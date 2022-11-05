Яблочная долма: необычно и очень вкусно!

Хочется приготовить что-то необычное? Cделайте алма долмасы или долма из яблок
Хочется приготовить что-то необычное? Cделайте алма долмасы или долма из яблок. Яблоки для такой долмы лучше брать кисло-сладких сортов.
Для соуса:
Как приготовить:
Рис промыть и отварить до полуготовности - это нужно для того, чтобы начинка успела приготовиться, а яблоки при этом не развалились.
Лук и петрушку измельчить.
Яблоки помыть, срезать сверху наподобие крышечки. Убрать мякоть с помощью ложки, оставив примерно полсантиметра.
В рис положить лук, петрушку, коринку, пряности, соль, перец.
Добавить немного воды для сочности.
Нафаршировать яблоки и накрыть "крышечками".
Соус: Мякоть, которую мы вырезали из яблок натереть на терке или измельчить любым другим способом. Добавить к ним соль, томатную пасту, мяту (можно анис), растительное масло (примерно 1 ст.л.) и воду. Размешать.
Духовку разогреть до 180С.
В глубокую форму выкладываем яблоки, затем выливаем соус на дно формы, так, чтобы яблоки в нем не утопали, иначе они просто разварятся в нем и развалятся.
Так же кладем в соус несколько острых сухих перчиков и пару зубчиков чеснока (не разрезая его!).
Не накрывая крышкой, ставим форму в духовку примерно на 40 минут.
Следим, чтобы соус не пригорел (при необходимости добавить воды).
Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet.ru
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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