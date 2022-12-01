Люди, которые в детстве подвергались психологическому насилию, будут всю жизнь насиловать себя изнутри. Звучит устрашающе, но на самом деле - чистая правда.

Люди, которые в детстве подвергались психологическому насилию, будут всю жизнь насиловать себя изнутри. Звучит устрашающе, но на самом деле - чистая правда. Вроде бы, если предположить рационально, жертвы всякого насилия должны быть, наоборот, осмотрительны и осторожны, четко понимать, что этого-то они больше в жизни точно не хотят!

Как справляться с собственной виктимностью

Но не все так просто. Пониманием-то мы понимаем, а внутри, автоматически и бессознательно, делаем с собой ровно то же, что с нами делал когда-то внешний объект. «Чужой» - он внутри...

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Виды психологического насилия

Давайте вспомним, что же такое психологическое насилие. Я не затрагиваю тут физические формы насилия, поскольку считаю и так понятным, что это тоже об этом, ведь там, где есть физическое нарушение границ, там всегда есть и психологическое - оно ему предшествует. И по факту, человек, которого избивают, к примеру, всегда что-то чувствует, и чувствует он себя именно жертвой - беспомощной и беззащитной, ровно так же, как в случае психологической травли, игнорирования и других вещей, которые я сейчас подробнее Вам напомню.

1. Игнорирование

Самый частый, наверное, способ психологического насилия над ребенком. Здесь будем говорить о родителе и ребенке, так как виктимная личность - она формируется в детстве. Взрослому человеку уже вряд ли кто-то может нанести равную по силе травму.

Как проявляется? Родитель игнорирует потребности, чувства, иногда даже слова и вопросы, обращения ребенка. Способов много. От простого не-реагирования на послания ребенка (игра «в молчанку»), до вариантов разноообразных форм стыжения и обвинения. Формирование токсического стыда: «Как ты можешь такое говорить (хотеть, думать, чувствовать)?! Нехороший мальчик (девочка)». Формирование токсической вины: «Из-за тебя бабушка чуть не умерла!».

Результат: Ребенок учится не проявлять и, в некоторых случаях, даже не чувствовать, не распознавать свои потребности, желания, чувства и эмоции, дабы не сталкиваться с обидой на родителя, который его игнорирует. Обиду также со временем научается не чувствовать.

2. Манипулирование

К примеру, обидой.

Как проявляется? Родитель обижается на ребенка за какие-то его потребности, желания, чувства, реакции. И явно ему это демонстрирует. Может не разговаривать с ребенком, отворачиваться и уходить, делать «обиженное лицо», демонстративно плакать.

Результат. Ребенок становится в ситуацию парентификации - то есть его вынуждают жалеть родителя и быть взрослее мамы (папы) в этот момент. То есть, если мама обиделась - нужно вести себя по-другому и (опять же) не чувствовать и не распознавать свои потребности, желания, чувства и эмоции.

Также в категорию манипулирования я бы отнесла и всяческие сравнения детей с другими детьми. Здесь родители манипулируют потребностью ребенка в их одобрении, сравнивая с другим ребенком (не в пользу своего, конечно), вынуждают быть лучше, быстрее и сильнее, прилагать усилия, подпитываемые, подчеркну, не интересом и любопытством, а тревогой отвержения.

3. Введение в заблуждение

Родитель заставляет ребенка сомневаться в себе, в своем восприятии реальности.

Как проявляется? На мысли, чувства ребенка родитель реагирует посланиями типа «Тебе показалось, это все не так». Это заставляет ребенка сомневаться в работе своих органов чувств. Доверяя родителю как авторитетной фигуре, ребенок перестает обращать внимание на себя и во всем полагается на родительское восприятие реальности.

Результат: Полностью зависимый человек, не способный жить и ориентироваться самостоятельно.

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4. «Абьюз» или использование ребенка в своих целях

В принципе, все вышеперечисленное также является использованием, но оно более скрыто и бессознательно. В этой же категории использование более явно - то есть, когда используется ресурс ребенка, как феодал использует зависимых крестьян.

Как проявляется? Ребенок выполняет психологическую и физическую работу «за еду». Причем, тут нет границ и договоренностей. Как родитель решил, так и будет. Ребенку нужно только подчиняться и работать на родителя.

Результат: У человека не формируется понимания и ощущения собственной ценности вообще. Он привыкает, что он нужен другим только, когда приносит пользу. Он не представляет себе, что его могут любить просто так, по факту существования. Всю жизнь он зарабатывает любовь и внимание, как раб.

Вот основные варианты формирования виктимной личности - то есть человека, который внутри себя привык быть жертвой. Далее - он будет жить как жертва.

Виктимность внутри

Почему с этим все так сложно?

Дело в том, что даже если такой ребенок вырос и выпутался из этого рабства, внутри себя в нем всегда живет этот самый преследователь, тиран, который будет его пожирать.

Даже если уже никакой опасности нет, и вокруг многие тебя уважают, любят и признают. Но эта ситуация будет пугать и вызывать паранойю - то есть навязчивые мысли о том, что где-то что-то я не вижу, что на самом деле все не может быть так хорошо!

И ЭТО САМОЕ СТРАШНОЕ

Потому что этот «чужой» живет внутри, и делает свою работу!

«Чужой» проявляется в постоянном ощущении тревоги возможного отвержения.

Он как бы говорит: «Ну-ну, это сейчас так, но ты же знаешь, что будет, если начнешь сближаться с другими? Тебя будут... (и тут подставьте наиболее знакомую модель психологического насилия, изложенную выше).

Потребность в близости не может быть удовлетворена! Потому что на пути всегда стоит «чужой» и не пускает...

Внутренний преследователь, с одной стороны, не пускает, с другой стороны - защищает раны от повторной травматизации. И этим же травмирует снова! Это случай, когда защита - вредит.

Диалог с внутренним тираном

То, что можно делать в этой ситуации - развивать возможность диалога с этой внутренней силой, диалога взрослого. Такого, которого не было в детстве с родительскими фигурами. Этот диалог очень сложно выстроить, потому что привычная форма - спрятаться и терпеть. А в диалоге необходимо участвовать.

К примеру, отвечать этому внутреннему голосу: «Да, я знаю, что может быть больно, что меня могут использовать, но я хочу попробовать еще раз, и если подтвердится снова, я справлюсь, я уже гораздо сильнее. При этом у меня есть шанс на то, что вдруг - будет что-то другое в отношениях. Что я смогу создать близость».

Сложный процесс - замечать внутреннего преследователя и действительно вести с ним переговоры, от души, чувствуя каждый перелив эмоции. В любом случае, хорошо, что все-таки это можно исправить.опубликовано econet.ru

Автор Елена Митина

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