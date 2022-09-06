Это то, что человек в себе, как правило, не видит и не признаёт

Это то, что человек в себе, как правило, не видит и не признаёт. У него что-то не складывается, он не получает, чего хочет, недовольство растёт, претензий к миру всё больше, и в какой-то момент его начинает не устраивать практически всё. При этом внешне он может казаться благодарным и отзывчивым, но внутренне….

Каждый может протестировать себя сам – насколько он доволен жизнью, что его устраивает, что нет, причины? За что он жизни благодарен? За что благодарен каждой из произошедших неприятностей? И так далее, отматывая назад по своей линии жизни.

Станет видно, сколько в нас благодарности, а сколько недовольства.

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Я убеждена, что хронически недовольные люди больны неблагодарностью. Это недуг, который, к счастью, лечится, но, пока не поставлен диагноз, способ лечения непонятен.

Т.е., главная проблема – понять и признаться себе: «Да, я неблагодарный человек; да, я этим страдаю; да, сколько мне ни дай, мне будет мало; да, я считаю, мне все кругом должны, потому что…».

Эти «потому что» у каждого свои, но в целом примерно одинаковые.

Неблагодарные люди считают себя обделёнными – достатком, успехом, любовью, какими-то ещё благами. Их идея состоит в том, что, раз другим дали больше, чем им, значит, эти другие вроде как им теперь должны. Вселенная тоже перед ними виновата, тоже чего-то недодала. И теперь – главное – раз все кругом мне должны, так за что благодарить, когда мне что-то дают, они ведь просто долги возвращают?

Болезнь «неблагодарность» проистекает, таким образом, от неприятия вселенского закона справедливости. У человека в голове чёткий образ, что он должен от жизни получить, и как у него всё должно складываться. Если жизнь плану не соответствует (а она обычно и не соответствует), он ощущает, что его надули, обошли при раздаче каких-то благ. От ощущения обделённости возникает обида, которую проще всего направить на окружающих людей (понятие «Вселенная» слишком абстрактное, для обиды нужен конкретный объект). И дальше он ходит обиженный, и ждёт от обидчиков компенсации за причинённые страдания. Когда кто-то из окружающих делает ему добро, он принимает его как должное, не испытывая благодарности: «За что? Мне ведь были должны».

То же, когда в его жизни происходят хорошие, радостные события – он считает, Вселенная отдаёт ему долги, то, что когда-то недодала, поэтому никакой благодарности к жизни не ощущает, ведь ему вернули незаконно когда-то отнятое. Получается, благодарить ему некого и не за что, и это большая проблема, потому что недовольство жизнью порождает неудачи.

Кроме того, неблагодарному человеку живётся трудно, тускло – ведь он всегда недоволен. Сколько бы ему добра ни делали, ощущение обделённости останется и будет продолжать подтачивать его изнутри.

Как тут быть?

Первое – разобраться с обидами. На что конкретно человек обижается, и кто на самом деле несёт за это ответственность?

Скажем, человек недоволен своим материальным достатком, а винит родителей, которые когда-то не дали ему хорошего образования. Тут перекладывание ответственности, т.к. после 18 лет он самостоятельно строил свою жизнь, и при желании мог сам себе дать всё, что было нужно для карьеры и успеха, но по каким-то причинам не дал, только при чём здесь родители?

Мы обвиняем других, когда не хотим (не можем, не видим) признать, что это наша ответственность.

Если правильно распределить ответственность, для обид не остаётся причин, достаточно позаниматься практиками прощения, и обиды уйдут. Если это глубокие обиды, это потребует больше времени и сил, но заниматься этим обязательно нужно.

Второе – отказ от неблагодарности как от негативного качества. Важно осознать, что неблагодарность делает человека несчастным, тормозит его развитие, гасит радость от жизни, отбирает всё хорошее, что у него есть. Он просто не ощущает это как хорошее, а значит, не ценит.

То, что мы не ценим по-настоящему, со временем из нашей жизни уходит.

Это осознание, возможно, произойдёт не сразу, с этой мыслью надо пожить, обдумывая её со всех сторон, прикидывая её на свою жизнь – где конкретно неблагодарность была для меня вредна? И дальше, когда осознание пришло, появляется желание от неблагодарности освободиться. Человек ощущает, что не хочет дальше с этим жить, это уже отжившее, лишнее.

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Когда появляется такое ощущение, от неблагодарности нужно отказаться. Это обычное решение, обдуманное, взвешенное, созревшее внутри нас, которое в один момент мы просто берём и принимаем со всей решимостью и пониманием, что оно правильное и полезное. Можно даже проговорить это вслух, формулировка может быть любой, главное – внутренняя непоколебимая решимость и понимание, что вы всё делаете сейчас правильно.

И третье – учиться благодарности. Тут главное – не прекращать, благодарность должна стать ежедневным ритуалом, который мы исполняем всю жизнь. Через неделю ваше пространство значительно очистится – улучшится настроение, станет меньше мрачных мыслей, мир покажется уже не таким мрачным, мысли о несправедливости жизни начнут испаряться. Через месяц пойдут первые перемены, а через несколько месяцев ежедневных практик вы увидите, что живёте уже совершенно по-другому.

Можно верить в энергию благодарности, можно – нет, на мощность её воздействия это не влияет, главное – чтобы благодарность была искренней, от Души.опубликовано econet.ru

Автор Юлия Соломонова

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