Возьмите с благодарностью то, что вам дали.

Сейчас очень популярной стала тема рода, родовых отношений. Многие дети хотят наладить отношения со своими родителями, обрести в них родные души. И часто терпят поражение, скатывая опять в претензии и обиды, не понимая, что часто стучатся в закрытые двери. Эта статья для таких детей.

Сейчас очень популярной стала тема рода, родовых отношений. Многие дети хотят наладить отношения со своими родителями, обрести в них родные души. И часто терпят поражение, скатывая опять в претензии и обиды, не понимая, что часто стучатся в закрытые двери.

Эта статья для таких детей.

Детям о родителях... Не надо обижаться!

Начнем с того, что ВЫ – ХОРОШИЙ РЕБЕНОК!

Какие бы ни были у вас отношения с родителями, пожалуйста, почувствуйте это послание. Вы – хороший ребенок! Вы делаете все, что можете, опираясь на то, что дали вам ваши родители! И если что-то не так, как вам бы хотелось, если отношения оставляют желать лучшего – это не ваша ответственность.

Ваши отношения создавали и будут создавать ваши родители.

Они их создали такими. И в этом нет вашей вины.

НО

ЭТО НЕ ПОВОД ОБИДЕТЬСЯ НА НИХ и начать предъявлять им претензии за то, что с ними все идет не так, как вам бы хотелось, за то, что в других семьях отношения лучше и теплее.

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ОНИ ДАЛИ ВАМ ТО, ЧТО МОГЛИ ДАТЬ

Любой родитель, даже самый невежественный, отдает ребенку 100% того, что имеет сам. Вы получили от них сполна, они ничего не оставили для себя. Они отдали вам то, что у них было.

И если вы считаете, что вам чего-то не хватает, поймите однажды – они не дали вам желаемого только потому, что у них этого не было!

Вам не дали любви? – у них ее тоже не было, они должны были выживать, они не получили любви сами, поэтому не могли передать их вам.

Вам не дали знаний о жизни? – только потому, что не обладали ими.

Вам не дали счастья? – но как может несчастный человек подарить счастье?

Есть большой соблазн застрять в претензиях к родителям, выколачивая из них недополученное, но это только разрушает вашу жизнь.

Потому что пока вы стучитесь в их двери и требуете то, чего у них нет:

вы не живете свою жизнь;

вы разрушаете отношения;

вы лишаете себя возможности взять необходимое в другом месте, потому что в другом месте вы не ищете.

Возьмите с благодарностью то, что вам дали.

Вы получили уже немало – ЖИЗНЬ.

Берите ее и идите дальше, идите к тем, у кого есть то, что вы ищете – счастье, любовь, знания, опыт, мудрость, душевное тепло.

ЖИЗНЬ РОДИТЕЛЕЙ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ВАМ

Ребенок, решающий проблемы своих родителей, чувствует гордость. Он кажется себе большим и сильным, всемогущим. Но путь этот ведет в тупик, потому что ни один ребенок не может улучшить жизнь своих родителей, спасти их, привести их к счастью.

Это не ваша компетенция.

Это не ваш огород.

Да, вам очень больно смотреть на их страдания.

Да, они могут ждать от вас спасения.

Но..

«Яйца курицу не учат» - вы не можете являться авторитетом для своих родителей. Вы не можете учить их жить, спасать их, решать их проблемы. Вы не можете стать родной мамой или папой своим родителям.

Вы уже их ребенок. Эта иерархия определена была при вашем рождении.

Ваше дело – ей подчиниться, а не спорить с Богом и доказывать ему, что вы можете поворачивать реки жизни вспять.

Спасая своих родителей, решая за них те проблемы, которые они должны решать сами, вы:

делаете их слабыми и беспомощными;

показываете им силу манипуляций;

лишаете своих детей внимания, делая их заложниками и повергая их в такую же жизненную историю, в которой оказались и вы сами.

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ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИ ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ



Это большая трагедия нашего времени, когда детей нужно учить защищаться, а иногда и спасаться бегством от собственных родителей, от их эмоционального террора, их амбиций, их эгоизма и несчастья. Детям очень трудно это делать, потому что они привязаны к родителям, потому что те могут считать их предателями, потому что сила эгоизма родителей столь сильна, что не дает детям расправить крылья, а разум ребенка еще слаб, чтобы различать добро и зло, видеть манипуляции родителей и противостоять им

Почему это нужно делать? И в каких случаях?

Я дам здесь лишь общие штрихи, каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно, и грести сейчас все и всех под одну гребенку не стоит.

Для начала определитесь – хотите ли вы прожить такую же жизнь, какую прожили ваши родители? Нравится ли вам их образ жизни, итоги их жизни, их привычки, черты характера?

Если да, то общение с ними не принесет вам никакого вреда, вы будете пополнять свою копилку знаний и жизненного опыта с их помощью, а затем передадите ее своим детям.

Если же вы хотите жить иначе, если образ жизни близких людей вам чужд, вам нужно сохранять с ними дистанцию, и искать тех людей, чем образ жизни вы бы хотели перенести в свою реальность.

Да, таким образом вы нанесете большую рану эгоизму родителей. Но если они вас действительно любят и желают счастья, они смогут принять ваш выбор и отпустить вас туда, где счастье может стать для вас возможным.

Обиды, претензии, требования, крики, эмоциональное давление со стороны родителей говорит об их незрелости. Они только номинально являются вашими родителями, фактически они не могут воспитать вас, помочь вам созреть, потому что сами не являются зрелыми и мудрыми людьми.

К сожалению, в большинстве своем это так – человек, старея, превращается в ребенка, а не в мудрого старца – виной этому отсутствие культуры, знаний и людей, которые могут воспитывать мудрецов и взращивать в ребенке зрелую личность.

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А это значит, что вам нужно искать других воспитателей и учителей, родители не являются для вас авторитетом, но они хотят узурпировать власть над вами, присвоить вас себе и руководить вашей жизнью, чтобы хотя бы в ней добиться успеха.

Не позволяйте им этого делать.

Четко очертите свои границы и защищайте их, обозначив родителям, что вы готовы делать для них (покупать продукты, высылать деньги, звонить и рассказывать новости, слушать хорошее), а что им не будет принадлежать ни при каких обстоятельствах (ваша личная жизнь, воспитание ваших детей, ваша профессия, выбор жизненного пути, ваши ценности и т.д.)

Вам понадобится немалое мужество, чтобы защищаться, и серьезная поддержка со стороны. Кто-то должен вам сказать, что вы все делаете правильно, где-то вы должны брать силы, чтобы сказать НЕТ попыткам родителей захватить вас в свои крепкие объятия и подчинить вас себе. Пока вы незрелы, вы не сможете сами различить, где заканчивается ваша жизнь и начинается родительская территория.

Основная рекомендация, которую можно дать детям – если вы не хотите жить, как живут родители, ищите людей, жизнь которых вам по нраву, которых вы ощущаете как близких по духу и общайтесь с ними, учитесь у них, дистанцируясь от влияния родителей.

Вызревая под влиянием счастливых людей, вы даете себе шанс найти дорогу к счастью и одарить своих родителей истинной любовью и благодарностью. Поддаваясь их манипуляциям, ведясь на их обиды, оставаясь рядом с ними, потому что они этого требуют, вы будете несчастны сами и в итоге только усугубите их страдания, показав, что ваша жертва была напрасной, что вашей жизнью управлять у них не получилось. опубликовано econet.ru

Автор Александр Плотников

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