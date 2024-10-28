Этот суп - настоящий кладезь полезных микроэлементов. При этом он еще и вкусный! Поэтому очень рекомендуем...

Нескучный детокс

Этот суп - настоящий кладезь полезных микроэлементов. При этом он еще и вкусный! Поэтому очень рекомендуем не полениться и поискать нужные ингредиенты.

Главный совет: не переварите киноа и не оставляйте суп на потом (крупа набухнет и блюдо станет не совсем супом).

Ингредиенты:

1 пучок спаржи

500 гр шпината

0,5 стакана вареной киноа

4 стакана овощного бульона

1 ч.л. сушеного или свежего тимьяна

Приготовление:

Спаржу и шпинат вымыть, отрезать жесткие кончики.

В кастрюле довести до кипения бульон, добавить шпинат со спаржей, пусть поварятся 10 минут.

Погружным блендером взбейте суп в однородное пюре.

Добавьте тимьян, соль, вареную крупу.

Перемешайте, доведите до кипения, затем накройте крышкой и дайте настояться в течение 5 минут.

Этот суп лучше кушать сразу, т.к. киноа будет впитывать в себя влагу и некрасиво разбухать.

Летом этот супчик вкусен даже охлажденным. При желании, спаржу можно заменить на брокколи.

Готовьте с любовью! econet

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