и открывает горизонты.

Для того, чтобы быть здоровым и счастливым нужно очень стараться, быть бдительным, развиваться, строить адекватные отношения и реализовать свои способности. Именно нахождение и поддержание гармонии между реалистичным взглядом на жизнь и творчеством делает нас истинно счастливыми.

С частью всего этого вам помогут разобраться психотерапевты, а от вас потребуется желание изменить себя.опубликовано econet

Автор Михаил Литвак

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