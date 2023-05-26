Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Практика 3 вопросов

Практика 3 вопросов

Источник: newopyt.ru 26 мая 2023 7434
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Эти три простых и, в то же время, сложных вопроса, нужно задавать себе каждый день и каждый день самому себе на ни них честно отвечать.

Практика 3 вопросов

3 вопроса - практика, которую нужно выполнять каждый день

Эти три простых и, в то же время, сложных вопроса, нужно задавать себе каждый день и каждый день самому себе на ни них честно отвечать.

ЧЕСТНО! И КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

И начнем с притчи:

"Шел мудрец и увидел человека, который что-то охранял. Охранник спросил мудреца:

- Кто ты? Куда идешь? Зачем?

Мудрец был поражен этими вопросами и спросил:

- А сколько тебе здесь платят?

- Две банки риса, - ответил тот.

- Я буду платить тебе четыре, чтобы ты каждый день задавал мне вопросы: Кто я, Куда иду и Зачем, - сказал мудрец".

Как часто вы задаете себе эти вопросы?

Кто я?

А, действительно, кто я? Что я за человек? Чем я живу? Каковы мои ценности? МОИ ценности. Не те, что были привиты нам родителями, школой, друзьями, супругами, государством, а МОИ.

Действительно ли это настоящий(-ая) я? Или это человек, поверивший в чужую историю о себе? Кто я на самом деле?

Куда я иду?

То, что я делаю день за днем, день за днем, день за днем… Куда это приведет меня? Поможет ли мне этот путь прийти к моим целям, моим мечтам? Насколько жизнь, которую я считаю моей, является моей? Что можно изменить? Как?

Зачем?

Зачем мне все это? Для чего? Как это поможет мне реализовать себя, свои способности, свой потенциал? Принесет ли это счастье мне и дорогим мне людям?

Практика 3 вопросов

Для большего эффекта можно записывать свои размышления и ответы на вопросы в дневник. Это упорядочит приходящую информацию, сохранит эмоции, чувства, поможет увидеть новое, не пропустить сокровенные открытия о себе.

Спустя даже месяц ежедневной практики, ваше истинное Я начнет выступать из тени, и ваш взгляд на внешние события жизни начнет меняться. Именно записи в дневнике неопровержимо докажут, что процесс возвращения к себе начался, и вы уже никогда не будете жить, как раньше.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология сознание вопросы я техника практика жизнь события

Еще от newopyt.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Не люди бегут от жизни, потому что она скучна, а жизнь убегает от людей, потому что они мелки Томас Вулф
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.