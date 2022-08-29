Предлагаем рассмотреть некоторые варианты постановки звука "Р", доступные мамам в домашних условиях.

Звук "Р"

Проблемы со звуком «Р», пожалуй, самая распространенная причина обращения к логопеду. Прежде всего, нужно отметить, что возрастные нормы по звуку «Р» — это 5-6 лет (в разных источниках). Т.е. считается, что до этого возраста ребенок «вправе» не выговаривать «Р». Это теория. А на практике, при отсутствии звука «Р» в речи, я советую начинать заниматься его постановкой с 5-5,5 лет.

Однако, очень важный момент! Бывает так, что звук «Р» у ребенка есть, но он ненормативный, т.е. неправильный. Тут возможны различные варианты: «горловой» Р, «кучерский» Р, т.е. с вибрацией губ и щек и пр.). В этом случае, обращаться к логопеду, возможно, нужно раньше. Т.е. если некорректный звук появился в 4 года, не следует ждать 5,5 лет, поскольку такое неверное произношение еще больше закрепится в речи и исправлять его со временем будет только сложнее. Обратите внимание, в данном случае речь идет не о замене звука «Р» другими звуками («Л», «В» и пр.), а именно о некорректном произнесении.

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Звук «Р» считается одним из самых трудных звуков и, признаться, я выступаю за то, чтобы ставил его именно специалист, а уж тем более исправлял его неверное произношение. Почему? Тут множество нюансов. Нужно учитывать подвижность языка, его тонус, сформированность и силу воздушной струи, артикуляторную готовность и прочие моменты. Иначе мы рискуем вызвать и закрепить в речи неверный звук. А исправлять его гораздо сложнее, чем ставить. Кстати, как правило, логопеды ставят звук «Р» последним, т.е. после того, как все другие звуки уже появились в речи ребенка.

Однако, ниже предлагаю рассмотреть некоторые варианты постановки, доступные мамам в домашних условиях. Но прежде, рекомендую подготовить артикуляционный аппарат ребенка, выполняя специальные упражнения для язычка:

«Лошадка» — щелкаем языком медленно и сильно, имитируя цокание копыт лошади. Важно: нижняя челюсть остается неподвижной.

«Качели» — открыть рот, языком тянуться попеременно то к носу, то к подбородку.

«Футбол» — рот закрыт, губы сомкнуты. Кончиком языка с силой упираемся то в одну, то в другую щеку.

«Индюк» или по-другому – «болтушка» — широким кончиком языка проводим по верней губе вперед-назад, не отрывая языка. При этом произносим БЛ-БЛ-БЛ.

Каждое упражнение выполняем по 10-15 раз.

Постановка от звука «Д»

Просим ребенка звонко произносить звук «Д». При этом кончик язычка должен быть сильным и сильно упираться в небо в том месте, где находятся альвеолы (бугорочки). Звук Д мы как бы тянем, повторяем без остановки: «Ддддд». При произнесении звука «Д» язык не должен отрываться от альвеол. Нажимать на язычок нужно с такой силой, чтобы в какой-то момент он завибрировал, и вы услышали «ДДД-РРР». Это и будет началом произнесения звука «Р». Далее начинаем произносить слоги: ДРА, ДРО, ДРУ, ДРЭ, ДРЫ, т.е. те, где «Р» звучит твердо. Обратите на это внимание и не используйте слоги с мягким «Р» (дре, дри и т.д.). Это уже этап автоматизации, т.е. введения и закрепления в речи звука «Р». Со временем переходим на слова, начинающиеся с «ДР»: драка, друг, дракон и тд.

Потом отрабатываем Р в словах на «ТР»: трава, трус и пр. Когда ребенку будут хорошо удаваться эти упражнения, начинаем «отключать» не нужный нам звук «Д», отрываться от него. Для этого подбираем пары слов, наподобие таких: гром-город, бром-борода и т.д.

ВНИМАНИЕ! Если описанным выше способом поставить звук не получилось, попробуйте следующее. На этапе, когда ребенок произносит «Дддд», легко подтолкните его язычок вглубь рта. Движение должно быть очень легким! Для этого можно использовать палочку от мороженого. Также можно попробовать слегка повибрировать (примерно на середине язычка) этой палочкой. Если получится, Вы услышите звук «ДДрр», а с ним начинаем работать по уже изложенной схеме.

Постановка от звука «Ж»

Этот способ подходит только если у ребенка есть хороший и чистый звук «Ж». Просим ребенка длительно с усилием произносить звук «Ж» и отодвинуть язычок чуть поглубже в рот. Вы должны услышать короткий (одноударный) звук «Р». Если получилось, продолжаем повторять это упражнение, закрепляем звук, а потом переходим к его автоматизации по аналогии с тем, что было описано выше. Сначала слоги с «ЖР», «ДР», «ТР» и тд.

Постановка от звука «С»

Важное условие – наличие у ребенка корректного звука «С». Этот способ необычен тем, что звук мы вызываем на вдохе, в то время как обычно делаем это на выдохе. Да и вообще вся наша речь – на выдохе. Просим ребенка длительно произносить звук «Сссс», а затем немного вдохнуть через рот и прижать язычок к альвеолам. Если все эти действия были проведены правильно, то мы должны услышать короткий «Р» с которым начинаем работать по схеме, озвученной выше.

Если же у Вашего ребенка есть звук «Р» в изолированном звучании, т.е. он может сказать «Р» отдельно, а при этом не выговаривает звук в словах, вы вполне можете самостоятельно автоматизировать звук, т.е. ввести его в речь. НО важно, чтобы это был правильный звук. Алгоритм автоматизации аналогичен тому, что я описывала выше: сначала проговариваем его в слогах, затем в словах, где сначала звук находится в начале, затем в середине, затем в конце. А высший пилотаж — закрепляем произношение во фразах, чистоговорках, скороговорках и стишках.

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И главное, помним, что все упражнения по вызову звука мы проводим в форме игры! Это важно. Ведь можно придумать, что мы дуем не на язык, а «раздуваем парус», под которым поплывем на море, что мы не вдыхаем язычок, а хотим поместить «улитку обратно в ракушку» и т.п. Создавайте игровые ситуации, фантазируйте, чтобы максимально вовлечь ребенка. Мы не должны провоцировать негативных реакций у малыша. Мы не занимаемся, а играем и тогда, поверьте, результат появится в разы быстрее.

Еще хочу посоветовать книгу «Самоучитель по логопедии», автор М.А. Полякова. Это отличное практическое руководство по звукопостановке, с объяснением тонкостей, нюансов, с множеством вариантов и способов. опубликовано econet.ru

Автор: Екатерина Петунина, практикующий логопед

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