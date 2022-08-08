Если над унынием не работать, то оно очень быстро жизнь разрушит, моргнуть не успеете, как фундамент жизни рухнул.

Рами Блект кандидат психологических наук, доктор альтернативной медицины, доктор философии, автор удивительных книг. Рами Блект является независимым наставником-консультантом многих политических лидеров, крупных общественных деятелей и известных бизнесменов нескольких стран мира.

Уныние – это когда мы внутри что-то не приняли, а внешне маску одели

Советы Рами Блекта о том, как избавится от уныния:

1. Правильно питаться.

2. Чаще бывать на природе, в горах.

3. Заниматься физическими упражнениями.

4. Действовать согласно своему предназначению (самое первое – действовать согласно мужской или женской природе).

5. Иметь гармоничные отношения с другими людьми и в семье.

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6. Уметь зарабатывать деньги, быть успешным (для мужчин больше).

7. Приносить благо своей жизнью.

8. Иметь цели в жизни.

9. Учиться бескорыстию, избавляться от эгоизма.

10. Культивировать гуну благости, учиться жить «здесь и сейчас».

Одна из самых сильных методик по преодолению уныния – просто возвращаться в «Здесь и Сейчас». Но если вы испытываете уныние – это не так легко сделать.

Самое простое правило вернуться в «здесь и сейчас» - 10 осознанных вдохов и выдохов. Когда мы дышим осознанно – ум отключается, уныние исчезает и иммунитет работает лучше.

Мы возвращаемся к какой-то к какой-то ситуации только потому, что мы ее не приняли. Необходимо уменьшать ЭГО и принимать любые ситуации, внутри принимать.

Уныние – это когда мы внутри что-то не приняли, а внешне маску одели. Поэтому, иногда вот это внешнее нужно «разбить».

Учитесь благодарить, даже тех, кто сделал вам больно или неприятно. Сначала тяжело будет, но потом все изменится. Нужно с подсознанием работать – поклоны делать, проговаривать какие-то вещи, писать левой рукой.

Когда мы благодарим – энергия радости идет, мы видим мир с другой реальности. Когда вы видите в другом человек учителя, чего на него обижаться?

Одна из лучших методик – в течении полугода по 10 минут в день повторять: «С каждым днем моя жизнь становится все лучше и лучше во всех отношениях».

Если у вас в душе радость – вам легко это повторять, легко очень быстро повторять.

Если уныние проникло глубоко в подсознание, то нужно 2-3 года, чтобы его проработать. Если над ним не работать, то оно очень быстро жизнь разрушит, моргнуть не успеете, как фундамент жизни рухнул.

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Чаще всего, уныние бывает у людей, которые занимаются духовной практикой. Духовность дает уверенность в своей правоте, вы начинаете осуждать других людей. Почему оно появляется? Потому что нет любви, жесткие принципы и моралийность, осуждение закрывают сердце.

Поэтому, нельзя осуждать и критиковать других: «У вас есть своя точка зрения, у меня своя и это здорово…что у каждого свой путь и мы можем это обсудить».

И никогда никому не завидовать, т.к. зависть очень быстро приводит к унынию («у него такая машина…а у меня вообще нету», «она себе норковую шубу купила…а я не могу себе это позволить» и т.д.). опубликовано econet.ru

© Рами Блект

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet