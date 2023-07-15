Простая техника, которая меняет ЖИЗНЬ

Ведь все, что у человека есть: удачи и невзгоды, здоровье и болезни, материальное благополучие или бедность — формируется на основе его родовых энергий.

Родовая энергия

Передо мной сидели молодая, привлекательная и умная женщина с дочерью-подростком. Обратиться за помощью к психологу, специалисту по родовым проблемам, их побудила беда. У девочки была тяжелая патология позвоночника, врачи настаивали на операции. Ребенок категорически отказывался от хирургического вмешательства, мама была в отчаянии. Они испытали уже все консервативные методы лечения, но ничего не помогало. Женщина понимала, что за каждой проблемой стоит духовная причина.

ПОЧЕМУ ИНОГДА НЕ ПОМОГАЕТ ЛЕЧЕНИЕ

Во время первой консультации я всегда рисую родовое дерево человека, пытаясь обнаружить: где, в каком месте происходит утечка энергии. Ибо любая проблема — то ли со здоровьем, то ли в личной жизни, то ли это материальные трудности — свидетельствует о каких-либо нерешенных родовых проблемах.

Иногда они лежат в отношениях с ближайшими родственниками (родители-дети, муж-жена), а иногда тянутся от предков, несмотря на то, что тех уже нет в живых — третьего, четвертого, пятого ... колен.

Когда мы стали рисовать родовое дерево девочки, сразу проявилась проблема. Выяснилось, что она не общается с родным отцом, так как была еще совсем маленькой, когда он ушел из семьи. И мама не могла ему этого простить, потому старалась, чтобы дочь с отцом не контактировали. Со временем у ребенка появился отчим, с которым завязались очень хорошие отношения.

Но это не могло никоим образом компенсировать недостаток энергии рода отца. Ведь каждый человек является представителем двух родов - отца и матери, он отрабатывает их программы, питается их энергиями.

И если представить человека в виде дерева, то его предки — это его корни. И если половину корней (то есть один из родов) отрезать, оно погибнет, или станет болеть, или у него возникнут какие-либо другие проблемы.

Мои посетительницы поняли это. Девочка позвонила отцу, возобновила с ним отношения, по его приглашению побывала у него дома. Через некоторое время дочь с матерью пришли ко мне на семинар. Девочка улыбалась, ожила, сказала, что чувствует себя значительно лучше, боль в позвоночнике беспокоит меньше. Появилась небезосновательная надежда, что от проблемы удастся избавиться без операции.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ И ФИНАНСОВЫЕ ТРУДНОСТИ - ЭТО РОДОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Подобных и других историй в моей практике очень много. Ведь все, что у человека есть: удачи и невзгоды, здоровье и болезни, материальное благополучие или бедность — формируется на основе его родовых энергий.

Еще один пример. На днях обратилась слушательница моего семинара за советом: сын пристрастился к алкогольным напиткам, она не знает, как отвлечь его от этой пагубной привычки. Я сразу поинтересовалась, какие у него отношения с отцом. «Они с детства не общаются, так как мы расстались», - ответила она. В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что в ее роду есть проблема алкоголизма (дядья, братья). Эта программа передалась и сыну. А поток энергии второго рода — отцовского, которая могла бы помочь молодому человеку справиться с негативом, был перекрыт.

Мы составили программу действий: что нужно сделать на уровне духовных практик, дабы решить проблему. И первое место в ней занимает восстановление отношений с отцом и представителями его рода.

ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ОБИЖАТЬСЯ, НУЖНО БЛАГОДАРИТЬ

Очень важно иметь хорошие, дружеские отношения со своими родными - близкими и далекими, поддерживать друг друга, помогать. Крайне важно освободиться от обид друг на друга, научиться прощать, не держать в душе зла. Люди приходят в общий род для того, чтобы вместе нарастить его силу, наработать положительные энергии, обогатить ими Вселенную.

А еще наше ближайшее окружение является нашими главными учителями. Именно через них Вселенная нам подсказывает, что мы что-то делаем не так, не туда идем, что-то должны изменить в себе (стать терпимее, духовнее, милосерднее, добрее, щедрее и т.д.).

Приведу еще один пример. В одну из наших поездок по святым местам, во время которых мы осуществляем Крестный путь-паломничество для отмаливания негативных программ рода, записалась женщина, у которой было полное неприятие зятя. «Откуда он взялся на мою голову? - жаловалась она. - В нашей доброжелательной и благополучной семье он — как инородное тело. - И добавила: - Я за последний год столько молилась, как не молилась за всю свою жизнь».

Я сразу обратила внимание на ее последнюю фразу. «Возможно, через зятя Вселенная направляет вас на путь духовности». Женщина, пройдя с молитвами Паломничество, прослушала курс семинара «Сила рода», а через некоторое время стала слушательницей нового семинара — по родовым отношениям.

«Теперь я люблю своего зятя, - весело сказала она. - Я поняла, что мне он послан не зря. В нашей семье, имеющей большой потенциал, образовался застой. Мы не развивались, довольствуясь тем, что имеем. Благодаря дискомфорту, который зять мне создавал, я вынуждена была найти ответы на многие вопросы и узнала для себя много нового и очень нужного. И наши родственные отношения значительно улучшились».

ПИСЬМО-ПРОЩЕНИЕ, КОТОРОЕ ИЗМЕНЯЕТ ЖИЗНЬ

Очень часто наладить отношения с родными мешают обиды, от которых человек не может избавиться. В этом случае я предлагаю воспользоваться техникой письма -прощения.

Если кратко, то нужно взять лист бумаги, ручку, уединиться, сесть и написать письмо человеку, на которого вы обижены. Оно состоит из 6 частей.

Напишите:

первое - что именно вас обидело;

второе - что вы чувствуете (гнев, боль, обиду, разочарование и т.п.);

третье - страхи и тревоги у вас в душе из-за разногласий с этим человеком;

четвертое - выскажите сожаление по поводу недоразумения между вами, свою ответственность, признайте, в чем вы ошибаетесь;

пятое - изложите свои пожелания относительно ваших будущих отношений и общения;

шестое - напишите слова прощения, благодарности (за урок, получсенный вами от этого человека), выразите свою ЛЮБОВЬ.

Все письмо следует писать максимально честно, не редактируя и не фильтруя слов (можете не ограничиваться литературными словами), не перечитывайте письма при написании. И не отвлекайтесь ни на что до конца его написания. После этого можно написать письмо-ответ от человека, которому вы адресовали свое письмо, по такой же схеме. Затем оба письма следует сжечь.

На душе должны быть спокойствие, благодарность и легкость. Если не удалось достичь этого состояния, практику письма-прощения можно повторить еще несколько раз.

Хочу отметить, что это упражнение очень действенно. Оно помогло многим людям разрешить серьезные конфликты, избавиться от различных проблем.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ ОБ УМЕРШИХ НЕ МЕНЕЕ ВАЖНА, ЧЕМ ВНИМАНИЕ К ЖИВЫМ

Эту технику можно применять и для проработки нерешенных проблем с умершими родными. Кстати, помнить, поминать, молиться за своих умерших предков также очень важно для счастливого существования человека в мире. Ведь в информационном поле сохраняется их энергия, формирующая энергию рода и питающая человека. Если в роду есть какие-то негативные программы, надо обязательно их отработать.

Очень действенна практика «окормления»: со специальными молитвами готовится ритуальная каша для своих предков, это действо сопровождается поклонами, словами прощения и любви. Этот обряд является чрезвычайно действенным, помогает человеку полностью изменить жизнь.

Еще раз хочу подчеркнуть, что энергия рода - это тот фундамент, на котором выстраивается судьба человека. Поэтому очень важно жить с ним в согласии: и с живыми, и с уже ушедшими из жизни. Жаль, что этим азам не учат человека в детском саду, школе, высших учебных заведениях.опубликовано econet

Автор Наталья Бензионович

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet