Исцеление от влюбленности

Намеренно разлюбить человека вполне реально, когда знаешь, как влюбленность устроена. Она держится на почве самообмана, поэтому, чтобы разлюбить вовсе не нужно себе внушать каких-то гадостей о возлюбленном, достаточно избавиться от лжи.

Болезненное томление по возлюбленному обычно называют словом «любовь». О разнице между любовью и влюбленностью я ниже немного скажу. А пока заочно сообщу, что избавляться от любви нет никакой необходимости — это светлое, ни чем не тяготящее чувство, присущее здоровым отношениям. Поэтому, отвечая на вопрос «как разлюбить», буду говорить именно об исцелении от влюбленности — это она заводит в состояние близкое к наркотической ломке.

Как разлюбить

Ранее нигде не встречал конкретных рабочих методик такого исцеления. Почти все попсовые советы сводятся к предложениям отвлечься и переключиться. Переключение внимания, надо отдать должное, срабатывает. Но осуществить его нелегко, потому что влюбленный и сам отвлечься хочет, да не может — настолько одержимость возлюбленным поглощает, что все прочие возможности занять себя хоть чем-то, кажутся пустыми.

Все осложняется еще такой особенностью ума, которая побуждает принимать зыбкое содержание собственной психики за вкус внешней реальности. Пока влюбленность воспринимается проблемой из объективного мира, делается невозможным поглядеть в сторону ее реальных субъективных причин.

Поэтому обычно даже не допускают, что можно непосредственно воздействовать на собственные чувства — пытаются давить на возлюбленных, «улучшать» себя, или сдаются – дескать, что поделать, если такая несчастная судьба — остается молча страдать. Авось само пройдет со временем.

Со временем, конечно, пространство ума заполняется дополнительными смыслами и влюбленность с терзаниями постепенно теряют свою силу. Но длиться такое переключение к нормальному существованию может долгие месяцы. И это будет не исцелением от болезни, а всего лишь усыплением ее симптомов, которые при определенных обстоятельствах могут пробудиться с новой силой — и томления продолжатся.

Психотерапия изначально опирается на такую предпосылку, что эмоции и чувства поддаются исследованию и коррекции. Т.е. от влюбленности можно лечиться. Конечно, гарантий тут никаких – это не точная наука, но шанс на успех есть всегда. Намеренно разлюбить человека вполне реально, когда знаешь, как влюбленность устроена. Она держится на почве самообмана, поэтому, чтобы разлюбить вовсе не нужно себе внушать каких-то гадостей о возлюбленном, достаточно избавиться от лжи.

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Здесь буду говорить о том, что удалось обнаружить в ходе личной практики с клиентами. Но говорить буду уверенно, потому что есть хорошие практические показатели – влюбленные, по-настоящему заинтересованные в избавлении от своих терзаний, следуя этим рекомендациям, исцелялись.

Святые чувства влюбленных

Возлюбленный для влюбленного — это особенный, исключительный человек. Эта иррациональная убежденность побуждает влюбленного верить, будто между ними протянута какая-то особая священная связь, словно им судьбой предназначено быть вместе, как двум половинкам.

Поэтому влюбленный тешится безосновательной надеждой, граничащей с убежденностью, что возлюбленный на самом деле чувствует примерно то же самое, просто еще сам этого не понял, и капризничает.

Влюбленному кажется, что радость их «любви» – так очевидна, проста и прекрасна, что ему делается совершенно непонятным, почему возлюбленный до сих пор сопротивляется и не любит в ответ.

В периоды, пока влюбленный верит, что его все-таки взаимно любят, ему чудится, словно они с возлюбленным уже соединились где-то на тонком плане, и вскоре их слияние материализуется.

Упиваясь радостью от предстоящего сближения, безответно влюбленный не осознает, что это якобы общее с возлюбленным пространство — им же созданная с ноля разбухшая фантазия, куда никто больше доступа не имеет.

Сомнения в этих «священных» галлюцинациях по началу кажутся кощунственными, поэтому влюбленному, порой, сложно даже представить, что возлюбленный к нему искренне равнодушен и на фоне прочих людей из своего окружения может, вообще, никак не выделять.

Никогда безответно влюбленным их собственные чувства не нравятся. Если начинается влюбленность со счастливых, волнующих душу надежд, то продолжается, как правило, их противоположностью – несчастной безнадегой. Примерно с этой стадии влюбленный уже и сам начинает в своих чувствах сомневаться, то и дело задумываясь, как разлюбить человека, чтобы наконец, протрезвев, вернуться к здравому рассудку.

В крайних стадиях неразделенные чувства сопровождаются ужасом (от предвкушаемого пустого, бессмысленного будущего без возлюбленного) и последующей депрессией. В итоге жизнь проседает по всем фронтам, самооценка падает и к любовным терзаниям лавинообразно подключаются ранее дремавшие в глубинах души комплексы и страхи.

Нужно провести разделение между любовью и влюбленностью. Любовью называю спокойное принятие реального человека, влюбленностью – напротив, нежелание мириться с реалиями и фанатичную устремленность к желанному вымышленному образу.

Предпосылку, что возлюбленный — это не реальный человек, а мираж из собственного ума, лучше брать на вооружение сразу, хотя бы в качестве теории. Это первый шаг, зарождающий сомнение в раскачанной иллюзии.

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Вся современная культура упоенно романтизирует влюбленность, убеждая общественность в том, что именно так и должна пролегать главная смысловая канва жизни «нормального» человека. На деле же влюбленность по своей сути – самая настоящая болезнь психики, – одержимость, затмевающая сознание зациклившимися противоречивыми эмоциями.

Конечно, влюбленность может мотивировать заглядывать в себя, исследовать причины своих переживаний – и в таком ракурсе становится полезным, развивающим душу, опытом.

Влюбленность не является каким-то естественным и обязательным для отношений состоянием. Совершенно нормально любить и принимать человека рядом без рьяных душевных терзаний. Совершенно нормально — радоваться иным сферам жизни, уделяя отношениям лишь какую-то часть своих ресурсов.

Как разлюбить?

Когда обращаются с проблемой безответной влюбленности, наблюдаю примерно одну и ту же картину – люди маются из-за собственных нереалистичных убеждений, на которых этот морок держится.

Первую опору влюбленности называю «тот самый единственный» (во всей жизни); вторую — «без него счастья не будет». То есть возлюбленный воспринимается единственным — первым и последним шансом на счастье.

Обратите внимание насколько деструктивна эта связка убеждений — она программирует воспринимать происходящее так, словно здесь и сейчас решается судьба — либо сможешь свое счастье заполучить, либо останешься несчастным до конца времен.

И зависит все от прихоти одного человека. Потерять этот главнейший источник радости и смысла означает остаться несчастным навсегда. Влюбленный в этом убежден.

И даже, когда возлюбленный отвечает ему взаимностью, угроза стать окончательно несчастным никуда не уходит, а постоянно фонит, потому что в отношениях в принципе не может быть никаких стопроцентных гарантий — они имеют склонность когда-нибудь заканчиваться по разным причинам.

Поэтому каждый жест возлюбленного воспринимается влюбленным утрированно, как индикация прогноза предстоящего счастья, либо несчастья. Среднего с такими убеждениями не дано.

На всякий случай повторю, что эксклюзивность возлюбленного и бесповоротный конец счастью без его взаимности — это вовсе не правда жизни влюбленного, а всего лишь его иррациональные убеждения — лживые проекции. Они разрушаются, когда получается в них усомниться.

Многие знают на опыте, как обманчивы чувства. Влюбляются не единожды, а множество раз — и неизменно объект любви кажется настоящим единственным, без которого не видать счастья. Именно эти лживые убеждения надо взять под сомнение, чтобы разлюбить и протрезветь.

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Для этого необходимо со всей серьезностью дать себе уверенные ответы на следующие вопросы: «а с чего это я беру и решаю, будто этот человек — тот самый? А что если это не мой единственный, а чей-то чужой? Что, если, это, вообще, чужой человек?»

Об этом необходимо по-настоящему крепко задуматься, прочувствовать эти варианты. Тогда в иллюзорную конструкцию влюбленности будет вбит первый крепкий клин, раскалывающий ее структуру.

Таким образом жизнь без возлюбленного перестает казаться беспросветной - слайд сменяется, и приходит понимание, что будущее никому неизвестно, в нем всегда потенциально сокрыты бесчисленные возможности.

Если уж хочется верить в большую «любовь», можно, как вариант, всерьез допустить, что настоящего единственного, с которым предстоит прожить до конца времен, еще суждено встретить.опубликовано econet

© Игорь Саторин

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