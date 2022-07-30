Когда вы обижены на действия своего ребёнка, значит своим поведением он вам мстит!

Не будем скрывать, что дети доставляют родителям не одни только радости. Очень часто при общении с детьми у родителей возникает целый океан негативных эмоций.

Смотрите внимательно за собой!

Однако, если разобраться с этим бушующим «океаном», то на проверку выйдет всего четыре стереотипные негативные реакции. Вот о эмоциональных реакциях в психологии в мы и поговорим. Вы увидите, как всё оказывается просто, когда кто-то просто захочет спокойно во всём разобраться!

Итак, эмоциональные реакции родителей хитро «зеркалят» скрытую эмоциональную проблему ребёнка.

Рассмотрим, что чему соответствует.

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Эмоциональная реакция №1: Родитель. Раздражение.

У родителя возникает раздражение всегда, когда ребёнок борется за родительское внимание к себе. Борьба за внимание проявляется в капризах, непослушании и делании того, что запрещено.

Ребёнок. Борьба за внимание.

Эмоциональная реакция №2: Родитель. Гнев.

Гнев у родителя возникает тогда, когда ребёнок выражает противостояние воле родителя.

Ребёнок. Противостояние воле родителя.

Эмоциональная реакция №3: Родитель. Обида.

Родитель может испытывать обиду на своего ребёнка только в одном случае, когда скрытым мотивом поведения ребёнка является желание отомстить.

Ребёнок. Месть.

Эмоциональная реакция №4: Родитель. Отчаяние. Безнадёжность.

А вот это чувство возникает у родителя всегда, когда ребёнок переживает очень скрыто и глубоко своё неблагополучие.

Ребёнок. Переживание своего неблагополучия.

Да, дети иногда не могут сказать нам, что же они чувствуют глубоко внутри. А иногда, когда уже повзрослеют, и не хотят. Редко в каких семьях пестуется искусство подробного доверительного разговора между родителем и ребёнком. Очень часто родители поздно спохватываются, заводя такой диалог после прочтения случайного психологического журнала - Ваш ребёнок уже «не глуп»: он научился не доверять своим родителям, научился врать.

Какую бы Вы ни создали теперь «атмосферу», ребёнок вряд ли так просто раскроется - он знает, что Его правда для Вас невыносима и что, услышав правду, Вы, скорее всего, «опять начнёте орать», как и прежде, встав в позу ригидного обывателя со сковородкой...

Но что же делать? Как нам понять, какую именно негативную эмоцию испытывает наш ребёнок?

Всё очень просто. Смотрите внимательно за собой. И, держа в руках наш нехитрый словарь-разговорник, переводите, переводите, переводите...

Заметьте, ребёнок может совершать одно и то же действие (например, раскачиваться на стуле или бросать вещи с кровати на пол), но реакция Ваша будет каждый раз - разная! Вот в этом и хитрость понимания небогатого словаря ребёнка. Овладейте же им в совершенстве!

Когда Вы раздражены от своего чада, это значит, что его действия сигналят «Удели мне внимание!»

Когда Вы в ярости, то действия ребёнка говорят: «Я буду делать это по-своему. Я не могу делать это так, как нравится, и как это удобно тебе». (Например, держать вязальный крючок, как флажок, а не как ручку.

Когда Вы обижены на действия своего ребёнка, значит своим поведением он вам мстит. Эх, далеко зашло тогда дело - надо срочно мириться и первому идти на компромисс,преодолев свою обиду!

Когда Вы в отчаянии от действий своего ребёнка, это значит, что всеми своими действиями Ваш ребёнок подсознательно сигналит Вам:

«Я - неблагополучен. У меня ничего не получается. У меня всё идёт не так! Я - дерьмо, неужели ты не видишь, мама!!!»

Когда Вы в отчаянии от того, что ребёнок пришёл домой в три часа утра и от него пахнет анашой, перечитайте крупный текст выше.

Если Вы овладеете этим словарём, Вам не понадобится детский психолог.

Ах, какие упоительные ночи!

Только мама моя в грусти и тревоге:

Что же ты гуляешь, мой сыночек – одинокий, одинокий?..

Что же ты гуляешь, мой сыночек – один. опубликовано econet.ru

Автор Елена Назаренко

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