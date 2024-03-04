Женщины более склонны строить ожидания, фантазировать на тему семейной жизни, мужчины более прагматичные в этом вопросе, хотя встречаются разные варианты.

Куда приводят мечты об идеальном мужчине

Женщины более склонны строить ожидания, фантазировать на тему семейной жизни, мужчины более прагматичные в этом вопросе, хотя встречаются разные варианты. Один из инструментов формирования ожидания - это фантазирование, оторванное от реальности жизни, дорисовывание исходника до неузнаваемости. Как это зачастую выглядит? Об этом собственно и статья.

Примерный алгоритм женской игры «Я придумала мужу образ, которому он обязан соотвествовать»

Берем любого мужчину, который проявляет к вам внимание. Не важно его здоровье -вылечите. Не важны его зависимости - избавите. Не важны его родственники - отмените родственные связи. Не важны его друзья - раздружите. Не важны его увлечения и хобби -отучите. Не важна его работа - придумаете новую. Да ничего не важно, кроме самого факта - вы выходите замуж.

Теперь берем ручку и листок бумаги и начинаем взятый исходник "дорисовывать". Но сначала вспоминаем все свои любимые романы, сериалы, мыльные оперы. Создаем единый скомпонованный образ идеального мужчины, за которого вы согласились выйти замуж.

Теперь самое интересное! Начинаем подгонять реального мужчину, под придуманный нами образ, убеждая его в том, что вам со стороны лучше видно какой он на самом деле и что он просто не догадывается о том, что он практически супергерой. А а вы та самая женщина, которая так сильно его любит что верит в него больше чем он верит в сам себя.

Дальше даем реальному мужу время на то, чтобы он начал себя вести как супергерой. На этом этапе приветствуются психологические поглаживания, похвала за каждую мелочь и тому подобное.

Потом начинаем высказывать свое удивление поведению мужа, которое не соответствует его статусу-супермужчина. по типу «странно, а я думала, что супергерои каждый день дарят цветы своим женам».

Если не срабатывает, то в скором времени можно начинить предъявлять требования, высказывать претензии, обижаться, выпасть в жертву и прочие примитивные манипуляции будут очень тут кстати.

Наступает время скандалов, непонимания и отдаления и искреннего вашего удивления почему вместо того чтобы стать супергероем муж стал больше уделять времени друзьям и пиву, потерял очередную работу и вообще переписывается с какой-то девушкой в сети....

И тут вы просыпаетесь! До вас доходит, что вы заигрались, зафантазировались. Ваши иллюзии, подобно песочному замку, который смывает волна осознания, что рядом с вами вовсе не супер герой, а совершенно обычный среднестатистический мужчина. Стоп игра!

Началась реальная жизнь. Вы или принимаете своего мужа таким какой он есть и позволяете ему выбирать самому вектор саморазвития. Или вы расстаетесь!

Выше в шуточном виде описана мной одна из самых распространенных ошибок женщины – самообман, который проявляется в отсутствии принятии реального мужа, выбор жизни в иллюзиях и как следствие, разочарование и страдания.

Самообман в основе обмана женщиной своего мужа в том, что он реальный ей вовсе не нужен, а если он измениться до неузнаваемости – это то самое, только это уже совсем иной мужчина.

Так может сразу искать мужа, соответствующего вашим запросом? Кстати, тогда уместно понимать свое соответствие запрашиваемому образу мужчины. Ведь рядом с супермужчиной стоит быть суперженщиной. Вы готовы направить свое внимание на себя и стать суперженщиной? Да? Так займитесь собой и поверьте, что супергерой сразу найдется, уже готовенький.

Будьте в здесь и сейчас, живите с реальными мужчинами, а не со своими фантазиями на тему мужчин!опубликовано econet

Автор: Татьяна Лявенко

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