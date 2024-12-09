Этот хлеб отличается от обычного. В нем нет привычной нам муки, только смолотые в муку орехи. Он совсем не поднимается, но ведь и не из чего. Он плотный и немного влажный. И у него приятный вкус, который на следующий день проявляется еще больше. И, да, — еще он очень сытный.

Глютен (или клейковина) – это сложный белок, обнаруженный в семенах злаковых культур, в особенности пшеницы, ржи и ячменя, количественное содержание которого очень сильно определяет качественные характеристики муки и полученного из нее теста.

Чем выше содержание глютена в муке, тем более эластичное и упругое тесто из нее получается, тем мягче и вкуснее выпечка. К примеру, в пшенице глютена до 80% от массы зерна. И в этом немалая заслуга селекционеров, которые столетиями стремились увеличить содержание глютена в пшенице. Теперь мы имеем идеальную белую муку с высоким содержанием глютена, употребляем все большее количество продуктов из нее, а это, мягко говоря, не очень то и полезно.

С каждым годом число людей с повышенной чувствительностью к глютену только увеличивается. К тому же, при повышении содержания клейковины, повышается и гликемический индекс.

И даже если непереносимость глютена отсутствует, постоянное употребление подобных продуктов в больших количествах может способствовать развитию диабета или ожирения. Это не значит, что нужно отказаться от злаков, если вы здоровы. А вот безглютеновый хлеб есть и здоровым не возбраняется. Потому что это очень вкусно.

Этот хлеб отличается от обычного. В нем нет привычной нам муки, только смолотые в муку орехи. Он совсем не поднимается, но ведь и не из чего. Он плотный и немного влажный. И у него приятный вкус, который на следующий день проявляется еще больше. И, да, — еще он очень сытный.

Ореховый хлеб

Ингредиенты:

по 0,5 стакана льняной и миндальной муки

1,25 стакана муки из орехов кешью

70 г чернослива без косточек

1 стакан рубленных грецких орехов

2 ч. ложки молотой корицы

1,5 ч. ложки разрыхлителя

2 яйца ( или 1,5 ч. ложки ксантана)

по 0,5 ч. ложки соли и соды

4 больших яблока

сок и натертая цедра половины лимона.

Как приготовить:

Заранее достаем из холодильника яйца, они должны нагреться до комнатной температуры. Мука и орехи тоже должны быть комнатной температуры.

1. Яблоки чистим, нарезаем средними кубиками, сбрызгиваем лимонным соком, добавляем лимонную цедру, кладем в кастрюльку с толстым дном. Ставим кастрюльку на средний огонь, доводим до кипения. Уменьшаем огонь до минимума, варим минут 30, изредка помешивая. Разбиваем блендером. Масса не должна быть слишком жидкой. При необходимости можно подержать пюре на слабом огне до загустения. Остывает до комнатной температуры. Для хлеба нам понадобится 4 ст. ложки такого пюре.

2. Смешиваем все сухие ингредиенты. Добавляем яблочное пюре, чуть взбитые вилкой яйца и 1 стакан теплой воды, размешиваем миксером. Тесто должно получиться достаточно густым, но при этом должно хоть медленно, но стекать с ложки. При необходимости добавляем теплую воду или льняную муку. Добавляем рубленные сухофрукты и орехи, перемешиваем.

3. Форму для хлеба кирпичиком слегка смазываем растительным маслом, выкладываем в форму тесто, ставим в разогретую до 190ºС духовку. Выпекаем приблизительно 1 час. Готовность проверяем деревянной палочкой.

Если хлеб слишком влажный внутри, а снаружи уже сильно подрумянился, снизьте температуру в духовке и прикройте буханку фольгой.

4. Выкладываем хлеб на решетку, даем ему полностью остыть. И только после этого его можно нарезать.

Хранить такой хлеб лучше в холодильнике, там ореховые масла лучше сохраняют свой аромат. Его можно замораживать, для этого хлеб после остывания следует нарезать и упаковать по 2-3 куска.

В этом хлебе можно использовать и другие виды ореховой муки, можно брать любые орехи, семечки или сухофрукты. Единственное, что не следует заменять — это льняная мука, ее эмульгирующие свойства незаменимы в безглютеновой выпечке.

Если вам не удастся купить готовую ореховую или льняную муку, вы можете сделать ее самостоятельно. Положите орехи в блендер и в пульсирующем режиме, чтобы они не перегрелись и не превратились в пасту, разбейте их в муку. Не кладите в блендер сразу все количество орехов, работайте с небольшими порциями. Так же поступите и с льняными семечками.опубликовано econet

рецепт от Елены Чекаловой

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