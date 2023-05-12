У него НЕТ денег

Ох уж эти мужчины. Как хочется сильного и нежного, богатого и умеющего любить. Но зачастую в жизнь женщины приходят вовсе не герои из её грез

Ох уж эти мужчины. Как хочется сильного и нежного, богатого и умеющего любить. Но в жизнь женщины приходят вовсе не герои из её грез и мечтаний.

Как часто я слышу от женщин: «Я полюбила мужчину, но... у него совсем нет денег».

«Он лучший среди всех, кого мне удавалось встретить. Его душевная доброта, внимательность и забота просто сводят меня с ума. Он искренне интересуется моей жизнью. Я чувствую, что не безразлична ему, но у моего мужчины нет денег!

Бывшая жена отобрала у него квартиру и все сбережения, оставив лишь старый автомобиль. Все заработанные деньги он, конечно, тратит на меня с дочкой, но суммы небольшие, а заработок нестабильный.

Мне очень хочется надеяться, что скоро ситуация изменится, ему удастся устроиться на достойную работу. Но я уже устала ждать, мое терпение на пределе. Иногда я ощущаю себя эгоисткой и меркантильной стервой, которая не знает цену любви и нежности. Но в то же время я чувствую себя полной дурочкой, что трачу собственные деньги на мужика, а потом виню себя в этом. Я не понимаю, как поступить: просто быть доброй и нежной или включить свой разум и освободиться от этой ненормальной любви?».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Такое письмо я получила недавно. За много лет моей работы довольно часто приходилось встречаться с тем, что женщин тревожат подобные проблемы.

Найти ответ на все вопросы не так-то просто. Женщина должна уметь самостоятельно принимать решения в таких ситуациях. И только ее сердце сможет подсказать, стоит ли любить человека без денег, или же ждать любящего мужчину с тугим кошельком.

Чтобы разобраться с чувствами, необходимо заглянуть в суть проблемы.

Где же вы настоящие мужчины?

По мнению всех женщин, мужчина – добытчик и обязан содержать свою семью. Но с точки зрения современной жизни, это не совсем так. И если согласиться с тем, что в обязанности мужчины входит материальное содержание семьи, то женщине необходимо в любой ситуации оставаться женщиной. Но в современных реалиях ситуация складывается совсем иначе. Мужчина должен быть смелым и решительным, но одновременно полностью подчиняться женщине. Получается некий парадокс, не так ли?

Жизнь меняется стремительными темпами, и роль мужчины и женщины рассматривается совершенно по-разному. Представительницы прекрасного пола стали чересчур самостоятельными во всех отношениях. Они успешно занимаются развитием своего бизнеса, и в большинстве случаев, зарабатывают гораздо больше мужчин, а также решают множество задач без постороннего вмешательства. Женщины стали более независимыми и самостоятельными, поэтому они не видят рядом с собой сильных мужчин. Поэтому многие женщины сталкиваются с дилеммой: «Я полюбила человека, но, увы, он без денег».

Мифы о чудесных превращениях

Все вышесказанное никоим образом не снимает ответственность с мужчины за сохранность и содержание семьи. И он обязан быть настоящим добытчиком, если хочет видеть рядом с собой хрупкую женщину.

Я считаю, что каждый человек независимо от пола, должен уметь решать свои проблемы внутри себя. Мужчина должен выполнять свой долг, а женщина – свое предназначение. А возлагать ответственность на хрупкие женские плечи – неправильно и несправедливо.

Любые отношения похожи на дорогу с двухсторонним движением.

И все чудесные истории, что любовь женщины способна превратить любого неудачника в бизнесмена, аналогичны сказке о красавице и чудовище. К тому же в сказках мужчины тоже творят чудеса. Вспомните, как Иван-царевич сначала целовал жабу, чтобы она превратилась в красивую девушку. При этом стоит осознавать, что лягушка когда-то уже была прекрасной принцессой, а чудище - благородным принцем.

Безусловно, женщины обладают невероятной властью, которая позволяет поднять мужчину на вершины славы и власти. Однако завораживающая сила имеет свои границы. Большое значение имеет внутренний потенциал человека, именно здесь и срабатывает феномен с заколдованными принцами и принцессами.

Наверное, многие согласятся, что если богатого человека настигла неудача, то через некоторое время он снова поднимется и станет успешным, а вот бездельнику, сколько денег не давай он все равно останется нищим. Потенциальные возможности человека измеряются вовсе не финансовым благосостоянием.

Как понять на что способен мужчина?

Если в вашей жизни появился мужчина без денег, то может стоит приглядеться к нему получше. Вычислить неудачника не составит особого труда.

Не стоит верить красивым словам. Обратите внимание на его поступки, на способы решения возникших проблем.

Понаблюдайте, сидит ли он ночи напролет за компьютером в поисках работы или же лежит целыми днями на диване, ссылая на то, что он еще эмоционально не готов менять свою жизнь.

Бросает ли он все усилия на поиски работы, пусть даже низкооплачиваемой, или же настаивает на том, что он не ради этого учился в университете.

Посмотрите, как он справляется с поставленными задачами – быстро, медленно, способен ли он довести начатое дело до победного конца.

Возможно, ваш мужчина красиво говорит о чувствах и пылко размышляет над вариантами, где заработать, но на самом деле просто не способен на решительные действия. Поверьте, чтобы полностью удостовериться в том, способен ли человек работать и зарабатывать деньги, потребуется всего один месяц.

Убедившись, что кроме комплиментов и нежности, вы больше ничего не получите от своего избранника, вряд ли вам стоит надеяться на то, что он изменится. Просто признайтесь в этом самой себе и сделайте честный выбор – любить мужчину за его деньги или за его чувства к вам. Но если выбор сделан, не стоит тешить себя надеждами, что ваш мужчина сможет в скором времени найти достойную работу и станет успешным человеком.

Если вам безразлично его финансовое положение, и вы хотите просто тепла, любви и нежности, то это ваш выбор – можете смело выходить замуж. Вы сами в ответе за вашу жизнь, только не стройте иллюзий, возлагая надежды на светлое будущее. Не стоит убеждать себя, что у вашего мужчины всего лишь временные трудности, с которыми вместе вы быстро справитесь. Иначе в будущем вас ждут лишь огорчения и разочарования, и пылкая любовь исчезнет бесследно.

Не стройте иллюзий!

Я не вижу никакой проблемы в том, что женщина полюбила небогатого мужчину. Проблема заключается в том, что женщина не хочет принять реальность и согласиться с действительностью. Просто необходимо научиться определять потенциальные возможности мужчины. Не стоит путать временные трудности с привычным состоянием, исправить характер человека очень сложно.

Основная проблема заключается в напрасной надежде, которая живет в душе женщины. И она верит, что вскоре все наладится и ему удастся найти достойную работу. Но всю жизнь любить человека, у которого совершенно нет денег, она не согласна.

Все семейные отношения неповторимы и уникальны. Редко можно встретить семьи, где господствует равенство, в основном у каждой пары свои порядки. В некоторых семьях муж сидит дома, полностью ведет хозяйство, и все всех устраивает. Но часто наоборот мужчину не застанешь дома, он все время на работе, а жена с нетерпением ждет его дома. Главное, чтобы в отношениях царило взаимопонимание!

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Делайте выбор осознано!

Суть вопроса заключается только в осознанном выборе с вашей стороны. Если вы знаете на что идете, и при этом вас все устраивает, то в этом нет ничего предосудительного. Все неприятности начинаются с собственных заблуждений.

Мы попросту иногда не хотим воспринимать правду, какой бы она ни была. И как только женщина начинает выискивать в своем муже качества, которыми на самом деле он не обладает, возникают недопонимания в семейных отношениях.

Необходимо научиться трезво, смотреть на вещи. Безусловно, женщина может помочь мужчине стать благополучным и занять высокое положение в обществе. Однако ей стоит осознавать, что у мужчины должно присутствовать желание и внутренний потенциал для развития. Иначе его внутренняя слабость не даст преодолеть жизненные препятствия, и никакая женщина не в силах это изменить. Даже психологи в таких ситуациях бессильны.

Неразборчивыми женщин делает вынужденное одиночество. Женщина быстро устает быть одна и готова на любые отношения. Ее душа нуждается в заботе, тепле и нежности. Жажда любви мучает ее настолько сильно, что она подобна цветку, который долго был в темноте и теперь стремиться найти солнечный свет, но реальность жестока и обманчива.

Многие мужчины, понимая глубокую потребность женщин в любви, бессовестно играют их чувствами.

И мне бы хотелось дать женщинам несколько советов:

Во-первых, как бы сильно вам ни наскучило одиночество, не спешите впускать в свое сердце мужчину . Постарайтесь сначала хорошо его узнать.

Во-вторых, если у мужчины есть проблемы в финансовом плане, не отталкивайте его сразу . Ведь у каждого человека в жизни наступает сложный период.

И, в-третьих, не стоит долгое время оставаться рядом с тем человеком, который не может дать вам то, чего вы хотите. Если, он не удовлетворяет ваши материальные запросы, и вы не можете с этим смириться, то лучше сразу расстаться.

Не стройте иллюзий просто уходите. Лучше порвать такие отношения сразу, ведь со временем вы только больше привяжетесь к нему, и вам трудно будет принять в свою жизнь кого-то другого. Хотя некоторым необходимо испить всю чашу до дна, чтобы понять и сделать определенные выводы.

Абсолютно не важно, любите ли вы бедного или богатого мужчину. Огромное значение имеет только ваше отношение к этому. Если после слова люблю, вы ставите «НО», то ваши отношения рано или поздно однозначно разрушатся.

Согласитесь, есть большая разница между двумя предложениями: «Я люблю мужчину, и у него нет денег» и «Я люблю мужчину, но у него нет денег». Доверьтесь вашему сердцу и сделайте правильный выбор!опубликовано econet

Автор: Ирина Гаврилова Демпси

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet