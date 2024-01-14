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Не пиши и не звони...Отпусти!

Источник: goparadise.ru 14 января 2024 6004
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Это как стоять перед витриной, мерить и все равно не покупать, потому что нищий

Не пиши и не звони...Отпусти!

Не пытайся уговорить меня красивыми смс и новой стрижкой. Я научился приспосабливаться ко всему, кроме любви.

Сейчас тебе больно. Так больно, что краски ушли в черно-белое и лето кажется зимой. Если ты хочешь сделать мне еще больнее – не надо. Если хочется мстить — сдержи. Единственное, что ты можешь мне сделать, – подчеркнуть разочарование в выборе. В том, что я ошибся, когда сделал тебя ближе всех остальных.

Не пиши, не звони, отпусти.

Перестань со мной общаться хотя бы на полгода, иначе боль станет хронической, панической, в итоге - наркoтики. Мне хуже. Я долго не мог уснуть в твою спину и наконец решился, но, если ты будешь звонить, я отвечу.

Это не любовь. Это как стоять перед витриной, мерить и все равно не покупать, потому что нищий. 

Не пиши, не звони, отпусти.

Не пиши и не звони...Отпусти!

Я не умер. Я никуда на самом деле не ушел, и жизнь тоже. Просто мы намечтаемся, понастроим иллюзий в виде будущих детей и мартовской поездки во Францию, а потом бах – вокруг пустота.

Ты поставила детскую в угол и аккуратно обходишь стороной, но придется признать, что ее там нет. Я всегда рядом. Я всегда твой.

Не пиши, не звони, отпусти. опубликовано econet

Автор: Василий Аккерман

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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отношения любовь жизнь

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