Человеку, который не кривит душой, когда говорит, что никогда ничего себе НЕ ЗАПРЕЩАЕТ, полнота не грозит.

Психосоматика лишнего веса

У человека, которого не ограничивали запретами с момента рождения и который позволяет себе все необходимое, не бывает проблем с весом.

Это не значит, что речь идет об уравновешенном человеке. В некий день он может из-за стрессов наесться до отвала пирожных с кремом, а на следующий его ни на что не тянет, кроме воды.

Желание успокоить свои расстроенные чувства чем-то вкусным может привести к утрате аппетита. Человеку, который не кривит душой, когда говорит, что никогда ничего себе не запрещает, полнота не грозит.

Если ему претит все, что навязывается, то, пичкая себя едой, он, напротив, станет сбавлять в весе. Если человек не разбирается в подоплеке своего веса, он не в состоянии его отрегулировать.

Родители, которые воспитывают ребенка в духе вседозволенности, свято веря в ее пользу, мечтают вырастить его образцовым, а получается все наоборот. Ребенок позволяет себе абсолютно все. Например, плюет вам в лицо или делает еще что похуже.

Родители, считающие себя выше этого, не обижаются на ребенка за такое поведение. Они пребывают в полной уверенности, что запрещать ничего нельзя, а что касается дурного поведения ребенка, то он сам когда-нибудь все поймет и устыдится.

Хороший человек, запрещающий себе запрещать ребенку, нередко выращивает из ребенка зверя. Перевоспитать же зверя в человека практически невозможно.

Большинство людей связывает запреты с материальными возможностями. Когда я их наставляю, мол, высвободите адресованные себе запреты, тут же раздается возражение, дескать, нет у меня столько денег, чтобы позволить себе все, что душе угодно.

Я говорю про то, что нужно освободить энергию запрета, мне же в ответ говорят про содержимое кошелька. И это притом, что человек уже прочел мои предыдущие книги.

Это значит, что мы сильно увязли в материальном, и мысль автоматически перескакивает на деньги.

Отказ от чего бы то ни было вынуждает человека отказываться в том числе и от пищи. Отказывающий себе человек не хочет есть. Он не испытывает вкуса к подобной жизни. Он считает себя вправе иметь такую жизнь, какая угодна ему.

Если у него присутствует упрямое желание доказать кому-то, что тот плохой, то у него возникает особая разборчивость в продуктах питания, что дает ему энергию, необходимую для реализации своих целей.

Содержание сахара в крови у него в норме, и голова хорошо соображает. Жажда мести концентрирует мыслительную способность более чем необходимо

Если человек, запрещающий себе все хорошее из желания доказать свою положительность, внезапно начинает во всем себе отказывать, то развившаяся у него буквально до размеров слабоумия тупость идет на убыль и мало-помалу сменяется все более ясным и логическим мышлением. Кто этому радуется, тот не замечает, что помыслы этого человека сосредоточены на одной цели. Поэтому подобное преображение, если оно происходит со стариками, может преподносить неприятные сюрпризы.

Человек, интересующийся всем в жизни, ест скорее много, чем мало. Он не может запрещать себе питаться, так как на голодный желудок голова плохо соображает и тело теряет подвижность.

Голодание удается тем, у кого в жизни одна-единственная цель — идеальная внешность, при помощи которой надеются добиться всего, что задумано. Представление, будто счастье заключается в красоте, подавляет чувство голода. Любое абсолютно твердое знание способно начисто подавить чувство, подающее сигнал об обратной ситуации.

У человека не возникает и тени сомнения в том, что он делает что-то не так.

Для больного анорексией лишний грамм жира страшнее смерти. Запрещая себе есть, он верит в то, что жизнь станет счастливой.

Чем дольше держится пониженное содержание сахара в крови, тем сильнее поражается нервная система, особенно мозг, и человек становится все более невосприимчивым, отупевшим, бесчувственным, апатичным. Утрата интереса к жизни сужает полноценное восприятие, и человек начинает глядеть на мир через узкую щелку

Про иного человека говорят: он ни на что не реагирует. Речь идет о людях, полностью зацикленных на одной-единственной цели и безразличных ко всему прочему. Ни уговоры, ни мольба на них не действуют.

Лишиться цели для них хуже смерти. Чем меньше вы беспокоитесь по поводу такого человека, тем лучше для вас обоих, ибо в таком случае вы выпускаете его из когтей своих благих желаний. Человек ослабляет позицию самозащиты и, возможно, замечает, что в жизни есть еще что-то интересное. Ведь человек всего-навсего спасается бегством от собственных страхов.

Отказ от жизненно необходимого есть вершина гордыни, то есть эгоизма. Он являет собой бегство от реальной жизни в мир ненормальных идей, понять которые человек уже и сам не в состоянии. Об этих возможных последствиях следует задуматься каждому, пока еще у него сохраняется разум.

Беглец и рабочая скотинка не способны разобраться в себе, большинство же людей относятся либо к первым, либо ко вторым. При этом неважно, относится ли беглец и рабочая скотинка к простым трудягам или к специалистам высокого класса, самостоятельно выдвинувшимся в жизни. Важно то, что ему некогда. Люди то и дело причитают, мол, хорошо бы побывать на природе, пожить простой сельской жизнью, повозиться с детьми и животными, но вот беда — времени не хватает.

Человек запрещает себе все человеческое и все более становится исключительно исполнителем своей работы. А там гляди еще и начинает протестовать против того, что сам себе запретил, ибо это мешает ему работать. Времени нет даже у пенсионеров, от скуки портящих друг другу нервы.опубликовано econet

© Лууле Виилма

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