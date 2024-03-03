10 способов, которыми попытки быть хорошим могут навредить вашему здоровью

Нас с раннего возраста учат одной истине: относитесь к людям так, как бы вы хотели, чтобы они относились к вам. Однако у этой медали есть и обратная сторона, связанная с психическим и физическим здоровьем. Итак, к чему именно могут привести попытки быть слишком хорошим

К чему именно могут привести попытки быть слишком хорошим

Нас с раннего возраста учат одной истине: относитесь к людям так, как бы вы хотели, чтобы они относились к вам. Однако у этой медали есть и обратная сторона, связанная с психическим и физическим здоровьем. Итак, к чему именно могут привести попытки быть слишком хорошим?

1. Люди пользуются вами

Если вы всегда хорошо относитесь к людям, это всего лишь вопрос времени, когда кто-то решит воспользоваться вашей добротой и причинить вам материальный, психологический или физический вред. Вас будет легко обвести вокруг пальца, поскольку хороший человек даже представить себе не может, что кто-то может ему навредить.

2. Вас считают слабым человеком

Хорошие люди редко отказывают в просьбах другим людям. Ввиду этого, их могут считать слабыми. И действительно, нужно быть сильным человеком, чтобы отказать в просьбе о помощи. И если вы, хороший человек, не умеете говорить «нет», то это может быть воспринято как признак слабости.

3. Вы имеете нереалистичные ожидания

Хорошие люди считают, что другие люди такие же, как и они. Однако это, конечно же, не соответствует действительности. Если вы прекрасно относитесь ко всем людям, это не значит, что они должны делать то же самое. Пора изменить свои ожидания.

4. Люди не верят, что вы такой хороший

Если вы действительно хороший человек, то вы можете обнаружить, что некоторые люди просто не верят в это. Конечно, они могут быть самыми циничными людьми на планете, но в мире, где окупается внимание к себе, очень трудно поверить, что кто-то не хочет следовать этой повестке дня. Люди могут думать, что вы ведёте себя хорошо по отношению к другим потому, что у вас имеются скрытые мотивы.

5. Люди будут обращаться к вам только тогда, когда им будет что-то нужно

Отношения должны строиться на равноправной основе, обеим сторонам необходимо вкладывать в них одинаковые усилия. Если вы – слишком хороший человек, вы можете столкнуться с ситуацией, когда ваши друзья будут вспоминать о вас только тогда, когда им будет что-то нужно от вас.

6. Вы привлекаете нуждающихся людей

Как правило, слишком хорошие люди одинаково относятся ко всем, кого они встречают. Это означает, что вы в действительности не имеете границ, когда дело доходит до того, чтобы не впускать в свою жизнь людей, которые не соответствуют вашим представлениям о дружбе. Это оставляет дверь широко открытой для любого человека, и ваша милая натура будет привлекать нуждающихся людей, к которым нужно пристально присматриваться.

7. Вас может одолеть депрессия

Слишком хорошие люди, как правило, склонны ставить потребности других людей на первое место. Это можно описать как «угождающее поведение». Когда вашей основной целью становится помощь другим и пренебрежение собственными нуждами, вы можете начать верить в то, что вы обладаете низкой самоценностью.

8. Вы можете пристраститься к наркотикам или алкоголю

Когда вы начнёте думать, что обладаете низкой самоценностью, вам захочется чем-нибудь заполнить эту пустоту – например, наркотиками, алкоголем и прочим. Когда вы не цените себя, вы ищете способ почувствовать себя лучше.

9. Вы перестаёте быть хорошим по отношению к себе

Очень легко забыть о себе, когда вы слишком добры по отношению к другим людям. Если вы не будете контролировать это, вы можете перегореть и впасть в глубокую депрессию. Когда вы тратите всё время на то, чтобы отдавать, это может отвлекать вас от ваших собственных потребностей и приводить к различного рода проблемам, начиная от безразличия и заканчивая перееданием.

10. Другие люди начнут решать за вас, как вам нужно жить

Если вы делаете всё, чтобы угодить другим, и пренебрегаете своими чувствами, вполне возможно, что в конечном итоге вы будете жить совершенно чужой жизнью. Не признавая собственные чувства, надежды, выбор и желания, вы позволяете другим определять вашу жизнь.

Нет ничего плохого в том, что вы стремитесь хорошо относиться к людям, однако делайте это не в ущерб себе.опубликовано econet

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