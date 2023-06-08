Давайте извлекать уроки. Может быть, тогда и обрадуетесь.

Меня бросили!

Вот уже два месяца, как мы с любимым расстались. Мы прожили вместе год — для него это самый продолжительный гражданский брак из трех предыдущих. Когда он остался без работы, я все терпела. Я растворилась в нем. Но наша любовь рухнула, когда я стала настаивать, чтобы мы переехали от его родителей в мою крошечную, но отдельную квартиру...

Все мои планы были связаны только с любимым. Теперь я совсем одна — без образования, без работы, без денег. По утрам, даже вставать не хочется. Друзья перестали заходить. Что делать?

Ответ:

Вначале обрадоваться, а затем извлечь уроки. Обрадоваться у Вас не получилось. Давайте извлекать уроки. Может быть, тогда и обрадуетесь.

A. Следует связываться с психологически зрелым мужчиной, а не брать на воспитание великовозрастного ребенка, которому одних родителей мало.

Один из показателей психологической зрелости — экономическая самостоятельность, второй — духовное развитие, третий — физическое здоровье. Ваш возлюбленный обладал только последним, не самым важным качеством.

Б. То, что Ваш брак оказался самым продолжительным, не его заслуга, а Ваша ошибка. Ваши предшественницы разобрались в нем быстрее.

B. Друзей у Вас не было, раз те, которых Вы считали друзьями, бросили Вас в трудный момент.

Г. В людях Вы не разбираетесь.

Д. Понять, что Вам повезло, а не то, что случилось несчастье. А если бы разрыв произошел лет через 10? Люди ведь не меняются.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!





Уже обрадовались ?



Тогда начинаем действовать.

A. Сделать ставку только на себя.

Б. Попытаться устроиться на работу.

B. Начать получать образование, хотя бы вначале путем самообразования.

Г. Разобраться в себе и научиться разбираться в людях.

Д. Перестать оказывать благодеяния и подавать милостыню великовозрастным детям. опубликовано econet

Автор Михаил Литвак

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet