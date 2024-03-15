Так как же правильно загадать желание, чтобы оно действительно сбылось

Надо чтобы и с мужем было круто, и без мужа тоже

Так как же правильно загадать желание, чтобы оно действительно сбылось?

Пример полуграмотного желания:

"Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я

Прица, герцога, барона, или короля.

А без мужа злая стужа будет жизнь моя.

Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я"

В желании две ошибки:

1. Таки надо определиться: принца, герцога, барона, или, все-таки, короля.

2. Злую стужу себе загадывать вместо мужа - тоже не хорошо. Исполнится ведь. Надо чтобы и с мужем было круто, и без мужа тоже. Чтобы в любом случае было круто. А то вдруг вместо мужа встретится какое-нибудь офигенное дело, или ребенок окажется еще круче, чем муж - зачем себе отказывать в удовольствии?

Неправильно загаданное желание так же неправильно сбывается. опубликовано econet

Автор: Нина Рубштейн

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