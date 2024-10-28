Этот суп - настоящий кладезь полезных микроэлементов. При этом он еще и вкусный! Поэтому очень рекомендуем...
Этот суп - настоящий кладезь полезных микроэлементов. При этом он еще и вкусный! Поэтому очень рекомендуем не полениться и поискать нужные ингредиенты.
Главный совет: не переварите киноа и не оставляйте суп на потом (крупа набухнет и блюдо станет не совсем супом).
Ингредиенты:
Приготовление:
Спаржу и шпинат вымыть, отрезать жесткие кончики.
В кастрюле довести до кипения бульон, добавить шпинат со спаржей, пусть поварятся 10 минут.
Погружным блендером взбейте суп в однородное пюре.
Добавьте тимьян, соль, вареную крупу.
Перемешайте, доведите до кипения, затем накройте крышкой и дайте настояться в течение 5 минут.
Этот суп лучше кушать сразу, т.к. киноа будет впитывать в себя влагу и некрасиво разбухать.
Летом этот супчик вкусен даже охлажденным. При желании, спаржу можно заменить на брокколи.
Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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