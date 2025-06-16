Блестящий, ярко-красный клубничный сорбет – идеальный десерт для жаркого летнего дня...
Главное отличие сорбета от мороженого – в отсутствии любых жиров и, соответственно, лишних калорий. Благодаря этому он менее калориен и потому ценится сторонниками здорового питания.
Ингредиенты:
Клубнику промыть холодной водой, оборвать листики. Далее необходимо ее отправить в чашу блендера или кухонного комбайна. Взбить на средней скорости до образования однородной кашицы.
Теперь следует подготовить ингредиенты для кисленького сиропа. Для этого отрезаем половину лайма и лимона. Сок выдавливаем в отдельную посуду, добавляем туда же воду (обычную, чистую) и листики мяты. Настаиваем 10 минут.
Заливаем лимонно-мятную водичку в клубничную кашицу. Хорошо перемешиваем.
Попробуйте получившееся пюре на вкус. Если пюре густое, можно добавить еще воды.
Отправляем сорбет в морозилку на 3 часа. По возможности возьмите посуду, которая закрывается крышкой. В течение этих 3 часов периодически открывайте контейнер с пюрешкой и размешивайте его. Это делается для того, чтобы создать слегка рыхлую структуру, иначе пюре застынет куском льда.
Не передерживайте десерт в морозилке и не готовьте большие порции с запасом, ведь это блюдо можно сделать быстро в любое время.
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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