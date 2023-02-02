Обсудить ее нелепую одежду, скажем. А на этой даме одежда была нелепая: черные колготки и лаковые туфли на высоченном каблуке.

Над женщиной легко посмеяться. Обсудить ее нелепую одежду, скажем. А на этой даме одежда была нелепая: черные колготки и лаковые туфли на высоченном каблуке. Это в жару сорокаградусную. И кофточка с отливом вроде шелковой с белым воротничком.

Про настоящую близость

И кудри у нее были обильно залиты лаком - прическа такая. И губы накрашены ядовито-красной помадой. И все лицо накрашено, и ресницы приклеены. И ридикюль на коленях.

И она сидела в позе фараона на шезлонге, держала коктейль в руке манерно. И ей было очень, очень жарко, наверное, но она старалась терпеть - она приехала в отель с мужчиной.

Недавно, видимо, познакомилась и приехала, чтобы получше узнать друг друга на отдыхе.

А женщина была немолода и полная такая - видимо, под одеждой еще было что-то утягивающее, так что раздеваться и купаться было нельзя. Только сидеть прямо и благодарить: благодарю, мне хорошо! Все в полном порядке!

Это было грустно и тяжело видеть.

Хотя мужчина был хороший такой, пожилой, с добрыми глазами. Он окунался быстренько, надевал брючки и сидел рядом с дамой, тоже при параде. И тоже держал коктейль, но не пил - как-то некрасиво пить одному.

И так они чинно гуляли по территории. И кушала дама - не ела, а именно кушала - по чуть-чуть, почти ничего не брала из еды. Чтобы мужчина не подумал, что она обжора. И сидела ровно, ноги вместе.

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А через неделю она стала красивая. Косметику смыла, надела шапочку и сарафан. И шлепанцы пляжные. И делала своему мужчине массаж, а он ее кремом мазал. И они за ручку ходили, хлопая тапками. И она хохотала и мороженое ела. А он бегал за соком и еще за мороженым. И они плавали и ныряли, и даже играли в "баба сеяла горох", и заливисто смеялись, как дети.

И она красивая, очень красивая стала; потому что счастливая. Потому что ее полюбили и приняли такой, какая она есть: полная, с варикозными венами - вот зачем были колготки! - с не очень пышными волосами и ресницами, с морщинками и отсутствием талии - ну и что?

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Когда нас принимают такими, какие мы есть - мы становимся красивыми. И смеемся. И массаж делаем. И ходим за ручку. А ненужную сбрую убираем далеко в шкаф, и туда же - все лишнее, весь этот панцирь, в котором и так всю жизнь ходишь. Стуча каблуками.

А когда любовь - можно быть собой. И будешь красивым, все залюбуются, потому что любовь красит человека и счастье делает привлекательным.

Если с человеком можно быть самим собой - это счастье и любовь. И настоящая близость.опубликовано econet.ru

©Анна Кирьянова

Иллюстрации ©Валентин Губарев

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