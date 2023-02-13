Энергия Судьбы

В психике каждого человека есть области, которые можно сравнить с контейнерами с радиоактивными отходами

В психике каждого человека есть области, которые можно сравнит с контейнерами с радиоактивными отходам. В них хранятся все ужасы плохой судьбы, все последствия самых тяжелых поступков из прошлой жизни, вся самая тяжелая информация.

Опасные захоронения

Психолог Виктор Франкл назвал это эндогенным неврозом. И природа этого феномена такова, что если человек не будет перегружать свою хрупкую психику чрезмерными амбициями, жадностью, какими-то сверхсильными стремлениями, то его контейнер с атомными отходами так и останется в глубинах подсознания в герметичном виде.

Но если человек доиздевается над своей психикой, то контейнер даст трещину… И мы с этим сталкиваемся постоянно. Жизнь очень напряженная. В больших городах все так живут. Нужно работать, спешить, зарабатывать, могут уволить, могут наступить катаклизмы, конец света и все что угодно… Все это грозит настоящей катастрофой. Разливом радиоактивных отходов в океане нашей психики.

Эти опаснейшие захоронения лежат у нас где-то на дне. А мы все равно ставим эксперименты со своей психикой, доводя ее до крайностей. Живем в большем городе, работаем в постоянном стрессе и страхе, что уволят, а нужно платить ипотеку. Не имеем друзей и поддержки старших, сами не поддерживаем младшим.

Психика не выдерживает. В результате все наши захороненные радиоактивные токсины из глубинных зон, из своего контейнера начинают просачиваться во вне. Что в итоге? Жизнь кажется ужасной, просто невыносимой.

Хорошая судьба – это та энергия счастья, радости и воодушевления, которая находится в нашей психике. Она представляет собой действие всех благословений людей и живых существ, то есть всех тех, кому мы помогли в исполнении желаний или в избавлении от страданий. Когда мы кому-то помогаем, мы получаем благословение.

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Желать всем счастья – это способ заработать себе хорошую судьбу. Хотя это, конечно, должно быть бескорыстным.

Плохая судьба хранится в нас в форме гнева всех тех людей и живых существ, кому мы помешали в исполнении желаний или лишили надежды, в форме их страха, скорби и отчаяния, в форме стыда и чувства абсолютной беспомощности. Причиняем кому-то страдание – получаем эту же энергию. Унизили кого-то – обязательно получим стыд и так далее.

Именно поэтому способность грамотно переживать свои негативные эмоции – это на самом деле способность превозмогать плохую судьбу. Все переживания, стыд, боль, ощущение беспомощности и собственной ничтожности очищают сердцу и могут дать огромную духовную силу.опубликовано econet

Из лекции Руслана Нарушевича «Мастер-класс по преодолению страха»

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