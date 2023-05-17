Когда в жизни женщины нет мужчины, всегда есть соблазн, неосознанный, сделать им своего сына.

Баловать женщину должен ее мужчина

Когда женщина говорит о сыне: "Это мой советчик, учитель, помощник, моя совесть, мой самый надёжный друг", то сына очень жалко. Да и мать жалко, потому что оба неосознанно осуществляют сценарий слияния. Но сына жаль больше, потому что это мать вынудила его играть в эту игру, заменив сыном мужчину. Все это вот про друга, защитника и прочее - это функции мужчины в жизни женщины, а не сына. Для сына достаточно одной роли - быть сыном.

Когда мать ещё добавляет, что сын - это ее все, и он может делать с ее сердцем все, что угодно, то тут мне становится страшно. От такой вседозволенности кто угодно потеряет совесть и ощущение реальности. Мало того, что посыл, как к мужчине, так ещё и посыл жертвы. Ни один человек не должен являться для другого всем, и уж тем более, делать с его чувствами, что заблагорассудится.

Баловать, ругать, заботиться, покупать подарки и цветы, водить в театры, переживать вместе радости и потери, касающиеся жизни женщины, должен ее мужчина, а не сын. Тут нечем гордиться. Это печально, что сын выполняет несвойственные сыну функции. Он может заботиться о матери, как сын, но не должен заполнять собой всю ее жизнь. Покупать книги и записывать музыку он должен для своей девушки, а не для матери.

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Слияние ещё характерно тем, что люди пребывают в иллюзиях о том, что знают вкусы друг друга и эти вкусы совпадают. На самом деле, им не хватает дистанции разглядеть друг друга по-настоящему и увидеть, например, что статуэтки, которые мать дарит сыну, нужны ей и собирает их она, а не он.

Когда в жизни женщины нет мужчины, всегда есть соблазн, неосознанный, сделать им своего сына. Это происходит так незаметно и так по любви, что выглядит естественным. А потом этот психологический инцест ломает сыну жизнь, не давая построить отношения. Он просто не сможет: у него уже есть женщина - его мать.

Мне жаль. опубликовано econet

Автор: Лилия Ахремчик

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