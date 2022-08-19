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Домашнее сливочно-персиковое мороженое 

Источник: vk.com 19 августа 2022 6186
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В домашних условиях можно без труда приготовить этот вкусный летний десерт, сделав его максимально полезным для здоровья.

Домашнее сливочно-персиковое мороженое 

В домашних условиях можно без труда приготовить этот вкусный летний десерт, сделав его максимально полезным для здоровья.

Персиковое мороженое

Ингридиенты на 6 порций: 

  • 3 средних персика
  • 1/2 стакана 2% греческого йогурта 
  • 1/3 стакана любого подсластителя: сироп агавы, топинамбура, мед и проч. 
  • 1/3 чашки молока (в оригинале миндального, но можно и обычное) 
  • 1/4 ч. л. миндального экстракта 
  • 1/8 ч.л. мелкой соли 
  • щепотка ванили 

Приготовление:

1. Разрезать персики пополам, удалить косточки. Нарезать половинки мелкими кусочками, пока не наберется целый стакан персиков. Выложить в миску. Отложить.

2. Оставшиеся персики крупно порезать и смешать в блендере с остальными ингредиентами до получения однородной массы. Вылить массу в миску с кусочками персиков и тщательно перемешать.

3. Разложить по формочкам для мороженого или в обычные пластиковые стаканчики, воткнуть палочки и заморозить на 5-6 часов. 

Домашнее сливочно-персиковое мороженое 

4. Чтобы мороженое легко вынималось, подержите недолго формочки с готовым мороженым под струей теплой воды. 

Готовьте с любовью! econet.ru

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Источник: https://econet.ua/

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