Что значит быть настоящей женщиной? Это уметь рожать детей и красить губы? Или это значит быть мягкой, нежной, соблазнительной? Или может быть способной вкусно накормить любимого и создавать уют в доме?

Ты — женщина, и этим ты права.

В. Брюсов

Что значит быть настоящей женщиной? Это уметь рожать детей и красить губы? Или это значит быть мягкой, нежной, соблазнительной? Или может быть способной вкусно накормить любимого и создавать уют в доме?

Если ты не настоящая...

Не кажется ли вам, что когда вы говорите "настоящая женщина должна..." то, это означает, что женщина, не выполняющая это "должна" просто не оправдывает ваши ожидания?

Она не перестает ею быть. Она лишь напоминает вам наличии неоправданных, порой совершенно удивительных, ожиданиях.

Как по мне, "быть настоящей женщиной" это нести и реализовывать свои собственные представления о женской сущности, о ее проявлении. Наверное проблема в том, что каждый из нас имеет свое особое собственное представление о том, что значит "быть настоящей женщиной" и примеряет его на окружающих барышень, оценивая - "соответствует/не соответствует".

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Глядя на любое существо, стоящее перед вами, вы ведь достаточно легко идентифицируете "кто это" - женщина или мужчина, собака, кошка или конь. По каким-то признакам это происходит, и, например, это оказывается по вашим представлениям женщина, тогда уместна ли оценка "настоящая/ненастоящая"?

Она уже настоящая, она уже есть, она уже является женщиной по определению, потому что, глядя на нее, вы это каким-то образом определили.

Но нет, тысячи людей уверены в том, что знают, какая должна быть настоящая женщина. Тысячи мам, бабушек, сестер, подруг смогут рассказать вам о том, что значит быть женщиной. Миллионы мужчин ждут и требуют "будь настоящей женщиной"!

Умножаются ограничения, ожидания, требования и иллюзии. Разрастаются стереотипы, шаблоны, витиеватые картинки и, как грибы после дождя, тренинги по обучению женственности.

Как можно обучить женственности?

Наверное, так же как и зрелости, нравственности. Этому невозможно обучить, это растет внутри и снаружи благодаря опыту, жизни, взаимодействию с другими людьми, пережевыванию-перевариванию чужих представление, примериванию на себя самых разных ролей, прислушиванию к себе и своему комфорту, удовольствию, возбуждению, азарту.

Что заставляет женщину сомневаться в своей "настоящести" и думать о том, что ей необходим специальный курс "женских практик"?

Если прислушаться к тому, что говорит, например, мама, то "быть женщиной" это, например, уметь легко манипулировать мужчиной, вкусно готовить, уступать и воспитывать детей.

Если послушать бабушку, то "быть женщиной" - это быть скромной, честной, почитать мужа (каким бы он ни был).

Если послушать мужчину, то "быть женщиной" - это значит быть соблазнительной, раскованной, обеспечивать домашний "тыл" и экономить на всяких ненужностях.

А послушать подругу, "быть настоящей женщиной" - это быть стервой, тратить все деньги на белье и косметику. Это только например.

А ведь есть еще отец, у которого есть представление о женщине, есть дедушка или тетя с дядей. Есть дети, которые тоже что-то об этом думают.

И это счастье, если все эти утверждения не конфликтуют между собой, а лишь устанавливают какие-то рамки.

Тогда все просто.

Я имею четкое, более-менее целостное представление о том, какой должна быть настоящая женщина. И вероятнее всего мне это представление близко, комфортно, я в нем, я живу так, как предполагаю должна жить настоящая женщина.

Проблемы нет до тех пор, пока кто-то невероятно значимый для меня не сообщит о том, что его представления о настоящей женщине иные. Или эти представления о женской сущности и способ жизни приносит сложности, ранящий опыт, который провоцирует отказаться от какой-то важной части себя или нарастить другую, защитную частицу. Тогда будут появляться сомнения, неуверенность и желание найти опору и истину в этом вопросе.

Если же представление о настоящей женщине значимых людей не совпадают и конфликтуют между собой, то у меня нет возможности сформировать целостную картинку и собственные представления, у меня отсутствует опора, я мечусь от одних убеждений к другим, я не уверена в том, что достаточно хороша и достаточно "настоящая" женщина.

А так как я женщина, то автоматически мне необходимо быть "настоящей" и начинается поиск, начинаются сомнения, начинаются тревоги и сложности в принятии себя.

В поиске себя и ответа на вопрос "как быть настоящей женщиной" нет плохих путей. Исследование себя чаще всего помогает жить с большим удовольствием, повышать качество жизни.

Возможно только не стоит зацикливаться на четких и чужих критериях о том, что значит быть "настоящей женщиной". Может быть стоит посмотреть на эту настоящесть немного с другой стороны, например "быть настоящей женщиной" это "быть человеком", "быть личностью", "быть собой".

Я вкладываю что-то в "быть человеком" и стараюсь этому соответствовать, какие то утверждения приходят от родителей и близких людей, какие-то я формулирую сама в процессе опыта и жизни.

Точно так же и "быть настоящей женщиной". Быть женщиной это быть такой, какой вам хочется, нравится, такой, какой вы являетесь.

Делать маникюр, покупать бусики на последние деньги, носить платье, вкусно готовить и рожать детей. Или стричься налысо, кататься на скейте, чинить машины, читать по утрам физику, не уметь готовить и не хотеть детей.

Чем больше вы будете стремиться "быть настоящей женщиной" по чужим убеждениям, тем меньше вероятность, что рядом с вами окажется тот, человек, который искал именно вас, именно такую "настоящую женщину".

Позволяя себе "быть" и наслаждаться собой - живой и самой настоящей, вам не придется соответствовать или напрягаться, в попытках "не ударить в грязь лицом", вероятно и люди будут появляться рядом с вами такие, которым вы пришлись по душе своей настоящестью, такие, которые искали и нашли именно вас.

Безусловно, есть некоторая "средняя температура" и среднее представление о женственности.

И, скорее всего, женщины, которые соответствуют этой "средней температуре" имеют больше возможностей с кем-то совпасть, больше возможностей соответствовать чьим-то ожиданиям, а следовательно, могут быть более популярны среди представителей сильного пола.

Но возможно для счастья не так важна популярность, как удовольствие от процесса бытия женщиной, такой прекрасной, каковой вы являетесь? И если это так, то попробуйте быть собой, быть настоящей собой.

Возможно, есть женщины, которыми вы восхищаетсь, есть представление о том, какой вам хотелось бы быть. Но не стоит ломать себя, пусть это растет в вас с той скоростью, с которой растет. Именно возможность принятия себя вместо "ломания", дает шанс становится самой настоящей.

Ну, а если вам не понравится, то измениться в угоду окружающим (мужчинам) вы всегда успеете, главное сначала все-таки дать себе шанс раскрыть, разглядеть и полюбить женщину, такая какая она есть, в себе.опубликовано econet.ru

Автор Любава Мутилина

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