Часто после свадьбы, либо конфетно-букетного периода, когда он узнал слабую сторону своей Женщины, он начинает вместо бережности и нежности, проявлять бесцеремонность и даже грубость.

Пишу для Вас, милые Женщины. Хотя этот способ подойдет и во всех других ситуациях, кроме взаимоотношений с "сильными" мужчинами.

Есть мнение, что сильный всегда поможет, а слабый сделает вид, что ему еще хуже.

Возможно.

Только часто трудно распознать действительно Сильного мужчину.

Типы мужчин и тактика женского поведения с каждым из них

Именно с мужчинами нам хочется больше Любви и заботы. Вместо пинков и оскорблений... И, что еще хуже - вместо скрытых манипуляций и незаметных (не явных) издевательств.

Потому что часто после свадьбы, либо конфетно-букетного периода, когда он узнал слабую сторону своей Женщины, он начинает вместо бережности и нежности, проявлять бесцеремонность и даже грубость.

В чем тут причина?

Конечно, в Вас самих!

Не в том что Вы такая плохая. Нет!

А в том, что вы ведете себя одинаково с Любым мужчиной.

Однако!

Давайте посмотрим, с каким мужчиной какая тактика эффективнее!

Все Они разные! И от этого и будем плясать.

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Условно разделим мужчин на:

СИЛЬНЫХ (требовательных, властных, собственников).

Они конечно, в основном кажутся сильными, со своими сплошными страхами и комплексами. Но ведут себя как самцы, сильные самцы. Нагло и уверенно. Не всегда и не со всеми.

Они ведут себя так только со слабыми, безденежными, без статусными (безвластными). Вы, милые Женщины - не исключение.

Вы скажете, что ведь раньше он любил и берег и был даже щедр иногда порой... Да! Он уважает и красоту, и свой выбор и свою борьбу за вас. Поэтому он так вас берег. Вернее, он берег себя.

Когда он вас завоевал и изучил! И если, вы (не дай бог) не сильная, без статуса, денег и власти, то почему же он к вам-то будет относиться с уважением? Да, любить он вас будет по своему. Как свою вещь... Иногда даже слегка надоевшую, потому что изученную.

Ему элементарно скучно со слабой женщиной.

Ну с кем он будет выглядеть Завоевателем? С вами что-ли? Такой в него влюбленной, преданной, заботливой.... Он вас просил об этом? Дарить ему себя?

Скорее - нет. Вот и не дарите!

Что же делать, если нет у вас денег, статуса и власти?

Приобретите уважение к себе! Это будет вашим статусом. Одного этого достаточно, чтобы прекратить его нападки и издевки. Если вы не позволите обращаться с вами, как с вещью, то ему придется считаться с вами.

Для этого:

срочно займитесь собой

наградите Его обязанностями по быту

просите заботу о себе в каком угодно виде

перестаньте подбирать его носки и рубашки

прекратите смотреть на него с обожанием

начните обожать себя

займитесь своими интересами

но сообщайте ему где вы и с кем

всегда ставьте его известность!

Что оставить для Него? То, что вам нравится и (или) полезно для здоровья. И что сохранит ваши отношения!

А именно:

секс

совместные выходные

праздники у родственников

не обсуждать его родных

и своих тоже

меньше сообщать свои тайны.

С таким мужчиной - рот на замке! Потому что договориться с ним нельзя. Он не умеет договариваться, т.к. как его ценности - это сила (красота, деньги, власть, секс, он сам). Иногда ценит детей (успешных). Иногда родителей - здоровых.

Кстати, и не ждите, что вы больная будете ему интересны. Заменит. Как скоро? Это зависит от того, насколько ему не наплевать на общественные ценности. Т.е. как повезет.

Он мастер ускорять события. Он что-нибудь придумает. Сделает вас виноватой, либо еще более больной. Например, поместит вас в больницу, для вашего блага конечно же..... Может даже откупиться деньгами, имуществом...

Ну на что вы ему такая? Где ваш статус, красота, сила и власть? А он ценит только это!

Идем дальше...

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МУЖЧИНА. ПОЛНАЯ противоположность СИЛЬНОМУ.

Слабый, безвольный, тихий (родители замордовали в детстве).

С ним можете быть какой угодно. Стерпит. Он даже нуждается в вашей силе. Сам станет сильнее.

Он также хорошо уживется и со слабой - тихой, домашней. Так даже лучше.

В общем, со слабым можете не напрягаться. Он и не бросит и не оставит вас никогда. Потому что "так не положено в обществе".

Он тоже не будет способен вас любить. Он не умеет любить даже себя. Заботиться будет -механически. Слабые мужчины -это. чаще меланхолики. Так и будете жить-поживать. Ближе к старости - надоедите друг другу до смерти.

МУЖЧИНА. ИДЕАЛ.

Для самодостаточных женщин. У него хорошие ценности. С ним можно договориться. Он любит всей душой.

Не предаст. Может разлюбить, но будет честен. Любит и здоровую и больную. Просто любит. И в горе и в радости. Надежный. Верный. Друг.

Все хотят последнего.

Только он-то выберет подобную себе.

Есть исключения. А именно.

Когда ИДЕАЛЬНЫЙ мужчина почему-то выбирает не сильных и не слабых женщин. А стерв.

Стервы, кстати, тоже не выберут ни 1 тип, ни 2-й.

Почему? Они - потому что не дуры.

Он почему выбирает стерв?

Это исключение бывает в случае психологической травмы в детстве и формирования Спасательства в хорошем-чистом мальчике. И эта часть у выросшего уже Мужчины - никуда не исчезает а активируется с женщинами, потому что психотравма не проработана и эта тема не закрыта..... Пока еще.

Хорошие новости для таких исключительных мужчин - они развиваются со своими стервами. Хорошая новость для женщин с Сильными мужчинами - они тоже развиваются и становятся сильнее! И теперь со своими сильными наравне!опубликовано econet

Автор Татьяна Силаева

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