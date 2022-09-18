Этот напиток способствует выведению лишней жидкости из организма. Холин, который содержится в капусте, способствует нормализации жирового обмена
Наверняка вы слышали о пользе смузи с капустой. Капуста способствует выведению лишней жидкости из организма. Холин, который содержится в капусте, способствует нормализации жирового обмена, клетчатка очищает кишечник от шлаков. Но не всем нравится её вкус.
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Мы нашли способ, как сделать вкус капусты не ощутимым. Просто воспользуйтесь нашим рецептом, в который входят ягоды, мята, миндальное молоко, финики, киви и ваниль. Благодаря такому сочетанию вы получите все необходимые витамины и минералы, и сможете насладиться свежим, мятным, ягодным напитком!
Ингредиенты:
Приготовление:
Поместите все ингредиенты в блендер в том порядке, в котором они расположены в рецепте.
Начните взбивать, постепенно увеличивая скорость. Смесь должна получится однородной.
Наслаждайтесь!
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Источник: https://econet.ua/
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