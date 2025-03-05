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Яблочно-ржаные сконы

Источник: vk.com 05 марта 2025 5580
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Вкусные, мягкие и полезные, а пахнут, как ароматный яблочный пирог! Они немного сладковаты, поэтому подойдут и на завтрак, вместо хлеба. 

Яблочно-ржаные сконы

Сконы с яблоками

Сконы - традиционные английские булочки к чаю. В Соединенном Королевстве попить чай с английскими сконами, такая же традиция, как во Франции утренний круассан. Оказалось эти булочки совершенно не требуют никаких усилий, всего пол часа и готово, а все продукты для них всегда найдутся на вашей кухне.

Вкусные, мягкие и полезные, а пахнут, как ароматный яблочный пирог! Они немного сладковаты, поэтому подойдут и на завтрак, вместо хлеба. 

Ингредиенты: 

  • 2 ст. ржаной муки 
  • 1 ст. обычной муки 
  • щепотка соли 
  • 10 г разрыхлителя 
  • 1 ч.л. яблочного уксуса 
  • 2 средних яблока (натертых) 
  • корица 
  • ваниль 
  • 1,5 ст.л. семян льна (или других) 
  • 150 мл молока 
  • 2 полные ст.л. слив.масла 
  • 2-3 ст.л. жидкого меда (сиропа) 

Яблочно-ржаные сконы

Как приготовить:

Разогреть духовку до 220С.

Просеять муку, добавить остальные сухие компоненты, затем вмешать мокрые.

Замесить тесто, разделить его на 2 части, из каждой сформировать круглый диск (1,5-1см толщиной) и нарезать каждый на 8 треугольников.

Выложить их на противень, застеленный пекарской бумагой, выпекать 15 минут. 

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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