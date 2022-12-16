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Однажды случится ЧУДО...

Источник: facebook.com 16 декабря 2022 5902
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Однажды случится то ли маленькое, то ли огромное чудо и ты поймешь, что мир - это ты.

Ты - это и есть мир

Однажды случится то ли маленькое, то ли огромное чудо и ты поймешь, что мир - это ты.

Иллюзией было то, что ты - внутри мира. Прежде ты казался себе маленькой частицей внутри большого мира. Так видело реальность твое Эго, пока твой Дух был заточен Ложной Сущностью в тюрьму.

Однажды случится ЧУДО...

Но когда ты разоблачишь её, тебе откроется твоя Божественная Суть и истина, что ты - это мир, и вы с ним - одно и то же.

Свободный от Ложной Сущности Дух мгновенно заполняет собой мир и видит, как где-то среди разнообразия ландшафтов, среди прочего находится и Эго, с которым до сих пор играет Ложная Сущность.

Дух настолько велик и благороден, что позволяет им играть в их игры, как и всем остальным частям своего мира.

Маленькое Эго, пытающееся раздуться до вселенских масштабов... И огромный Дух, словно любящий Бог, позволяющий Эго растить чувство собственной важности...

Однажды случится ЧУДО...

Что будет дальше, когда ты увидишь, что ты - это мир?

Будет любовь и забота о каждом, кто населяет твои бескрайние просторы. Будет красота для каждого уголка огромного мира. Будет тишина и созерцательность, покой, дающий возможности проявить себя каждому игроку.

Будет Вечность и Бесконечность. Такова история каждого Бога. опубликовано econet.ru

© Марк Ифраимов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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