Почему не зовут замуж

Мечта любой женщины – выйти замуж. Казалось бы, красота и ум – все при ней. Но заветного предложения все нет и нет. Как же выйти замуж? Почему мужчины восхищаются, а замуж не зовут?

Мечта любой женщины – выйти замуж. Казалось бы, красота и ум – все при ней. Но заветного предложения все нет и нет. И назревает животрепещущий вопрос: как же выйти замуж? Почему мужчины восхищаются, а замуж не зовут?

Что ищут мужчины

Мужчины очень ценят красоту и светлый ум в женщине, но в то же время немного опасаются таких качеств. Им больше импонируют мягкость и доброта. Мужчина ищет в будущей супруге и семейных отношениях тепло, поддержку и всепрощающее понимание, которое либо было в избытке, или, наоборот, был дефицит .

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Иными словами, в жене он хочет видеть продолжение своей матери, или улучшенную ее копию. Если мать была эмоционально недоступна, то мужчину будут притягивать холодные женщины. Они будут мечтать завоевать неприступную красавицу и растопить ее холодное сердце.

Варианты семьи

В психологии есть условное разделение всех отношений между мужчиной и женщиной на три типа.

1. Взрослый – взрослый

2. Взрослый – ребенок

3. Ребенок – ребенок

Первый случай самый редкий и самый идеальный. Брак становится плодотворным союзом двух зрелых людей. Такие пары как правило самые крепкие. Их отношения построены не просто на влюбленности, а на глубоком чувстве любви и взаимном уважении.

Второй и третий тип отношений – самые распространенные и, к сожалению, не надежные. Такие отношения больше напоминают зависимые отношения, нежели взрослые и здоровые.

В нашей стране нездоровые, инфантильные отношения – это норма. Есть 2 варианта семей.

1 вариант - семья состоит из мужчины, который зарабатывает больше, единолично принимает все важные и не очень решения, выдает денежный паек в том размере, который считает нужным. А женщина в таком союзе – это ребенок, не по возрасту, а по психологической зрелости. Она не может самостоятельно принимать решения, она полностью зависит от мужа как материально, так и морально. Для любого действия ей нужно одобрение супруга. В нестандартной ситуации она теряется, не знает, что делать и скорее бежит прятаться за широкую спину мужчины. Это классический пример категории отношений «взрослый-ребенок»

2 вариант – семья, где ведущую роль занимает женщина. Она принимает решения, больше зарабатывает, планирует проведение досуга и ведет хозяйство. А муж – инфантильный мужчина, живущий за спиной своей жены.

Или другой пример. Отношения двух психологических детей. Оба инфантильные, неприспособленные к самостоятельной жизни. Брак заключен в возрасте 18-20 лет из-за случайной беременности. И такие браки встречаются на каждом шагу.

Серьезные, осознанные отношения, которые впоследствии ведут к созданию крепкой и гармоничной семьи, в нашей стране редкость. В таких браках оба партнера – зрелые личности, которые привносят в отношения ценность. Никто не пытается показаться лучше на фоне другого, как в инфантильных союзах. И никто не старается стать благодетелем для другого, как бывает в отношениях «взрослый-ребенок».

Почему никто не зовет замуж

Почти каждая из нас мечтает о замужестве, но далеко не каждая выходит замуж.

Женщина не свободна.

Даже если в ее жизни сейчас нет мужчины, она психологически может застрять в прежних отношениях. Все мысли ее заняты воспоминаниями – хорошими или плохими, в голове постоянно ведутся диалоги, оплакиваются обиды и так далее.

Прежние отношения не пришли к логическому завершению. Женщина по сути все еще находится в этих отношениях, варится в этом котле страстей и эмоций. Хотя фактически тот мужчина давно исчез из ее жизни. И если вдруг эта женщина находит другого мужчину, то начинает сравнивать его с бывшим. А это ни к чему хорошему не ведет.

Страх.

Многие женщины, в прошлом пережив предательство любимого мужчины, не могут без страха взглянуть в будущее. Они боятся, что в новых отношениях ей снова сделают больно. Что эта боль будет сильнее и справиться с ней невозможно. И так далее.

Бесконечный круговорот страхов ведет к тому, что женщина боится вступать даже просто в отношения, не говоря уже о браке. Она избегает боли, возможных страданий, мужчин. Она не готова ничем рисковать. Ей комфортно в ее нынешнем состоянии. И она избегает любых отношений.

Женщина – проблема.

У такой женщины очень много проблем. Очень! И мужчина, который по незнанию оказывается рядом, рискует своим здравомыслием. У женщины сложные отношения с родителями, трудности на учебе, проблемы на работе, подруги – стервы, болит голова, мучает мигрень, тянет левый бок живота, кошка линяет, птицы громко поют, в окно дует и мировая политика ее просто ужасает. У женщины всегда и все плохо. Ни одного просвета в этом мраке.

И все выливается на голову бедного мужчины. Он видится решением всех проблем и напастей. Никто не будет принимать его мнение во внимание. Возможно, мужчина искал легкой кратковременной связи, подругу для совместного отдыха, а нашел одну большую проблему. Такие женщины пытаются решить все свои сложности, используя мужчину, как некий инструмент. А зачем это нужно мужчине? От таких женщин сбегают как от огня – быстро и далеко.

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Женщина встречается с женатыми мужчинами.

Если женщина хочет занимать роль любовницы, то общение с женатыми мужчинами – правильный путь. Но если она хочет выйти замуж, то общаться и встречаться нужно со свободными.

Статистика для женщин-любовниц неутешительная. Очень немногие мужчины действительно разводятся с женами и уходят к любовницам. Почти всегда женатые мужчины кормят любовниц сказками. Говорят, что разведутся, как только дети подрастут, жена найдет работу, обои в гостиной переклеят и так далее. Отговорки могут быть совершенно нелепыми, но женщины глотаю их с удовольствием и ждут…

И это может длиться годами. И замуж так не выйти. Из своего опыта могу сказать, женщины, встречающиеся с женатыми, глубоко внутри себя и не хочет семьи, или боится жить с мужчиной.

Вечная первая любовь.

Это случай, когда женщина не может забыть свою первую любовь, первые отношения. Тут мужчина идеален во всех отношениях. А те, кто был после, уступают ему в тех или иных аспектах. Бесконечное сравнение с первой любовью-идеалом, отпугивает других мужчин и не способствует созданию долгосрочных отношений.

Часто женщина прячется за идеальный образ одного из мужчин или отца. Это оправдывает ее неудачи в любви.

Сложные отношения с отцом.

Это еще более тяжелый случай. В детстве девочка обожала отца, боготворила его, а он не обращал внимания. И уже будучи взрослой, женщина не может избавиться от этого слепого обожания.

Отец для нее – эталон мужчины, и другие не идут ни в какое сравнение. Психологически женщина остается ребенком, инфантильным и беспомощным. Она состоит в отношениях с идеальным мужчиной – своим папой, пусть даже только мысленно. Любые другие мужчины просто меркнут на его фоне. И нет для нее достойного кандидата.

На первый взгляд может показаться, что папа очень хороший человек, но это не так на самом деле. Если бы он был хорошим отцом, то дочь уже давно была бы счастлива в браке.

Если бы папа любил свою дочь, то она была бы уверена в себе и знала, что мужчины ее любят, и сама любила бы в ответ. Но нет. Она зациклена на отце или том образе, который создала в своей голове. А на самом деле отцу совершенно все равно, что происходит в жизни и в душе ребенка.

Но не стоит отчаиваться, если отношения в родительской семье были не самыми лучшими. Например, если отец оставил семью, и мать растила детей одна. Или были сложности в отношениях между родителями. Связь между этими событиями и дальнейшей жизнью женщины не прямая. Хотя девочки, выросшие в полной, крепкой и счастливой семье, имеют больше шансов на успешный брак для себя потому, что видели пример благополучной семейной истории.

Безусловно, положительный опыт эмоциональной близости с одним из родителей поможет не бояться любви и идти в глубину чувств. Я хочу, чтобы вы понимали, что если вы не замужем, то дело не в мужчинах и в том, что «нормальных» мало, а в вашей неготовности быть с мужчиной или страхе.опубликовано econet.ru

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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