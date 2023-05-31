Паническое расстройство: кто рискует больше остальных

У всех людей, страдающих паническими атаками, бывает тот самый первый раз, с которого все и начинается

Болезнь, которой нет?

У всех людей, страдающих паническими атаками, бывает тот самый первый раз, с которого все и начинается. В один прекрасный, а может быть, и не очень хороший день, переполненный тревогами и заботами, они испытывают резкое изменение в своем состоянии. У них возникает сердцебиение, дрожь во всем теле, учащается дыхание, пересыхает во рту. И главное, на них накатывает ужас смерти…

Этот ужас одних парализует, а у других вызывает желание метаться в поисках немедленной помощи. И вот приезжает «скорая», медики снимают ЭКГ, осматривают больного и выдают заключение: «С вами все в порядке. Это просто нервы». Казалось бы, можно выдохнуть и жить прежней жизнью. Но не тут-то было. История только начинается…

Что же случилось?

Обычно такое состояние возникает из-за того, что человека что-то сильно напугало. В данном случае он испугался резкого изменения работы своего организма. Ему стало казаться, что он чем-то заболел, у него развился инфаркт или инсульт.

Но причина этого состояния не связана с заболеваниями внутренних органов, а имеет психическую природу. Именно нервная система изменяет характер своей работы и вызывает всю это ужасную бурю внутри. Это состояние захватывает человека врасплох. По этой причине в таком случае говорят о панической атаке.

Проявления атак могут быть разнообразными. Их можно разделить на две большие группы: симптомы со стороны внутренних органов (соматические) и психические проявления.

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Соматические симптомы

Чаше всего во время приступа человек испытывает ощущение сдавливания в области сердца и сердцебиение. Это бывает самым пугающим, потому что в понимании многих людей данные симптомы являются признаками инфаркта.

Но при панической атаке чувство усиленного сердцебиения оказывается субъективным. Больному кажется, что сердце бьется в ускоренном темпе. На самом же деле пульс может оставаться в пределах нормы.

Кроме неприятных сердечных ощущений человек в состоянии панической атаки испытывает чувство сдавливания в грудной клетке. Ему кажется, что он задыхается и ему не хватает воздуха. Его бьет дрожь, беспокоят приливы жара или холода, кружится голова.

Иногда к этому может присоединиться боль в животе тошнота и даже рвота.

Психические симптомы

В таком состоянии сложно оставаться невозмутимым. Если твой организм вытворяет такое, как не волноваться? У человека развивается резкий страх смерти. Он испытывает тревогу, что не справится с состоянием и ему не смогут оказать своевременную помощь.

Люди начинают метаться, пытаться найти кого-то, кто бы мог помочь, либо, наоборот, забиваются в угол и боятся пошевелиться. Ведь любое движение может вызвать субъективное ощущение ухудшения состояния.

Как формируется расстройство

У некоторых людей такое состояние бывает раз или два в жизни и больше не повторяется. Они с неприязнью изредка вспоминают произошедшее, но это не оказывает на них особого влияния.

Другие же после первого раза встречаются с паникой постоянно. Угроза неожиданной смены состояния повисает над ними дамокловым мечем. Люди начинают бояться того, что приступ может повториться. В итоге панические атаки начинают «обрастать» страхами.

Люди пытаются изменить свое поведение и образ жизни, чтобы снизить риск приступа. Их состояние уже определяют не только атаки, но и страхи, с ними связанные, и разные поведенческие уловки, которые призваны обмануть болезнь. Постепенно личность и характер человека меняются.

На основе панических атак развивается более тяжелое состояние, которое носит название «паническое расстройство».

Физиология заболевания

Что же вызывает это расстройство? Во всем «виновата» ослабленная стрессами нервная система.

Первый раз симптомы чаще всего появляются из-за утомления, перегрева или недостатка сна. Все это накладывается на какой-нибудь давний стресс. В кровь выбрасываются гормоны стресса, в первую очередь адреналин. Но этого еще не достаточно для развития расстройства.

А вот когда эта буря наваливается на человека в неподходящей ситуации, где он чувствует себя беспомощным (ехал в лифте, находился в незнакомом месте, где никого не знал, оказался запертым в помещении), тогда ему может стать по-настоящему страшно. Больного охватывает страх не только из-за неприятных симптомов, но и ужас от того, что он один-одинешенек тут умрет и никто не сможет ему помочь.

Этот страх навсегда остается в памяти. И когда человек оказывается в сходной ситуации, едет один в том же лифте или оказывается в душном помещении, его мозг автоматически может все вспомнить и опять запустить панику. В кровь снова выбрасывается адреналин, который вновь вызывает сердцебиение, учащенное дыхание, дрожь, чувство страха. Ни сердце, ни сосуды, ни легкие не повреждены, просто адреналин заставляет их работать на пределе сил.

Кто в группе риска

Не все подвержены расстройству одинаково. Женщины страдают паническими расстройствами чаще, чем мужчины. При этом риск заболеть зависит не только от пола, но и от возраста. Чаще всего расстройство развивается у так называемых «молодых взрослых» — 20–25-летних людей.

Влияют также особенности нервной системы. Паническим атакам больше подвержены те, у кого существует склонность к легкой смене «режима» работы вегетативной нервной системы. Такие люди быстро краснеют, потеют, у них чаще кружится голова от волнения, духоты, переутомления, легко усиливается сердцебиение при физической и эмоциональной нагрузке.

Особенности личности человека тоже играют значительную роль. Так, у тревожных людей паническое расстройство встречается чаще, чем в среднем по популяции. Однако стоит отметить, что тревога не является прямой дорогой к паническим атакам. Речь идет только о предрасположенности.

Существует здесь и определенная «семейственность». Если в семье есть те, кто страдает паническими атаками, то риск заболеть у других членов семьи выше. Наследственно ли это расстройство? Пока достоверно не установлено.Здесь могут быть «виноваты» генетические особенности, а может быть, роль играет «заразительный пример» одного из членов семьи. Дети могут наблюдать поведение родителей и бессознательно его копировать.

Панические атаки могут повторяться в течении многих месяцев и даже лет. Больные чувствуют себя связанными по рукам и ногам своей проблемой. Есть ли выход из этого «замкнутого круга» — я расскажу в своей следующей статье.

Как меняется жизнь в зависимости от тяжести заболевания, почему таких пациентов сторонятся в обществе, и реально ли победить панические приступы?

Бывает так, что человек, страдающий паническим расстройством, перекраивает весь образ жизни. Риск возникновения атак приходится постоянно держать в голове, а это требует внимания и сил. Все дела и планы надо подстраивать под «а вдруг оно начнется». Болезнь становится решающим фактором не только для самих больных, но и для ближайшего окружения.

Паническое расстройство: степень тяжести

Начнем с того, что люди в разной степени могут реагировать на присутствие панических атак. По тому, насколько изменяется их ежедневная рутина, выделяют три степени тяжести.

Первая степень. Повседневная жизнь больного здесь меняется очень мало. Естественно, человек расстроен тем, что у него периодически возникают приступы, тем не менее ему ничего не мешает вести полноценный образ жизни. Он старается избегать мест и ситуаций, где у него может возникнуть атака, но делает это без особого эмоционального напряжения. Если, к примеру, человек боится ездить в лифте, то он просто пойдет пешком либо подождет попутчика на верхние этажи.

Вторая степень. Если у человека средняя степень тяжести расстройства, его повседневная жизнь изменена в большей степени. Когда он предвидит очередную ситуацию, аналогичную вызвавшей некогда приступ, то уже за несколько дней испытывает страх и тревогу. Так, если человек знает, что у него может развиться паника в самолете, уже за недели, а то и за месяцы до поездки он начинает с содроганием думать о перелете. Или о том, как у него случится приступ, а на борту — ни одного врача.

Но вот закончен полет, путешественник выходит из самолета, как из камеры пыток. И наслаждается жизнью вплоть до нового перелета.

Третья степень. При тяжелой степени расстройства жизнь становится полностью подчинена паническим атакам. Больной думает о приступах постоянно, проигрывает события и ситуации, которые могут вызвать приступ. Его опасения разрастаются тотально, риск приступа начинает ассоциироваться с самыми простыми событиями. А вдруг я выйду из подъезда и чего-то испугаюсь? А вдруг я буду есть конфету и подавлюсь? И его не заставишь выйти из подъезда или съесть конфету, если рядом нет того, кто сможет спасти от смерти.

Такие больные перестают удовлетворяться объяснениями врачей, что их состояние связано с расстройством психики. Они уверены, что у них какое-то серьезное заболевание, которое нерадивые медики просто не могут диагностировать. Случается, что человек с тяжелой формой панического расстройства полностью привязан к своему дому и сидит в четырех стенах годами.

При средней и тяжелой степени часто встречаются так называемые флешбэки. Это насильственный и неожиданный наплыв переживаний с образами и даже звуками, связанными с приступом. Люди переживают эмоционально то, что было с ними во время атаки. Эти состояния поддерживают страх повторения приступа.

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Социальная стигматизация

Несмотря на то что большинство людей, далеких от медицины и психологии, знают о существовании данного расстройства, в целом общество не особенно доброжелательно и сочувственно относится к таким больным. Доктора их не жалуют за постоянные жалобы на соматические болезни, которых нет. Окружающие не понимают, как же человек не может просто взять себя в руки и перестать паниковать. Ведь сколько раз его обследовали — и ничего не нашли! А он все не может перестать вести себя как сумасшедший! По этой причине на людей с паническими атаками смотрят, как на избалованных слабаков или тех, кто добивается внимания с помощью дешевых уловок.

К сожалению, при развитии панической атаки невозможно взять себя в руки и просто силой воли остановить бушующий организм, взять и перекрыть взмахом руки потоки адреналина. Если бы это было так просто, то никто бы никакими паническими атаками не страдал. Но тем, кто этого не испытывал, часто бывает трудно понять, а некоторые просто и не желают вдаваться в подробности. Для оценки им достаточно информации, что «доктор ничего не нашел», а значит, болезни нет — одни лишь выдумки и капризы.

Больные начинают стесняться, переживать из-за того, что не могут справиться с собой. Тревога увеличивается, поскольку они опасаются развития паники на людях. Ведь, возможно, окружающие будут осуждать и даже смеяться. Из-за этих страхов состояние больных лишь ухудшается.

Только без паники!

При этом стоит помнить, что паническое расстройство является одним из самых легко поддающихся терапии психических расстройств.

Меры помощи при этом заболевании можно разделить на две большие группы.

Во время приступа. Очень часто бывает, что приступ застает в самый неожиданный момент, за делами, требующими внимания и точности, иногда потенциально опасными. Например, человек может вести машину или работать на станке. В этом случае желательно немедленно прекратить то, что вы делаете.

Отвлекитесь на какое-то простое и ритмическое действие. Быстро пройдитесь, считая шаги, сосредоточьтесь на дыхании. Очень часто фиксация на симптомах паники продлевает и усиливает ее. По этой причине постарайтесь занять свою голову чем-то другим.

Часто транквилизаторы (феназепам, реланиум) могут прервать начавшийся приступ. Однако прибегать к ним стоит по рекомендации врача, и уж точно не назначать их самим себе. У препаратов этой группы есть ряд противопоказаний и побочных эффектов, которые могут усилить панические симптомы.

Межприступное лечение. Несмотря на то что в этот период симптомов нет, данное время стоит потратить с пользой, заботясь о своем будущем состоянии.

Заболевание лечится при помощи медикаментов и психотерапии.

Полезно заняться и своим физическим здоровьем. Сбалансировать питание, заняться спортом Это поможет гармонизировать работу нервной системы, сделать ее более устойчивой к внешним раздражителям. Медитация поддержит контроль за своими эмоциональными реакциями. Это в значительной степени укрепит способность справиться с чувством паники и страхом ее возникновения.

Повторюсь: паническое расстройство, с которым можно справиться. Только нужно приложить некоторые усилия и, конечно же, не падать духом.опубликовано econet

Автор: Наталья Стилсон

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