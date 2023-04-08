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ПРИТЧА, которую следует ПРОЧИТАТЬ КАЖДОМУ!

Источник: Econet 08 апреля 2023 6142
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В пустыне расположилась деревня. Это был маленький оазис с небольшим источником...

ПРИТЧА, которую следует ПРОЧИТАТЬ КАЖДОМУ!

В пустыне расположилась деревня. Это был маленький оазис с небольшим источником. И само собой, что вода в этом месте ценилась выше золота.

Вода в пустыне

Люди дорожили каждой каплей, укрывали ее от солнца, чтобы она не испарялась, и использовали крайне бережно.

В этом селении побывал путешественник, который, погостив там немного, пошел дальше.

Идя по пустыне и размышляя о тяжелой жизни в покинутой деревне, он увидел роскошный дворец. Путник вошел внутрь и был просто поражен убранством, буйным садом с фонтанами и озерами. Это был невероятный контраст по сравнению с тем, что он видел в деревне.

ПРИТЧА, которую следует ПРОЧИТАТЬ КАЖДОМУ!

И тогда он спросил хозяйку дворца:

— Скажите, Хозяйка, ведь у вас невероятное количество воды?

— Да, путник. Именно так.

— На вашей земле есть фонтаны, озера, водопады и целые ангары, заполненные пресной водой?

— Ты прав. Зачем ты спрашиваешь об этом? – уточнила Хозяйка.

— Все очень просто. Вы обладаете таким несметным богатством, а по соседству живут люди, у которых воды практически нет. Они бедствуют и берегут каждую каплю. Ценят воду выше золота и драгоценных камней. Почему вы не поделитесь с ними своими источниками? Почему не одарите их водой? Ведь вы не станете беднее. Не разоритесь. Но сможете спасти множество жизней!

Хозяйка помолчала мгновение, а затем ответила:

— Знаешь, путник, что будет, если я подарю этим людям воду?

В первый раз они не будут помнить себя от счастья. Будут благодарить меня. Превознесут до небес и объявят дочерью богов.

Во второй раз воспримут подарок, как должное.

А потом придут и начнут требовать. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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