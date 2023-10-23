Вы не обязаны сжигать себя, чтобы согреть других

В жизни каждого человека есть такие слова, которые запали ему в душу раз и навсегда. И это вовсе необязательно цитаты известных писателей...

Слова, которые могут изменить жизнь

В жизни каждого человека есть такие слова, которые запали ему в душу раз и навсегда. И это вовсе необязательно цитаты известных писателей — вполне возможно, что самую важную для себя фразу вы услышали в случайном разговоре с соседом или другом.

Вот истории людей, которые рассказали о том, где и когда были произнесены слова, изменившие их судьбу. Представляем лучшие истории.

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Прыжок в бассейн.

Когда мне было 13 лет, я пытался научить свою шестилетнюю сестренку нырять в бассейн с бортика. Это заняло много времени, потому что она очень нервничала. Дело было в большом общественном бассейне, и рядом с нами медленно плавала кругами женщина за 70. Иногда она останавливалась и смотрела на нас.

Наконец она подплыла к нам. Это произошло в момент, когда я уже изо всех сил пытался заставить сестренку нырнуть, а она вопила: «Но я боюсь! Я так боюсь!» Старуха посмотрела на нее, потрясла в воздухе кулаком и сказала: «Так бойся! А потом сделай это в любом случае!».

Этот случай произошел 35 лет назад, но я никогда не забуду его. Для меня он стал откровением — не обязательно быть бесстрашными. Главное — действовать, даже если боишься.

Мама.

Моя мама умирала. Друг сказал мне: «У тебя будет вся жизнь, чтобы оплакивать ее, — не надо делать этого у нее на глазах». Его слова действительно помогли мне понять, что мои чувства не всегда столь важны. Если можешь отложить истерику — отложи, этот навык служил мне бесчисленное количество раз.

Старший брат.

Я старший из трех детей. Мой брат младше меня на 2 с половиной года, а сестренка — на 9 с половиной лет.

Когда мне было около 14, я о чем-то спорил с отцом, который был вторым по старшинству из 8 детей. Он сказал мне: «Любое решение, принятое в этом доме, ты принимаешь трижды. В первый раз — за себя, во второй — за брата, который поступит так же, как и ты, а в третий раз — за сестру, которая повторит за вами обоими. Твой брат будет относиться к сестренке так же, как ты относишься к нему, а ваше отношение к ней повлияет на ее ожидания от других, в том числе и от ее будущего мужа».

Это встряхнуло меня и заставило переосмыслить роль старшего брата. Даже когда вы не пытаетесь активно влиять на окружающих, те, кто уважает вас, все равно будут основывать свои решения на том, как вы поступали в аналогичных ситуациях. Если вы сломлены и рассержены, они поведут себя так же, столкнувшись с неприятностями. Но если вы не унываете в тяжелые времена, это может вселить в них веру в себя и надежду на лучшее.

Ученая степень.

Когда мне было 38, я думал над тем, стоит ли тратить 2 года на получение ученой степени в радиографии. Я говорил с другом и практически отговаривал сам себя от этого. Я сказал: «Я слишком стар, чтобы начинать. Мне будет 40, когда я получу диплом». Мой друг ответил: «Если ты этого не сделаешь, тебе все равно исполнится 40, но только ученой степени у тебя не будет».

Сейчас мне почти 60, и степень помогла мне преодолеть границу между борьбой за существование и достойной жизнью.

Поезд.

Однажды я сидел в автобусе, и мы подъезжали к железнодорожным путям. Перед нами было еще несколько автомобилей, горел красный свет, и, если бы шел поезд, мы бы застряли тут. Это всегда были несколько очень раздражающих минут.

Однако загорелся зеленый, и автобус тронулся, не дожидаясь поезда. Уф, кризис миновал. Но вдруг я услышал, как позади меня мать сказала своему маленькому ребенку: «Ну вот, как жаль, сегодня нам не удалось увидеть поезд».

Это была идеальная фраза для той ситуации. Почему бы просто не наслаждаться тем, что вы имеете?

Бесценный урок.

Мой начальник, директор небольшой больницы, рассказал мне историю из тех времен, когда он был еще простым лаборантом. Дэн (назовем его так) забыл проверить какой-то механизм на оборудовании, которое он использовал, произошел сбой, оборудование сломалось, и потребовался ремонт на 250 тысяч долларов. На следующий день босс Дэна вызвал его, и он был уверен, что его уволят. Однако босс спросил его, почему он не сделал надлежащую проверку, убедился, что Дэн понял ситуацию, и отпустил его обратно на работу.

Дэн удивился, что его не увольняют, на что босс сказал ему: «Я только что потратил 250 тысяч долларов, чтобы преподать тебе урок, который ты никогда не забудешь. Почему я должен увольнять тебя сейчас?»

Эта история нашла отклик во мне. Не нужно принимать профессиональных решений, основанных на эмоциональных порывах. Всегда помните о вашей основной цели при работе с кем-то и о конкретной проблеме, которую вы пытаетесь решить. Все люди ошибаются. Спокойствие и понимание помогут вам добиться уважения.



Костер. «Вы не обязаны сжигать себя, чтобы согреть других». Это стало для меня откровением: я росла, пытаясь быть посредником в сложных отношениях родителей, а в подростковом возрасте постоянно помогала друзьям справляться с их душевными кризисами.

Как человек, который провел большую часть жизни в заботе о чужих проблемах, я была шокирована, услышав, что мне стоило сохранять свои границы даже в общении с теми, кто действительно нуждался в помощи.

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Учителя вокруг.

«Каждый, кого ты встречаешь, знает что-то, чего не знаешь ты», — сказал мне однажды дедушка. Эта фраза каждый раз напоминает мне, что я окружен учителями.

Винни-Пух.

Мой психолог дал мне картинку с изображением Винни-Пуха и Пятачка в лесу. На ней была цитата:

"Предположим, Пух, что дерево вдруг упадет, когда мы будем как раз под ним“ — сказал Пятачок. — „Давай лучше предположим, что не упадет“, — ответил Пух после некоторого размышления».

Я думаю об этом каждый раз, когда мне кажется, что ситуация на грани катастрофы. Эта цитата помогает мне успокоиться и начать размышлять рационально.

Коляска.

Я встретил человека в инвалидной коляске. Он рассказал, что однажды его спросили, трудно ли быть прикованным к ней. Его ответ был таким: «Я не скован моей коляской — я освобожден ею. Если бы не она, я был бы лежачим больным и не мог бы покинуть свою комнату или дом». опубликовано econet

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