Блестящий, ярко-красный клубничный сорбет – идеальный десерт для жаркого летнего дня...

Идеальный десерт для жаркого летнего дня

Главное отличие сорбета от мороженого – в отсутствии любых жиров и, соответственно, лишних калорий. Благодаря этому он менее калориен и потому ценится сторонниками здорового питания.

Ингредиенты:

свежая клубника – 200 г

сок лимона – 1 ч. ложка

сок лайма – 1 ч. ложка

мята – 2-3 листика

вода – 10 мл



Приготовление:

Клубнику промыть холодной водой, оборвать листики. Далее необходимо ее отправить в чашу блендера или кухонного комбайна. Взбить на средней скорости до образования однородной кашицы.

Теперь следует подготовить ингредиенты для кисленького сиропа. Для этого отрезаем половину лайма и лимона. Сок выдавливаем в отдельную посуду, добавляем туда же воду (обычную, чистую) и листики мяты. Настаиваем 10 минут.

Заливаем лимонно-мятную водичку в клубничную кашицу. Хорошо перемешиваем.

Попробуйте получившееся пюре на вкус. Если пюре густое, можно добавить еще воды.

Отправляем сорбет в морозилку на 3 часа. По возможности возьмите посуду, которая закрывается крышкой. В течение этих 3 часов периодически открывайте контейнер с пюрешкой и размешивайте его. Это делается для того, чтобы создать слегка рыхлую структуру, иначе пюре застынет куском льда.

Не передерживайте десерт в морозилке и не готовьте большие порции с запасом, ведь это блюдо можно сделать быстро в любое время.

Готовьте с любовью!econet

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